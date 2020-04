Szigorú szabályok mellett májusban lazulhat a korlátozás? Itt vannak a részletek

A portál értesülése szerint a jövő héttől már országosan bevezethetik az arcmaszkok használatát a nyilvános, zárt terű vagy csoportosulásra alkalmas helyeken. Ugyan ezt már az elmúlt hetekben több település önkormányzata már elrendelte, de a mindennapokra is kiterjedhet az alapvető védekezési mód.

Úgy tudjuk, a Covid–19 miatti veszélyhelyzetben a gazdaság újraindítására irányuló, május elejétől tervezett enyhítés az emberek mindennapi tevékenységében is új, konkrét szabályokkal is járhat a nemzetközi ajánlások mentén. Előírás lehet az arcmaszk, vagy a száj és orr eltakarására alkalmas eszköz használata valamennyi kereskedelmi egységbe való betérés, illetve bevásárlóközpont, üzemanyagtöltő állomás felkeresésekor, és ennek ellenőrzése nem csupán a vállalkozó dolga lesz

- számolt be róla a lap.

Az enyhítés majd azzal jár, hogy megváltozik az eddig érvényben lévő különleges nyitvatartási rend. De megváltozik az időseknek előírt háromórás idősáv is, valamint bővül a kijárási korlátozás alatt felkereshető boltfajták listája is, valamint az engedélyezett üzemidő is hosszabb lesz.

Ennek fejében májusban újra kinyithatnak azok az üzletek, amelyek vásárló híján hetek óta zárva tartanak, például a ruha- és a cipőkereskedések, a játék- és a könyvesboltok. Az értékesítési helyeket úgy kell kialakítani, hogy a minimum másfél méteres távolság tartható legyen

- írta meg a portál, majd közölték azt is, hogy elképzelhetőnek tartják azt is, hogy az élelmiszerüzletek négyzetméterben meghatározott mérete alapján azt is kiszámítják, hogy hány vevő betérése lehet optimális egy időben. De megszabhatják akár, hogy a nagyobb társaságok, tömegek fogadására alkalmas szabadtéri turisztikai pontokon milyen új körülmények garantálják a felelős társadalmi védekezést.

Az eddigiekhez képest lazább keretek között változatlanul szükség lesz az emberek együttműködésére, és ahogy a kormány korábban jelezte, a különösen veszélyeztetett 65 év feletti korcsoport továbbra is megkülönböztetett figyelemben részesül

- hívta fel a figyelmet a lap.

Mi lesz a belföldi turizmussal?

A lap értesülései szerint, májustól fokozatosan kinyithatnakb és fogadhatnak vendégeket a jelenleg üzemszünetet tartó szállodák és a vendéglátóhelyek helyi fogyasztás céljára is, de az éttermek, kávézók is fogadhatnak majd vendégeket. Fontos kiemelni, hogy nemzetközi mintára kötelező lehet az arcmaszk használata, illetve a távolságtartás, amihez a cégeknek kell biztosítaniuk a körülményeket, például az asztalok elhelyezésével, a vendégtér szellősebbé tételével.

Címlapkép: Getty Images

