Körbeépíthetik a siófoki meteorológiai állomást: ezzel megnehezülne a szakemberek munkája

Jártam nem rég a siófoki obszervatóriumban, és amit ott láttam, abból azt gondolom, megalapozott volt a félelem

- mondta a BSZ elnöke a meteorológiai objektum közvetlen szomszédságában a tiltakozások ellenére engedélyhez jutott ötszintes társasház megépítésének előrehaladtára utalva. A látottakról fotókat is készített. Ahogy a portál írta, az obszervatórium másik oldalán a döntően állami tulajdonú BAHART a közelmúltban eladta a szállodáját és vízpartját azoknak, akik az ötszintes társasházat építik.

Ezzel bezárultak a területek az obszervatórium körül, a Balaton-partra való lejutás vízhőfok vagy jégvastagság méréshez a magántulajdonosok engedélyétől függ

- mondta Lombár Gábor. Hozzátette, félő, hogy az obszervatórium működése, méréseinek pontossága még jobban ellehetetlenül. Emlékeztetett arra, hogy korábban a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, a BSZ, tudósok és szakemberek is kiálltak az objektumért, a szomszédos telek beépítése ellen tiltakozva.

Azt hittük elég lesz, hiszen még kormányelőterjesztés is született arról, hogy állami beavatkozással megoldják a kérdést. Bíztunk benne, aztán nem lett belőle semmi, a társasház hamarosan elkészül

- idézte fel, még nagyobb összefogást sürgetve. Az ügyben a balatoni polgármesterek közösen fognak megfogalmazni egy felhívást – az elhangzottak szerint.

A portál beszámolója szerint Lombár Gábor beszélt arról is, hogy a Balatonnak, mint turisztikai térségnek különösen fontos értéke a biztonság, a vízbiztonság, ezt szolgálja a siófoki obszervatórium is, amelynek jelzései alapján működik a viharjelzés. Mesélt arról is, hogy székelyföldi polgármesterek jártak nála vendégségben, amikor az otthonukban éppen nagy vihar tombolt. Folyamatosan pittyegett a vendégek telefonja, automatikusan érkeztek információk és figyelmezetések az otthoni helyzetről.

Valami hasonlót itt is meg lehetne valósítani, hogy a térség polgármesterei közvetlenül, automatikusan kapjanak jelzést a havaria-helyzetekről

- mondta. Arról, hogy kivitelezhető-e hasonló rendszer a Balatonnál, egyeztetést kezdeményez az érintettekkel, közölte a BSZ elnökségével, amely támogatta a kezdeményezést.

