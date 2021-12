Ennek csúnya vége lehet: chiphiány, elszálló infláció fenyegeti a karácsonyt

Sokan már elkezdték beszerezni a karácsonyi ajándékokat, de idén nemcsak a szokásos utolsó napi tülekedéssel kell számolniuk, hanem az infláció, a forint romlása, a nemzetközi fuvarozások akadozása és az egyéb alapanyagár-emelkedések miatti drágulásokkal is.

Ráadásul még az sem biztos, hogy megkapnak mindent a boltokban, és most nem arra gondolunk, hogy ha kifutnak az időből, nem lesz már olyan szép libacomb a hűtőpultokban, hanem a nemzetközi chiphiány következtében bizony az sem biztos, hogy a kívánt digitális eszközöket, szórakoztató konzolokat, laptokokat vagy egyéb elektronikus eszközöket be tudják majd szerezni az emberek.

Ugyanígy a háztartási kis- és nagygépek pótlásával is gondok lehetnek decemberben, már sokan előre kongatják a vészharangot, hogy rengeteg minden hiányozhat a fa alól, amivel normál esetben számoltak volna az emberek. A vásárlási kedv ugyanakkor a várakozások szerint idén nagyobb lesz, mit tavaly volt, a kérdés csak az, mire jutunk vele.

Nézzük meg lépésről lépésre, milyen falakba ütközhetnek idén decemberben a karácsonyi szezonban a vásárlók és a magyar háztartások, de a kisvállalkozókat és az őket érintő áruforgalmat is megvizsgáljuk a Takarékbank szakértőjének a segítségével.

Infláció és pénzromlás

Először is itt van az infláció. Októberben 6,5%-os volt az infláció Magyarországon, ezzel bő 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme. Az infláció első számú hajtóereje a nyersanyag és az energia drágulása. Egy év alatt a járműüzemanyag ára 31%-kal emelkedett, de bizonyos élelmiszerek körében is jelentős növekedést láthatunk.

Az étolaj 30%-kal, a burgonya 27%.kal, a margarin 19%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor. Felfelé húzza az árszínvonalat a dohánytermékek adóemelése is, ebben a körben 18%-kal nőttek az árak. Jól mutatja az infláció rendkívüliségét, ahogy az elmúlt években inkább deflációt, árstagnálást mutató tartós fogyasztási cikkek körében is 5,4%-os az éves drágulás.

Egyetlen hónap alatt 13%-kal drágult a távolsági utazás, 7%-kal az üzemanyag és a liszt. Meglódult a kenyér ára is, 3%-kal emelkedett szeptemberhez képest. Az infláció rövid távú tendenciái is erőteljes gyorsulást mutatnak. A maginfláció negyedéves évesített értéke 6,7%-ra ugrott fel. Mindezek a tényezők nem kedveznek a magyar háztartások költségvetésének így karácsony előtt, bár egyelőre nem tapasztalni a vásárlók részéről jelentős csökkenést, megindultak az év végi vásárlási rohamok, amit idén sok minden nehezít.

A kedvezőtlen inflációs mutatók ellenére sincs gondban a magyar háztartások zöme, ezt tudtuk meg a Takarékban szakértőjétől, aki a magyar háztartások pénzügyi helyzetéről így nyilatkozott a HelloVidéknek:

Idén is folytatódik a dinamikus bérnövekedés, az első kilenc hónapban 8,5 százalékkal nőttek a bérek, a magas infláció ellenére 3,9 százalékkal nőtt a nettó reálbér. A teljes bérkiáramlás ennél is gyorsabb a foglalkoztatás helyreállásának köszönhetően, mivel 5,4 százalékkal nőtt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma. A kedvező helyzetet tükrözi, hogy a háztartások az első három negyedévben 2911 milliárd forinttal növelték megtakarításaikat, míg az adósság növekedésétől megtisztítva 1693 milliárd forinttal a nettó megtakarításaikat.

Az előzetes várakozások szerint a kiskereskedelmi forgalmat sem veti vissza az infláció az ünnepi időszakban, még a magyar fizetőeszköz, a forint erőteljes romlása ellenére sem.

Nem számítunk arra, hogy a forgalom visszaesne a magasabb infláció következtében, mivel a fentiek alapján is a bérnövekedés meghaladja az inflációt, ezenkívül a nyugdíjprémium mintegy 200 milliárd forinttal növeli a nyugdíjasok jövedelmét, ami részben szintén megjelenhet a kiskereskedelmi forgalomban. A forint gyengülése még akár élénkítheti is a kiskereskedelmet, mivel a szomszédos országokból több vásárló érkezhet

- fejtette ki a szakértő.

Drágultak az alapanyagok és sok más egyéb

2021. év végéig az üzemanyagok jelentősen drágultak, a legújabb árbefagyasztás ellenére is még mindig nagyon magas áron vásárolhatjuk meg a benzint vagy a gázolajat - éves szinten 21,6 százalékot emelkedett az áruk -, és az élelmiszerárak is egyre kúsznak felfelé. Már tavasszal beígérték, hogy a takarmányárak nagymértékű, 30-50 százalékos áremelkedésének következtében drágulnak majd az élelmiszerek, ez pedig kihat a tej-, tojás-, sajt- és húsárakra.

Drágult a gabona - nem csak a takarmány - ráadásul a búza mellett az energia, a szállítás és a munkaerő is drágább lett - a liszt, kenyér és más pékáruk árát is megemelte a várakozásoknak megfelelően.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az étolaj ára 32,6, a margariné 15,4, a baromfihúsé 9,2 százalékot emelkedett, és a nyers havi átlagárak alapján a fehér kenyér kilója 8,4 százalékkal, a zsemle darabja 6,9 százalékkal drágább, a tojás ára 5,5 százalékkal emelkedett novemberre a Pénzcentrum összegzése szerint.

