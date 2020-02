Fókuszban a magyar erdők: újabb támogatásokkal ösztönöznek a fásításra

Ahogy a portál beszámolt róla, kiemelt szerepet kapnak a tárcánál az olyan stratégiai jelentőségű ügyek, mint az öntözésfejlesztés vagy az erdőgazdálkodás.

Ezért döntött úgy az agrárminiszter, hogy létrehoz egy erdőkért felelős helyettes államtitkárságot, amelynek élére Szentpéteri Sándor erdőmérnököt nevezte ki. A szakember, aki mind igazgatási, mind gazdálkodói szakmai gyakorlattal rendelkezik, február elsejétől látja el a helyettes államtitkári feladatokat. A termőföld, az erdő, a hal- és a vadállomány nemzeti kincsünk, megóvásuk, fenntartásuk érdekében a tárcánál idén is nagy hangsúlyt kap természeti erőforrásaink megőrzése. Emellett ebben az évben is tovább folytatódik a nagy sikerű Országfásítási program is

- fejtette ki közleményében a tárca, melyből az is kiderült, hogy a 2030-ig szóló erdőstratégia célja, az erdősültség aránya 2050-re elérje a 27 százalékot Magyarországon.

Mint írták, az elmúlt években végzett telepítéseknek köszönhetően ma ez az arány meghaladja a 21 százalékot, amihez nagyban hozzájárultak a Vidékfejlesztési programban elérhető pályázatok, támogatások is. Az elmúlt időszakban összesen 6500 hektárnyi új erdőt telepítettek a hazai gazdálkodók, amit egy közel húszmilliárd forintos támogatásból finanszírozták.

Az idei évtől is folyamatosan zajlanak majd az erdőtelepítések, amihez saját forrás felhasználásával az állami erdőgazdaságok is hozzájárulnak. Ahogy a közleményben írták, a cél az, hogy az állami erdészetek további 550 hektárral bővüljenek. Éppen ezért bevezetett egy új kiválasztási kritériumot az Agrárminisztérium, amelynek célja, hogy a gyengébb adottságú mezőgazdasági területeken is kezdődjön el erdősítés.

