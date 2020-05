Drámai helyzetben a turizmus: ez mindenkire hatással lehet

Márciusban 64,6%-kal csökkent a vendégéjszakák száma (külföldi: -68%, belföldi: -61%), míg a bevétel 60%-kal esett vissza. Az első két hónap kimagasló teljesítménye miatt az első negyedévben összesen 18,7%-kal csökkent a vendégéjszakák száma, míg a bevétel 11,4%-kal esett vissza.

Szezonálisan és naptárhatással kiigazítva az első negyedévben 22,4%-kal csökkent a külföldi vendégéjszakák, valamint 18,7%-kal a belföldi vendégéjszakák száma.

Így az első negyedéves GDP-t még csak kismértékben húzhatta vissza a turizmus leállása, azonban áprilisban csaknem nullára eshetett a vendégforgalom, több szálloda be is zárt. A következő hónapokban a szállodák fokozott elővigyázatosságok melletti óvatos kinyitása várható, de a külföldi vendégforgalom visszatérése csak nagyon lassú lehet, különösen, hogy a nagyobb fesztivál és sportesemények hiánya is érezhető lesz. A belföldi vendégforgalmat támogathatja, hogy többen választhatják az itthoni nyaralást, azonban a kényszerszabadságok miatt elfogyó szabadságkeretek, és az ipar és más ágazatok várható nyári felfutása miatt a munkavállalók nagy része aligha tud nyaralni menni, a belföldi turizmus felfutását pedig a munkanélküliség növekedése és a jövedelmek visszaesése is hátráltatni fogja.

A vendéglátóhelyek forgalmának volumene 42,7%-kal, árbevétele 38,8%-kal csökkent márciusban. A kiemelkedő évkezdet miatt az első negyedévben szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva 9,5%-kal csökkent a volumen az egy évvel ezelőttihez, míg 15,3%-kal az előző negyedévihez képest, míg az árbevétel 4%-kal csökkent. Az első negyedéves GDP-re így csak kismértékű negatív hatással lehetett a vendéglátás. A járvány negatív hatásai teljes mértékben áprilisban lesz látható, azonban egyes vendéglátóhelyek a forgalom kiesését részben házhozszállítással, ételkiadással igyekeztek ellensúlyozni. Májusban a vidéki vendéglátóhelyek szabad téri részei újra kinyithattak, míg fokozott elővigyázatosságok mellett óvatosan további lazítások várhatóak a következő hónapokban. A forgalom azonban fokozatosan térhet vissza, a külföldi vendégek pedig így is hiányozni fognak.

Címlapkép: Getty Images

