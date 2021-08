Alig termett idén a magyarok kedvenc gyümölcséből: így alakulhat a kilóár

Kezdjük egy kis hazai statisztikával: Magyarországon ugyanis a nyolcvanas években még közel egymillió tonna alma termett évente, manapság ennek csupán a fele. A KSH adatai szerint a hazai termőterület az elmúlt években folyamatosan csökkent (2015 és 2019 között 32.803 hektárról 30.974 hektárra). Ezzel együtt a betakarított összes termés is, tonnában mérve egyre kevesebb (a fentebb említett időszakban 511460-ről 498330 tonnára apadt). Felvásárlási átlagár eközben alig változott (míg 2015-ben 40 forint – 2019-ben 47 Ft volt).

A KSH adatai szerint a magyar háztartásokban elfogyasztott almamennyiség az elmúlt években nagyságrendileg fejenként 12 és fél kiló. A betakarított termésmennyiség a hazai gyümölcstermésből átlagosan 67%-ot tett ki, a legtöbbet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szüretelték.

Tavaly ilyenkor extrém drága volt az alma

2020. augusztusában az alma normál ára: 700–800 forint körül mozgott, aztán ősszel visszaállt 499–549 forintra. Ennek akkor több oka is lehetett, egyrészt a tavaly tavaszi fagyok miatt alig volt friss szezongyümölcs. Másrészt a 2020-as almatermés is nagyon szerényre sikerült. Tavaly ősszel úgy látszott, hogy a magyar készletek 2021. május-júniusra el is fogynak, de a viszonylag magas árak miatt, illetve mert a Covid miatt aztán kevesebb vásárló volt, 20-30 százalékkal kevesebb alma is fogyott, mint máskor.

Ebben az évben a mínuszok mellett a fényszegény időjárás és a hőhullámok egyaránt komoly károkat okoztak a gyümölcstermesztésben, ami az árakban is érzékelhető - közölte az InfoRádiónak Kelemen Péter, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. A március–áprilisi fagyokat a szilva és az alma sínylette meg a legkevésbé.

Most 550 ezer tonna plusz-mínusz 10 százalékos sávba várják az országos almatermést.

Bár az átlagoshoz képes a gyümölcsméret kisebb lehet, a tavalyi rendkívül alacsony almatermést az idei évi jelentő mértékben meghaladhatja. A szakemberek a gyümölcsök esetében tavasszal a fogyasztói árakban 30 százalékos emelkedést vetítettek előre, a tényleges drágulás végül fajonként eltérően alakult.

Most sem olcsó, de nem annyira durván drága, mint tavaly

Mi vásárlók azért örülhetünk annak, hogy idén augusztusban jóval alacsonyabb almaárakkal találkozhatunk a zöldséges standokon, mint egy éve. A Nagybani piacon jelenleg a hazai elsőosztályú alma ára 300-350 Ft/ kg.

Összegyűjtöttük a jelenlegi almaárakat is (az aktuális akciós újságok és online webáruházak segítségével), aztán meglepődve azt tapasztaltuk, hogy szinte mindenhol ugyanannyiba kerül a friss magyar árú:

A magyar alma ára:

269 Ft/ Kg Inared (Penny )

399 Ft /kg (Auchan)

399 Ft / kg (Tesco)

399 Ft/kg (Interspar)

Milyen almaszüret várható?

A hazai almatermés a FruitVeB előzetes termékbecslése szerint 550 ezer tonna lesz, +/-10%. A bizonytalansági faktor elsősorban a kiszámíthatatlan időjárás okozhatja. A WAPA-nak viszont 520 ezer tonnás termést becsült Magyarország, így annak van nagyobb esélye, hogy a prognosztizált középértékhez képest inkább alacsonyabb irányba várható elmozdulás a végleges, valós termésmennyiség tekintetében.

A tavalyi évhez képest jobb évre számítanak a Szedd magadosok

Nálunk az már látszik, hogy sokkal jobb lesz az idei almatermés, mint a tavalyi. Akkor, virágzás idején, a fák nagy része, majdnem 90 százalékban elfagytak. Az idén is sokat kellett védekeznünk a fagyok és az extrém tavaszi hideg ellen, de jelentősebb kisebb a fagykárunk lett, mint 2020-ban volt. Úgyhogy összességében szépnek és egészségesnek mondhatóan alakul a termés

- közölte a HelloVidékkel a Bocskaikert községben termelő Turai Hajnalka.

