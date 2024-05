Sok magyar gazda lehetne büszke erre, de mégsem teszik: mi a baj a magyar agráriummal?

A magyar társadalom bizony nem megy a szomszédba egy kis előítéletért, a káros berögződések alól pedig nem kivétel a gazdatársadalom sem. Régóta makacs közhely, hogy a gazdáknak semmi sem jó és folyton panaszkodnak, az Agrárszektor most rámutatott néhány pontra, ami kifejezetten elismerésre adhat okot.

Az általuk megkérdezett szereplők ugyan elismerik, hogy nagy szükség lenne a hatékonyság javítására és a fejlesztésekre, de kiemelik: Magyarország továbbra is jó adottságokkal rendelkezik a termeléshez és több alágazatban vannak nemzetközi szinten is sikeres szereplők. Az ágazat helyzete és jövője részleteiben is szóba kerül a hamarosan megrendezendő AgroFood és AgroFuture konferencián is.

Ahogy a portál írja, nem csupán a városi emberektől, hanem nagyon gyakran vidéken élőktől is lehet hallani azt a rendre felmerülő időjárási, vagy piaci anomáliák kapcsán, hogy a gazdatársadalomnak igazából semmi sem jó, és a termelők alapállása a panaszkodás. A helyzet természetesen összetettebb ennél.

Van oka a panasznak

Az elmúlt évek piaci turbulenciái a trendszerű klímaváltozással és az ennek nyomán érkező, egyre durvább időjárási szélsőségekkel együtt kétségkívül okot adnak panaszra. Az elmúlt évtizedek szerkezeti átalakulásai ráadásul nem egy ponton megtépázták a mezőgazdaságot. Az ágazatban való tevékenykedés természetéből adódóan sem egyszerű: nagy tőke- és forgóeszköz-befektetést igényel, ki van téve a szabályozási, piaci változásoknak és kétségkívül minden évben kritikus bizonytalansági tényező az időjárás alakulása, amely akár napok, néha órák alatt képes egy gazda munkájának eredményét lenullázni.

A gazdák panaszai tehát a legtöbb esetben jogosak, ugyanakkor vannak pozitívumok, jelentős sikerek is a hazai agráriumban. A lap által megkérdezett szakértőkkel arra keresték a választ, hogy mi az, ami reményt adhat az ágazatban tevékenykedőknek, és melyek azok az erősségek, amelyekre továbbra is lehet alapozni.

A stabil hitelezés sokat elárul

A legfontosabb szerintem az, hogy a mezőgazdaságnak kétszer akkora a hitelállománya, mint amennyi a GDP-részesedéséből adódna, és ezt az ágazat gond nélkül elbírja. Ez már önmagában egy jó hír, ami sok mindent elárul

- mondta el az Agrárszektornak Hollósi Dávid. Az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója hozzátette:

Mindez tehát egy megalapozott hitelállomány, a mezőgazdaság továbbra is az egyik legjobb adósnak számít a bankszektorban. Ez a bankszektornak is nagy lehetőség, sok hitelt tud kihelyezni az ágazatba, és a bedőlési ráta messze itt a legalacsonyabb. Ez több évtizedes távlatban érvényesül, vagyis stabil ágazatról van szó.

Van mire építeni

A másik fontos tényező a banki szakember szerint a megalapozott termelési bázis, amely különösen a szántóföldi növénytermesztés esetében szembetűnő.

Termelési volumenünk arányában hagyományosan Európa egyik legnagyobb gabonaexportőre vagyunk, van árualapunk.

Hollósi Dávid szerint ez akkor is igaz, ha jelenleg az árak alacsony szinteken mozognak, hiszen a mennyiségeket tekintve Magyarország továbbra is jelentős mennyiségben szállít gabonát a partnerországoknak, és minőségben ma is az ukrán kínálat előtt áll. A kukorica feldolgozása is jól működik, Magyarország európai szinten is jegyzett kukoricafeldolgozó kapacitásokkal rendelkezik.

Mi az, amibe még kapaszkodhatnak a magyar gazdák? Mi a helyzet az adózással? Mire lehet építeni az ország területi adottságait nézve? Erről és még több részletről az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images