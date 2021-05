Felújítod a fürdőszobát, konyhát? Ezeket a burkolatokat messzire kerüld el

A jó munkához nemcsak jó szakember, hanem megfelelő minőségű alapanyagokra is szükség van. A megfelelő burkolóanyagok és csemperagasztók kiválasztásában, a professzionális kereskedők mellett, a szakképzett burkolók is segíthetnek.

Kocztur László burkoló szerint többfajta járólap van: anyagában színezett, kerámia lapok és greslapok. A járólapok kiválasztása egyéni igényektől függ, de kültérre csúszásmenteset érdemes választani. A járólapok lerakásához kültérre és beltérre is fagyálló S1-es flexibilis csemperagasztót érdemes választani. Úgy gondolja, hogy csakis minőségi alapanyagokkal szabad dolgozni.

Munkája során flexibilis csemperagasztót használ, ami cementkötésű, képes az alakváltoztatásra és fokozottan terhelhető.

A járólapok kiválasztásakor barkácsboltok esetén, a csempe dobozából ki kell venni pár darabot és meg kell nézni az élét. A csempeboltokban egy OSB táblára vannak felrögzítve a mintadarabok, amit nem lehet levenni és csak rendelésre szállítanak. Amikor megkérdezik, akkor olyan csempeboltokat ajánl, ahol lehet vásárolni olasz, spanyol járólapokat és csempéket, mert jobb minőségűek.

Amennyiben a megrendelőnek fontos, hogy ne csak tetszetős legyen a burkolata és figyelembe veszi a javaslatokat, akkor olyan helyekre kell elmennie, ahol megfoghatja és megnézheti közelről a széleket. Minden attól függ milyen igényei és anyagi kerete van a burkolat megvásárlására. A burkolónak a helyszínen jeleznie kell, ha rossz minőségű anyaggal kell dolgoznia, mert nem biztos, hogy szép munkát tud átadni.

Nagy Béla tatai burkoló, kőműves a burkolólapok kiválasztásában nem szokott segíteni, de ha megkérdezik, akkor elmondja a munkafolyamatokat és hogy milyen ragasztóanyagot, folyékony fóliát vásároljanak. Szerinte minden tulajdonosnak más az igénye, nem biztos, hogy amit szeretne, az megfelelő kopásállóságú. Minden dobozon rajta van a burkolat kopásállósága, minősítése, amit érdemes megnézni.

Beltérre mindig a greslapokat ajánlja, mert tartósak. A fényes lapokkal vannak gondok, mert bármi leesik a földre és a szék alá kerül, végig karcolja a lapot.

A legnagyobb gond a megbízókkal, hogy kiválasztják a legszebbet, legnagyobbat és legolcsóbbat. A nagy járólapok gyakran görbék és bárhogy is rakja le 3/4-es vagy 1/3-os eltolásban a szakember, meg fog látszani. A burkoló látja a hibát, a megbízó nem. Barkácsáruházakban és csempeboltokban is érdemes szétnézni, mert mindenhol vannak jobb és rosszabb minőségi burkolatok.

A legegyszerűbb módja annak, hogy meggyőződjenek a minőségről, ha kivesznek a dobozból 2 lapot, összerakják, majd egymásra fordítják és meglátják egyenes-e. Akkor, ha mindenhol szépen fekszik egymáson, akkor maga a felülete jó. Ha egymás mellé rakja a lapokat és bármilyen fény átengedését látja, akkor az a lap már selejt. A most divatos 20x60-as 20x100 cm-es lapoknál szokott leginkább előfordulni ez a probléma.

Nótár Róbert miskolci burkoló szerint mindenféleképpen a gyártót kell először megválasztani. Vannak olyan magyar gyártók, akitől nem érdemes vásárolni. Amikor először elmondják a megbízók, hogy milyen magyar gyártó burkolatát szeretnék megvásárolni, akkor négyszemközt lebeszéli őket. Nem mindegy, hogy egy spanyol harmadosztályú csempét vagy egy magyar gyártó, első osztályúnak besorolt csempéjét választják-e, mert ugyanaz a minősége. A spanyol, olasz, lengyel burkolatokat szokta javasolni, valamint a csiszolt lapokat, amik le vannak fózolva és olyan az élük, hogy nincs semmilyen gyártási hibájuk. Vannak olyan minőségi üvegvázas tetejű lapok, amikkel nem szokott gond lenni.

Kültérre mindenképpen a matt felületű járólapot javasolja, nem szabad zománcosat és üveglaposat választani, mert jobban sérülnek. Beltérre a magas fényűek vagy a matt felületűek is megfelelőek lehetnek, de oda elég a gyengébb kopásállóság.

Szerinte vizes helyiségeknél minden helyzetben javasolt a folyékony fólia alkalmazása. Családi házakban fel kell rögzíteni egy zöld impregnált kartont. Először a sarokerősító szalagot használják, majd vonják be a felületét csemperagasztóval, a toldásoknál is, ahol összeérnek a gipszkartonfelületek. Minden sarkot ezzel a sarokerősítő szalaggal erősítsenek meg és utána folyékony fóliával kenjék be 2 méter magasságig.

A megbízók nincsenek azzal tisztában, hogy milyen burkolatot vásároljanak és azzal sem, hogy milyen kosszal és hanggal jár a felújítás. Nem tudják, hogy milyen anyagot vegyenek, azt hiszik elég megvenni az elsőt, ami tetszik és minőségi eredményt kapnak. A burkoló mindent megtehet, de ha rossz minőségű az alapanyag, abból nem lehet jó munkát végezni. Egyeztetni kell a burkolóval, akár együtt menjenek kiválasztani. Ne szégyelljék, hogy kiveszik a dobozból a csempét. Vegyék ki nyugodtan és ellentétes irányba összefordítva nézzék meg, hogy domború vagy egyforma-e

- teszi hozzá Nótár Róbert, aki burkolat vásárlásra a csempeszalonokat ajánlja, mert szerinte ott a vásárlók jobb minőséget kapnak.

Címlapkép: Getty Images