Most érdemes belőlük betárazni: fillérekért veheted meg ezeket az élelmiszereket

Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy jót tesz az egészségünknek és immunrendszerünknek, ha növeljük étrendünkben a növényi élelmiszerek arányát, legtöbben azonban még mindig nem vesszük komolyan a zöldség-és gyümölcsfogyasztás fontosságát. A hüvelyeseket illetően még sajnálatosabb a helyzet.

A hüvelyesek értékes növényi fehérjéket és aminosavakat tartalmaznak, és az egészséges étrend részeként segítenek az elhízás, illetve egyes krónikus betegségek, mint a diabétesz, szív- és érrendszeri betegségek és a rák visszaszorításában. Annak ellenére, hogy ilyen magas a tápértékük, a világ legtöbb részén a fogyasztásuk stagnált az elmúlt 30 évben, főleg kontinensünkön, ahol a napi egy főre jutó érték nem haladta meg a 7,5 grammot

- mondta Viktoria Kalinin, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének Európáért és Közép-Ázsiáért felelős kommunikációs szakértője.

A Bonduelle saját felmérést készített arról, milyen és mennyi hüvelyes zöldséget fogyasztunk. Közleményükben a cég idézte a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete) 2019-es adatait, amely szerint világszerte átlagosan naponta 21 gramm hüvelyest fogyaszt a lakosság fejenként, ez a napi fehérjebevitel 6, a napi energiabevitel 3 százalékát teszi ki. Az arány az elmúlt három évtizedben stagnált.

A gyártó országos reprezentatív kutatását az NRC készítette 2019. októberében, a kutatást a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének segítségével állították össze. A zöldségfogyasztási és étkezési szokásokra irányuló kérdőívet ezer 18-59 év közötti válaszadó töltötte ki.

A kutatás szerint a megkérdezettek 37 százaléka fogyaszt naponta friss zöldséget. A magyarok kedvenc zöldsége a paradicsom, a burgonya, illetve a paprika, a hüvelyeseket csak a válaszadók 43 százaléka tette az első három helyre, mint preferált zöldséget.

A hüvelyesek alacsony arányú fogyasztása gazdasági, történelmi és társadalmi-kulturális okokra vezethető vissza, a kutatásából azonban kiderül, hogy a jelenségben szerepet játszhat a fagyasztott és konzerv zöldségek mellőzése is. A megkérdezettek 66 százalék ugyanis a friss zöldségeket részesíti előnyben a főzés során a konzerv és fagyasztott termékekkel szemben, ezáltal sok hüvelyest csak időszakosan van lehetőségük felhasználni. Konzervként 42 százalék, fagyasztva pedig csupán 47 százalék fogyaszt legalább hetente zöldséget, így a válaszadók több mint fele a téli időszakban nélkülöz az étrendjéből sokféle hüvelyest

- mutatott rá a kutatás.

Pedig könnyen tárolható és gyorsan elkészíthetők

Az árakat tekintve megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerer adatait, mely szerint a vidéki fogyasztói piacokon borsót most 450-550 Ft/kg áron vehetünk, zöldbabot 950-1000 Ft/kg-ért, tarka és fehér babot pedig 1000 Ft/kg áron. Lencsét pedig 750 Ft/kg áron kaphatunk. Nagybani piacok esetében olcsóbban, a tarka és fehér babot 800 Ft/kg áron vásárolhatjuk meg, a lencsét 350- 550 Ft/kg áron, a borsót pedig 300-350 Ft/kg áron vehetjük.

Érdemes tehát szétnézni a piacokon, hiszen könnyen belefuthatunk egy-egy akcióba, ráadásul alkudni is jobban lehet személyes vásárlás során. Éppen ezért, ha jó áron hozzájutunk, vagy ismerőstől kapunk egy nagyobb adag borsót, babot vagy lencsét, azt ajánlott elraktározni, főleg a téli hónapokra. Most annak jártunk utána, hogyan tárolhatjuk a legkönnyebben ezeket a hüvelyeseket, ha meg akarjuk őrizni frissességüket. Lássuk, hogyan érdemes hozzálátni.

Bab tárolása

Mielőtt eltennénk a babot, érdemes egy estére beáztatni, majd megfőzni. Ha kihűlt, nincs mást teendő, mint kimérni a megfelelő adagokat, annak alapján, egy főzés alkalmával mennyit használunk fel belőle. Ha azt szeretnénk, hogy a bab megőrizze frissességét, tároljuk légmentesen záródó edényben vagy erre készült műanyag zacskóban. Ez azért fontos, mert ezek a tárolási módszerek hosszabb ideig tartják frissen a babunkat. Hűtőben tárolva így pár nap múlva is fel tudjuk használni.

A másik opció a fagyasztás, így a bab még tovább tárolható. Ehhez ugyan úgy használhatunk tárolóedényt vagy fagyasztásra alkalmas zacskókat. Fontos tudni, hogy a bab körülbelül egy hónapig eláll a fagyasztóban, ezért érdemes a csomagolásra feljegyezni a dátumot, amikor eltettük.

Borsó tárolása

Mielőtt a borsót elraktároznánk, a kívánt mennyiséget meg kell főznünk. Egy lábasba tegyünk fel legalább két liter vizet, majd forraljuk fel, ezután adjunk hozzá egy kanál cukrot. Amikor a víz felforrt, kapcsoljuk le alatta a melegítést, majd jöhet bele a borsó. Legalább 5 percig hagyjuk benne melegedni a borsót, majd szűrjük le róla a vizet és hagyjuk kihűlni. Ha ezzel megvagyunk, kezdjük adagolni tárolóedénybe vagy zacskóba. Ha ezzel megvagyunk, mehet a hűtőbe vagy a fagyasztóba. Fagyasztva akár egy évig is lehet fogyasztani.

Lencse tárolása

Kevesen tudják, hogy nem csak zacskóban, dobozban, üvegben tudjuk tárolni ezt a hüvelyest, hanem hasonló módon is, mint a borsót meg a babot: először be kell áztatni egy estére, majd utána meg kell főzni. Ezután a hűtőben, tárolóedényben 3-5 napig eltarthatjuk. Vagy választhatjuk a fagyasztást, amivel sokkal tovább, akár egy-két hónapig is eltárolhatjuk a lencsét. Fontos, hogy itt is érdemes adagolni, akkora adagot elcsomagolni, amit egy kiolvasztás alkalmával fel is fogunk használni.

Címlapkép: Getty Images