Náluk a Hajdúságban szeptember közepétől várható, hogy lehet majd Szedd magadban is almát venni. Akkor érik be, elsőként majd a Jonathán fajtánk

- tette hozzá Turai Hajnalka, aki az árak kapcsán még megjegyezte, hogy sok idő van még a szüretig, jöhetnek jégesők, úgyhogy megbecsülni még nem lehet, milyen lesz az idei almatermés, és mennyiért tudják majd ősszel a gyümölcsöt értékesíteni.

Ehhez képest sem eszünk elég almát

Bár rengeteg almafajta létezik a hazai piacokon és szupermarketek polcain (pl.: Idared, Gála, Golden, Jonagold, Jonathan, Granny Smith, Starking stb.), mi magyarok mégsem eszünk elég almát. Egy év alatt, jó ha 16-19 kg alma az átlagfogyasztás Magyarországon – derül ki az Agrármarketing Centrum felméréséből.

Pedig az alma elérhetősége nem korlátozódik néhány hetes időszakra, kiváló hűtőházi eltarthatóságának köszönhetően egész évben könnyen hozzáférhető. A többi gyümölcsfajhoz képest mintegy tízszeres a frissfogyasztási időtartama. Hazánkban az almához tényleg az év minden napján hozzá lehet jutni

Általános szabály, hogy a késői érésű fajták tárolhatók a legjobban. Az azonnali fogyasztásra szánt almát általában éretten szedjük le, míg a betárolásra szánt almát akkor, amikor már elérte a kifejlett méretét, de még kemény a húsa, alapszíne pedig érettségre utal. Megfelelő tárolás esetén az alma akár 6 hónapig is eláll

- közölte az Agrármarketing Centrum.

Miért hasznos az alma rendszeres fogyasztása?

Az almát régóta tekintjük többek között az egészség szimbólumának is, és szinte minden diéta alappillérét képezi. Először az 1860-es években jegyezték le a népi bölcsességet: minden nap egy alma, az orvost távol tartja. Bár a feljegyzés alapján a mondás eredetileg Walesből származik, az alma áldásos hatásait már az ókorban is ismerték. A manapság is gyakran hallható mondat viszont nem egyszerűen az almafogyasztásra ösztönöz, hanem a rendszerességre is.

Fajtától függően, átlagosan az almák 80-85%-a víz és gyümölcssav, almasav tartalma miatt a bélrendszerre és a májra is jó hatással van. Nyersen fogyasztva tartalmazza a legtöbb élelmi rostot, amely szintén az emésztést segíti. Nem véletlenül ajánlják az almát kímélő diétához. Az almában található pektin táplálja a bélflórát. A bélbaktériumok olyan zsírsavakra bontják a pektint, amelyek hosszú távon csökkentik a koleszterinszintet is. Emellett különböző ásványi anyagokat, vitaminokat és flavonoidokat tartalmaz (A-, B1-, B2-, B6-, C-, E-vitamin, kalcium, kálium foszfor, magnézium, vas, niacin, pektin). A flavonoidok olyan jótékony hatású vegyületek, amelyek zöldségekben és gyümölcsökben találhatók meg, melyek megkötik a szabadgyököket és antioxidáns hatásúak (tehát gátolják a sejtkárosodást). A flavonoidok főként az alma héjában koncentrálódnak, ezért is érdemes azzal együtt fogyasztani a gyümölcsöt.

Az alma természetes vérnyomáscsökkentő: 20-féle különböző ásványi anyag és nyomelem található benne, melyek közül egyik a kálium. A káliumnak kiemelt szerepe van többek között a szervezet egészséges sav-bázis egyensúlyának fenntartásában, továbbá a vércukorszint és a vérnyomás szabályozásában. Az alma önmagában nem csodaszer és csak általa nem csökkenthető a vérnyomás: étrendbeli változtatásokra és elegendő folyadékbevitelre is szükség van.

Címlapkép: Getty Images