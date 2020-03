Ki nem találod, melyik magyar megyéből lett napenergia-nagyhatalom

2019 jó év volt az észak-magyarországi Nógrád megye kistelepülései számára, hiszen három helyen is befejeződtek az önkormányzatok és a beruházó cégek közös projektjeiként megálmodott, napenergiát hasznosító és tároló erőművek építési munkálatai.

A nyugat-nógrádi területen elhelyezkedő szügy község önkormányzata 2018 áprilisában jelentette be, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 545 millió forintot nyert el, melynek egy részét a megújuló energiaforrások közkedvelt megoldásainak egyikébe, napelem park létesítésére fordítja. A Szügy község és a szomszédos Balassagyarmat közötti út területén fekvő ipari övezet bővítésének fontos energetikai vállalása később nem várt fejlesztési lavinát indított el, és az építkezéssel egy időben más megyei kistelepülések is keresni kezdték annak lehetőségét, hogy hasonló módon lendítsék fel a környék gazdaságát.

A szügyi park sikernek bizonyult, a szlovák-magyar kooperációs megoldásnak köszönhetően a kassai Radix Union napelemgyártó és a Greentechnic Hungary Kft. közös projetjének eredményeképp mintegy 35 hektáros területen 16,5 MW-os teljesítményű létesítményt adtak át tavaly márciusban, amely tízezer család villamosenergia igényét képes biztosítani, és nem csak a község, hanem a környék más településeinek áramszolgáltatását is átvállalhatja.

A fejlesztéssel párhuzamosan a megye 840 fős kis községe, Hugyag sem tétlenkedett. A település független polgármestere régóta híve volt a megújuló energiaforrások használatának, és évekig kereste a lehetőségét annak, hogy a falut körbevevő, művelésre már nem alkalmas földek kihasználása új szintre léphessen. A polgármesteri hivatal napkollektoros energetikai felújítását követően a budapesti Pannon Green Kft-vel kötött megállapodás lehetővé tette, hogy egy, a szügyinél kisebb, 5,5 hektáros területen szintén a nap energiáját felhasználva kerülhessen sor az elektromos áram termelésére és raktározására. A tavaly júniusi átadás során közlésre került számadatok ebben az esetben is bíztatóak voltak. Az 1,2 milliárd forintos beruházásban megépült 2,9 MW-os erőmű használatával 1750 család éves villamosenergia-fogyasztása látható el, ráadásul környezetkímélő hatása is van, hiszen az elkövetkező huszonöt éven keresztül összesen negyvenezer tonna szén-dioxid kibocsátása kerülhető el általa.

A rendszer élesben tesztelődik, néhány apróbb hibát leszámítva tökéletesen működik. Jelen pillanatban is tervezünk egy második parkot, ennek elkötelezett híve vagyok. Ezeken a nem túl jó minőségű földeken hozamot másképp nem lehet realizálni. Ennek a második, tervezett parknak lenne tárolókapacitása is. A jelenlegi csupán termel, és azonnal bedolgozik a hálózatba. Az átvevő szolgáltató helyben mozgatja a kitermelt energiát. Az önkormányzat eladta a földterületet a kivitelező cégnek, mi a karbantartásban vagyunk a továbbiakban érdekeltek. Hamarosan megkezdődik a napelemek takarítása, amit helyi munkaerővel fogunk megoldani

– mondta el Hugyag polgármestere, Borda Attila.

Ugyan mindkét település számára fontos bevételt jelent majd az önkormányzati kasszába befolyó helyi iparűzési adó, de a parkoknak több pozitív hozadéka is van a település lakóinak szempontjából, hiszen a karbantartási munkálatokat és a kapcsolódó tevékenységeket helyi lakosokból kiválasztott munkavállalók is elláthatják, ezzel a létesítmények munkahelyteremtő célja is megvalósulni látszik. A hugyagi példa még ennél is előbbre mutat.

A település polgármesterének távlati terveiben továbbra is szerepelnek zöldenergián alapuló, környezettudatos megoldások, a napelempark csupán egy folyamat kezdetének tekinthető. A környékére építendő létesítmények jelentik majd a valódi energia megtakarítást, így a megtermelt áram felvételével jelentősen csökkenthetők a költségek. A távlati tervek között szerepel például hűtőház és biomassza üzem létesítése. Még a karbantartási munkálatokra is olyan környezetkímélő megoldást javasol a falu első embere, amelyre talán kevesen gondolnának.

Biofűnyíró alkalmazásával, birkákkal szeretnénk karbantartani a napelemek közötti füves területet. Jelenleg a karámok helyét választjuk ki úgy, hogy a park mind az öt, fizikálisan lekorlátozott földterületére be tudjuk majd hajtani az állatokat. 10-15 birka beszerzésén gondolkodunk

– foglalta össze a polgármester.

Borda Attila szerint a jövő a nagyobb méretekben gondolkodóké, akik a hosszabb megtérülésben hisznek. Ez akár tíz évre is kitolódhat, újszerű technológiákkal, megfelelő tárolókapacitást is építve, melyekkel az éjszakai hiányt ki tudják egyenlíteni. A hálózatra folyamatosan bocsátott energia a nappali csúcsot folyamatosan tudja tartani. Ennek a megvalósítása magasabb beruházási összeget fog várhatóan felemészteni.

A nyugat-nógrádi napelemőrület kihatott a megye déli részén fekvő településekre is. A tavalyi év végén a Bátonyterenye-Mátraverebély területén fekvő 45 hektáros területre 71.720 napkollektort telepített a szügyi kivitelezést is készítő Greentechnic Hungary Kft. mintegy 8,1 milliárd forintból. Ezzel a mátraverebélyi napelem park lett a megye legnagyobbja, 20 MW-os teljesítményét 11.500 család élvezheti.

A napenergia használatával Magyarország fontos missziót lát el. A kormány 2009-es európai uniós vállalása alapján kötelezte magát, hogy 2020-ig az ország villamosenergia-ellátásának minimum 13 százalékát alternatív, megújuló energiaforrások használatával fogja biztosítani. A kitűzött célt már 2016-ban, az akkori 14 százalékos teljesítménnyel sikerült elérni, és aktív szerepe van abban is, hogy a közös európai áramtermelés 2030-ra ily módon elérhesse a 32 százalékos határt.

A klímatudatos törekvések szempontjából a kistérségi fejlesztések jótékony környezeti hatásokkal is járhatnak. Több európai, nagy területen elhelyezkedő napelempark esetében kimutatható, hogy az adott térségben növekedésnek indul az éves csapadékszint mértéke, ez pedig kedvezően hathat a további környezettudatos beruházások számára. A jövő kulcsa a globális felmelegedés elleni küzdelemben ugyanis a megtermelt árammal üzemeltetett, esővízzel öntözött gazdaságokban rejlik.

Címlapkép: Hugyag temploma a napelempark felől - Nagy Judit Áfonya



Címlapkép: Getty Images