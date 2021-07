Oda a termés nagy része: itt juthatsz hozzá jó áron a hónap slágergyümölcséhez

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképe szerint az átlagoshoz képest 80 százalékkal kevesebb őszibarack terem idén, a tavaszi fagyok jelentős károkat okoztak. Magyarországon az őszibarack-termesztés az 1970-es évtizedben élte a fénykorát, az árutermelő őszibarack-ültetvények területe akkor mintegy 13 000 hektár volt, ami azóta folyamatosan csökken, jelenleg alig több mint 3000 hektár.

A 2015-2019 időszak 2,9 millió tonnát meghaladó átlagához képest lényegesen kevesebb termésre számított az ágazat, ami az előzetes becslések összesítése alapján az 1,9 millió tonnát sem éri majd el. Ez még a 2020. évi gyengének mondható 2,2 millió tonnához képest is lényeges kiesés

- idézte június elején az Agrárszektor a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A jóslat sajnos még optimista volt, most a gyakorlatban szétnézve a termelőknél és a piacokon.

Az éves termés az időjárási körülmények által erősen befolyásolt, ingadozó, általában 16-45 ezer tonna között mozog. Az őszibarack-ültetvények nagyobb hányada Csongrád (1294 hektár), Pest (450 hektár) és Bács-Kiskun (394 hektár) megyékben található. Jelentős termelés folyik még Fejér (128 hektár), Somogy (136 hektár), Szabolcs-Szatmár-Bereg (174 hektár) és Heves (169 hektár) megye területén.

Az őszibarack az egyik legkedveltebb gyümölcs, az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének legutóbbi adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 700 Ft/kg áron adják a fehér húsú őszibarackot, 1000 Ft/kg áron pedig a Redhaven fajtát. A nagybani piacok esetében 750-900 Ft/kg áron kínálják az őszibarackot, ami óriási drágulás a két évvel ezelőtti, 2019-es árakhoz képest. Akkoriban ugyanis az őszibarackot már 200-300 Ft-os termelői áron is megvásárolhattuk.

A termelők így látják a helyzetet

A Fejér megyei Pátkán gazdálkodó Kiss István egyelőre nem borúlátó, igaz, első évben vette át a gyümölcsöskertet, így még most tapasztalja a gyümölcstermelés- és értékesítés jó és rossz oldalait.

Volt fagykár itt is természetesen, de nálunk lesz szedd és vedd magad értékesítés többféle őszibarackból is, elég nagy a kert, van gyümölcs bőven. Már elkezdtük a termés szedését, folyamatosan érik az őszibarack, így mindig van mit szedni, de a zöme még augusztus közepétől várható a hónap végéig

- összegezte tapasztalatait Kiss István.

Gárdonyban a Gárdonyi Géza Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt. Vedd magad akció keretében értékesíteni az őszibarackot, de már most látszik, hogy nem lesz rózsás a helyzet augusztus közepén sem, amikortól megnyitják a földjeiket. Hatalmas a terméskiesés a fagykárok miatt, és mindig aznap fogják meghatározni csak az árakat, az érdeklődők és a mennyiség függvényében, mondta el a HelloVidéknek az egyik munkatársuk.

Sokkal rosszabb a helyzet idén Fertőszentmiklóson, ahol a korábbi években mindig megtartották a szedd magad akciókat, de idén ez őszibarackból lehetetlenné vált a kora tavaszi fagykárok okozta terméskiesés miatt.

Idén az őszibaracknak mindössze a 3-4 százaléka lesz értékesíthető a korábbi termésekhez képest. Ez akkora kiesés, hogy sajnos nem is tudunk akciót indítani, magunk szedjük le és értékesítjük azt a nagyon keveset, ami termett a fákon

- kezdi Németh Ibolya őstermelő gazdálkodó.

