Tömegek rohanták meg a magyar bankokat: mégis milyen hitelt keresnek?

Elsőként a KAVOSZ irodáját kerestük meg, ahol diplomatikusan tájékoztattak minket, hogy a Széchenyi Kártya Program kapcsán hamarosan egységes kommunikációval fognak megjelenni, addig sajnos egyedi megkeresésekre nem áll módjukban reagálni.

A Takarékbankot is felkerestük, ahol a Magyar Bankholdinghoz tartozó összes lízingcég válaszait kaptuk meg együtt, amelyek 2022.januártól már egységesen, Eurolízing néven működnek. Náluk a legnagyobb számban Kft-k igénylik a finanszírozást, de ez magának a vállalkozási formának a piaci túlsúlyával magyarázható és nem azzal, hogy a termék számukra praktikusabb lenne, mint a többi vállalkozási formának. Az ügyfeleik körében a személygépjármű-lízing a legnépszerűbb, hiszen támogatott finanszírozás ilyen célra nagyon ritkán érhető el. A konstrukciói iránti keresletet növeli, hogy használt autók vásárlása során is igénybe tudják venni a vállalkozások. Emellett a Széchenyi Lízing Go! természetesen haszongépjárművek beszerzése esetében is közkedvelt, egyebek mellett azért is, mert a korábbi, kedvező kamatozású NHP konstrukciók kiváltójának tekinthető.

A kérelem beadására országszerte a KAVOSZ irodáiban, előzetes időpontfoglalást követően van lehetőség, de elmondható, hogy a nagyszámú érdeklődő ellenére teljes mértékben gördülékeny a folyamat.

Nincs tudomásuk olyan esetről, hogy azért ne tudna valaki ma ehhez a kedvező konstrukcióhoz hozzájutni, mert nem kap időpontot. A jövőben mindinkább online irányba terelik az ügyintézést, ami még tovább egyszerűsíti a folyamatot. Javasolják ügyfeleinknek, hogy már a finanszírozó által feltételesen jóváhagyott konstrukcióval forduljon a KAVOSZ-hoz, mert ha utóbb mégis változnának a finanszírozás feltételei, vagy más finanszírozót választana, úgy sajnos elölről kell kezdenie az ügyintézést.

Az elmúlt években örömmel tapasztalják, hogy sokkal tudatosabban, felkészültebben járnak el a finanszírozást igénylő vállalkozások, így kifejezetten ritkán találkoznak olyan ügyféligénnyel, amire nem tudnak valamilyen formában megoldást találni. Lehet, hogy valamivel magasabb önerővel, esetleg plusz biztosíték vagy kezes bevonásával, de kevés kivételtől eltekintve mindig találnak megoldást ügyfeleik finanszírozási problémáira. Hozzá kell tenni, hogy a központi adatbázisok (KHR) tanúsága szerint a tartozásait nem fizető vállalkozás ugyanúgy nem számíthat pozitív elbírálásra, mint például az sem, amely évek óta veszteségesen üzemel.

Az OTP Csoport-nál az a tapasztalat, hogy a kedvező kamatozású Széchenyi Lízing GO! konstrukciót a vállalkozások jellemzően személygépjárművek, haszongépjárművek, agrárgépek és egyéb termelő berendezések beszerzésére igénylik. A Széchenyi Kártya Újraindítási Program kkv-nak minősülő

társas vállalkozások,

egyéni cégek,

egyéni vállalkozások,

őstermelők, valamint

őstermelők családi gazdaságai,

szövetkezetek és

egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok részére tette lehetővé a Széchenyi Lízing GO! konstrukció igénylését.

Az OTP Csoport elsők között tette elérhetővé a konstrukciót, és a kedvezményes vállalati kölcsönök korábbi népszerűsége nyomán felkészült a megnövekedett ügyféligények zökkenőmentes kezelésére, így nem okozott semmilyen fennakadást a beérkezett kérelmek feldolgozása. A Széchenyi Lízing GO! esetében rendkívül alacsony az OTP Csoportnál a hitelbírálat nyomán visszautasított igénylések száma, így a visszautasítások oka sem tipizálható.

A K&H Bank-nál a Széchenyi Lízing Go! kedvezményes hitel lehetőséget társas vállalkozások - jellemzően Kft-k és Bt-k - illetve egyéni vállalkozók igénylik. Az igényelt eszközök köre sokrétű, ezek között személyautó, kis- és nagyhaszongépjármű, építőipari gép, targonca is egyaránt előfordulnak. Jelentős mértékű igénylési nehézségekről egyelőre nem számoltak be az ügyfeleik. A hiteligénylés meghiúsulásával kapcsolatos gyakori okokról nincs tudomásuk.

Az Erste Banknál a Kft.-k felülreprezentáltak az igénylők közt. Nagyjából 50-50%-ban igénylik gépjárművek (személy-, és tehergépkocsik) és termelő berendezések finanszírozására (finanszírozási volumen arányában). Ha darabszám arányában nézik, akkor már 70%-os többségben vannak a gépjárművek.

Problémát jelent az ügyfeleknek, hogy a KAVOSZ irodák leterheltségéből fakadóan hosszú a várakozási idő az időpontfoglaláskor. Vannak olyan irodák, ahol hetekben mérhető várakozás (ügyfél információk alapján).

A legfőbb elutasítási ok a gazdálkodási adatokra vezethető vissza (pl. induló vállalkozás, rossz gazdálkodási adatok, eladósodottsági mutatók, stb.) de előfordulnak szép számban Erste Bank által nem preferált eszközök, finanszírozási igények is (pl. ingatlanlízing, eszköz életkora, eszköz fajtája –pl. orvosi eszköz, szoftver, IT eszköz, stb.)