Iparági visszajelzések alapján pedig számos, kifejezetten az ünnepi szezonban jellemző fogyasztási cikk, mint a dió, mák,a prémium húsok, halak ára is jelentős mértékben megugrott 2021-ben. De vajon az elkerülhetetlen áremelés okozhat-e olyan átrendeződést a fogyasztási szerkezetben, amely veszélybe sodorhatja azon érintett ágazati szereplőket, amelyek forgalmuk jelentős részét az ünnepi időszakban realizálják? A szakértő szerint ettől nem kell tartanunk, mert legfeljebb csak minimális átrendeződésre számítanak az érintett árucikkek esetében, ami önmagában nem sodorja veszélybe az érintett szereplőket, vagyis a kereskedőket.

Globális chiphiány - mi lesz veled, karácsony?

Ágazati szakértők szerint a globális chiphiány miatt brutális áremelésekre és akár készlethiányra is számíthatnak a fogyasztók az ünnepi rohamban az elektronikai áruházakban. Valóban van ennek reális esélye? Mely árucsoportokat érintheti leginkább a chip-hiány?

Erre nem látunk rá, ezt a kiskereskedők tudnák megmondani. Lehet, hogy egyes termékekből valóban van hiány, azonban egyes egyedi cikkeket leszámítva lehetséges a helyettesítés, illetve sajtóhírek szerint több áruház, kiskereskedő – számítva a hiány megjelenésére – már előre feltöltötte raktárkészleteit

- válaszolt a Takarékbank elemzője a HelloVidéknek. Ugyanakkor a kiskereskedelmi, vállalkozói szektor ebben a kérdésben nem derűlátó. Eddig ugyanis az a tapasztalat, hogy a chiphiány miatt nemcsak az autógyáraknak kell hetekre leállniuk, de a szórakoztatóelektronikai iparág is szenved ennek az alkatrésznek a hiányától. Ahogy arról korábban beszámoltunk, ennek hatására nagyon gyorsan, szélesebb körben is hiánycikké válhatnak a számítástechnikai eszközök, így idén lehet, többen is akaratukon kívül ajándékmentes karácsonyt tartanak.

A karácsonyi vásárlási őrület előreláthatóan még tovább fogja növelni a készlethiányt, és a fogyasztók egyre frusztráltabbak lehetnek, hogy nem találnak meg bizonyos termékeket a piacon.

Gerzsei Attila, a Gorenje Group Customer Service igazgatója szerint valójában mindegy, hogy telefonra, mosógépre vagy mosogatógépre van szükségünk, ugyanis ezekbe a készülékekbe hasonló típusú elektronikai és egyéb alapanyagok, alapalkatrészek – chipek, műanyagok – szükségesek, és jelenleg világszerte óriási hiány van ezekből az összetevőkből, tehát még annak is örülhetünk, ha porszívóból vagy mosogatógépből megtaláljuk a nekünk megfelelőt így karácsony előtt.

Ha pedig van is chip, azt inkább a drágább szórakoztatóelektronikai, irodai termékekbe építik be a gyártók, mert ezeken nagyobb a hasznuk. A drágább termékekből emiatt szélesebb, az olcsóbbakból pedig szűkebb a kínálat, ami eleve egy erőteljes drágulás érzetét kelti a vásárlókban. A kereskedők pedig azzal igyekeznek gazdálkodni, ami már eleve megvan nekik készleten, így leárazásokra nem nagyon számíthatunk idén a chippel működő eszközöknél.

A koronavírus-járvány nem kedvez a karácsonynak

A koronavírus-járvány miatt a nemzetközi fuvarozás szakadozása továbbra is fennáll, bár állítólag már némileg javulást mutat, egyelőre még nem lehet belátni, milyen következményei lehetnek és lesznek ennek az esetleges áremeléseken kívül. A Takarékbank elemzője szerint a hazai kiskereskedelmi szektor idei volumennövekedése meghaladhatja a 3 százalékot, az év végére pedig akár a járvány előtti szintet is. Jövőre pedig a 20 százalék közeli minimálbér- és bérminimum-emelés, számos ágazatban (pl. egészségügy, szociális, kulturális, bölcsődei dolgozók) megvalósuló 20 százalékos béremelés, az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a hivatásos állomány fegyverpénze érdemben fogja élénkíteni a kiskereskedelmet is, ezért jövőre kétszámjegyű növekedésre számítunk, amit a bázishatások is támogatnak, mivel igen gyengén indult az idei év.

A járvány előtt a kiskereskedelmi forgalom mintegy 7 százalékát a külföldiek vásárlásai adták, aminek helyreállásához a nemzetközi turizmus helyreállására is szükség van, ezen a téren még felemás a helyzet, mivel a javulás már látszik, de még nem teljes, amit döntően a járványhelyzet befolyásol.

A Jegybank kamatpolitikája a fogyasztási hitelek kamataira is hatást gyakorol. Arra a kérdésünkre, hogy számítanak-e arra, hogy az emelkedő árazás miatt visszaesik az ünnepi időszakban a konstrukciók népszerűsége, azt válaszolta a szakelemző:

a személyi kölcsönök szezonalitásából adódóan a piac nagy része még nem emelt jelentős mértékben a személyi kölcsön kamatokon, így visszaesésre nem számítunk. A karácsony előtti időszakra akcióval is készültünk, a Takarékbanknál a feltételek teljesítése esetén díjmentes előtörlesztési lehetőséget biztosítunk.

Címlapkép: Getty Images