2016 óta vannak komolyabb fagyok az országban és ezen a vidéken, de az idei kéthetes mínuszokhoz hasonló még nem történt, odavágott a fagy a gyümölcsöknek, a sárgabaracknak különösen, mert kényesebb az őszinél. A szamóca is megszenvedte az időjárást, de a viszonyokhoz képest legalább az tartotta magát úgy 90 százalékon, bár kénytelenek voltak 1000 Ft-ért szedetni az akció keretén belül nyár elején, mondta el a gazdálkodó.

Egyetlen fajta menekült csak meg a fagytól, annak ellenére is, hogy eddig hatásosan tudtunk védekezni a kora tavaszi fagyok idején, de ez ellen a két hétig tartó, mínusz 8, néha mínusz 12 fokos hideg ellen képtelenség tenni bármit. Van egy olyan lombtrágyánk, ami megindítja a virágoknál a cukorképződést, a bibe nem fagy el, mert a cukor jobban bírja a víznél, de ez a bóros készítmény is csak mínusz 4- mínusz 6 fokig nyújt védelmet. a sárgabarackunk jó része is elfagyott, és azt nem is értékesítjük szedd magad kereteken belül, mivel magasak a fák, sérülékenyebbek az ágak, balesetveszélyes gyerekeknek. Mert nálunk gyerekek is jöhetnek szedni. Tavaly 400 Ft volt nálunk a sárgabarack, idén említésre sem méltó termés. Négy hektáron van barackunk, eddig mindig elvitték mindet a vevők, de most nincs mit leszedniük ősziből. Ennek ellenére is igyekszünk tartani az árakat, de nekünk is ki kell húznunk jövő tavaszig valahogy. Ez most egy kilónként 700 forintos árat jelent őszibarackból, amit mi magunk fogunk értékesíteni

- mondta el Németh Ibolya.

Ha mégis olcsó őszibarackhoz szeretnénk jutni, javasolt felkeresni a Szedd és Vedd akciókat. Javasolt előzetesen rákérdezni az időpontra és az árra, mert van olyan hely, ahol már 400 Ft-ért is vásárolhatunk kedvenc gyümölcsünkből, de 700 Ft-nál drágábban senki nem kínálja a termését, ami így jóval olcsóbb a boltokban vagy éppen a piacokon kapható gyümölcsöknél. A gyümölcsvadász oldalon érdemes előzetesen tájékozódni a lehetőségekről. Mutatjuk a listát.

Szedd magad és vedd magad lista

Szedd és vedd magad Őszibarack, Pátka, július 25-től augusztus 31-ig; Magyarország Fejér Pátka Vak Bottyán tér 3., termelő: Kiss István

Szedd és vedd magad Őszibarack, Szár, július 10-től augusztus 31-ig; Szár Rákóczi út 136.

Szedd magad Őszibarack, Pomáz, július 23-tól augusztus 10-ig; Pomáz Dobogókői út jobb oldala a városhatár táblánál, termelő: Breier Farm

Szedd és vedd magad Őszibarack, Fertőszentmiklós, július 10-től augusztus 1-ig; Magyarország Győr-Moson-Sopron Fertőszentmiklós Rákóczi F u.60, termelő: Németh Ibolya

Szedd magad Őszibarack, Érd, július 9-től szeptember 15-ig; Érd Ófalu, termelő: Kávrán Tibor

Szedd magad Őszibarack, Gyöngyös, július 15-től augusztus 15-ig; Gyöngyös 3-as úton, a 78. km kőnél, termelő: "Székely föld" Székely családi gazdaság

Szedd és vedd magad Őszibarack, Pomáz, június 20-tól augusztus 15-ig; Pomáz Dolinai út vége, termelő: Piliskert Kft.

Vedd magad Őszibarack, Gárdony augusztus 14-től szeptember 13-ig; Gárdony Sreiner tanya 1., termelő: Gárdonyi Géza Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt.

Szedd és vedd magad Őszibarack, Pomáz, augusztus 20-tól szeptember 15-ig; Pomáz Dolinai út vége, termelő: Dolina Gyümölcs

Szedd magad Őszibarack, Törökbálint; FAGYKÁR MIATT IDÉN ZÁRVA TART, termelő: Márton család

Címlapkép: Getty Images