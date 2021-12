Csúnya árdrágulás jön az élelmiszerboltokban: ez mindenkinek fájni fog, már a napokban elkezdődik

Idén viszont szomorú időszak vár a hazai akcióvadászokra, az infláció és az ellátási láncok akadozása miatt ugyanis az idei évben jóval mérsékeltebb kedvezményekkel készülnek az kereskedők. Vámos György, az OKSZ főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, ugyan a két ünnep között már elindulnak, majd januárban erősebben folytatódnak az leértékelések, a korábbi évekkel ellentétben azonban az igazi gigaakciók várhatóan elmaradnak.

Az elmúlt években a leárazások első hulláma már december első felében, de legkésőbb néhány nappal szenteste előtt elindult a kiskereskedelemben, idén azonban ez a legtöbb piaci szereplőnél elmaradt. Ennek oka elsősorban az elszálló infláció, amely fékezi a piaci szereplők árképzési lehetőségeit

– árulta el a portál megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Vámos György hozzátette, hogy az infláció mellett tovább nehezíti a kereskedők helyzetét az ellátási láncok elhúzódó akadozása is. Az OKSZ főtitkára azonban megnyugtatott mindenkit:

A két ünnep között, illetve januárban természetesen jobban pörögnek majd az akciók. Azt viszont leszögezte, hogy ezek hatósugara kisebb lesz. Jóval kevesebb üzletben lesznek valódi készletkisöprő akciók, és a diszkontált termékek számát illetően is visszafogottabb akciós hullámmal számolhatnak a vásárlók

- összegezte Vámos György.

A boltok felkészültek a rohamra

A boltok, áruházak készülnek idén is, bőséges kínálattal és számos újdonsággal várják az idei szilvesztert.

Üzleteinkben minden eddiginél gazdagabb hal, hús, illetve kényelmi termék és gyümölcs választékkal gondoskodunk arról, hogy az ünnepi étkezésekhez minden élelmiszert be tudjanak szerezni a vásárlóink. Az év utolsó napja felé közeledve pedig minden évben megnő a virslik, a lencsefélék és a pezsgők iránt a kereslet, így ezekből is bőséges kínálat kerül az áruházakba. Az adventi időszak fontos szerepet játszik a kereskedelemben, a SPAR várakozásai szerint az éves forgalom több mint 10 százalékát realizálja idén is az elmúlt évekhez hasonlóan

- mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Mint mondta, a vállalat bicskei húsüzeme az idei karácsonyi szezonban bővített frisshús és füstölt készítmény választékkal látja el az áruházakat. A Regnum Húsüzem és Oktatóközpontból kerül ki a teljes sertés, marha, bárány, birka és borjú kínálat. Az üzem a decemberi hónapra csaknem 800 tonna virslivel készül, köztük a közkedvelt bécsi, juhbeles, és frankfurti fajtákkal, valamint koktél és hámozott virslikkel.

Mit mutatnak az árak?

Tudjuk jól, szilveszterkor tilos halat vagy szárnyast enni, nehogy elússzon vagy elrepüljön a szerencsénk. A malac viszont kikaparja, az aprószemű lencse pedig gyarapítja a vagyonunkat. Babona ide vagy oda, az ünnepi menüt nem csak ez, de az árak is alakítják majd idén.

Világszinten és Magyarországon is nagyon kevés hüvelyest fogyasztanak az emberek, a magyaroknak mindössze 43 százaléka sorolja a preferált zöldségek közül az első három helyre ezeket. Pedig amellett, hogy számos jótékony hatással rendelkeznek, egész évben kaphatók és viszonylag jó áron beszerezhetők. Szilveszterkor viszont megnő a fogyasztásuk, mivel a sültekhez, virslihet sokan fogyasztják köretként őket.

Az árakat tekintve megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerer adatait, mely szerint a vidéki fogyasztói piacokon borsót most 550 Ft/kg áron vehetünk, tarka és fehér babot 1200 Ft/kg áron. Lencsét pedig 750 Ft/kg áron kaphatunk. Nagybani piacok esetében olcsóbban, a tarka és fehér babot 1000 Ft/kg áron vásárolhatjuk meg, a lencsét 550 Ft/kg áron, a borsót pedig 300-350 Ft/kg áron vehetjük. Érdemes tehát szétnézni a piacokon, hiszen könnyen belefuthatunk egy-egy akcióba, ráadásul alkudni is jobban lehet személyes vásárlás során.

Idén a magyarok szilveszteri csemegéje is drágább lehet, hiszen a bél áremelkedése miatt ugrik meg a virsli, szalámi ára. Ahogy arról korábban beszámoltunk, jelen pillanatban nem túl rózsás a helyzet, a disznóbél ára is emelkedett, a sóé, a fűszereké is. Sokan nem tudják, de a mangalica szalámit, amilyet mi is gyártunk, 4-5 cm átmérőjű, 50-60 cm hosszú, úgynevezett kuláré vastagbélbe töltik, úgy 60-70 dkg-os lesz egy ilyen szalámi.

Na most egy ilyen bél ára viszont felment rendesen, ami azt jelenti, hogy egy kiló szaláminál 400-500 forintba csak maga a bél belekerül. Ha pedig juhbélbe töltjük a virslit, az egy kilónál már 500-600 forintos bélköltséget is jelent, ami nem kis pénz

- nyilatkozta korábban a HelloVidéknek Kövér László, a Kövér Tanya tulajdonosa.

Idén folyamatos drágulás volt megfigyelhető számos élelmiszer esetében, melynek több oka is volt. Többek között az extrém időjárási körülmények és a takarmányárak drasztikus emelkedése is közrejátszott ebben, de érdemes megemlíteni a hiánycikké vált mezőgazdasági gépek létfontosságú adalékanyagát, az AdBlue-t, illetve az emelkedő munkabéreket is. Ám az egyik legkedveltebb húsfajtánk nemhogy drágult volna, még olcsóbb is lett. Ez pedig nem más, mint a sertéshús. Ez első pillantásra jó hírnek tűnhet, ám egyáltalán nem az, sőt, igen komoly problémák ütötték fel a fejüket az ágazatban.

Idén gyakorlatilag az első negyedév végétől az élő sertés és sertéshús ára csökkent, mindemellett túlkínálat alakult ki

- számolt be róla Éder Tamás, a Húsiparosok Szövetségének elnöke.

A kialakult helyzetből kétféleképpen lehet kilábalni: a fogyasztás érdemi növekedésével vagy a kínálat csökkentésével. A Hússzövetség elnöke elmondása szerint az utóbbi kezdett el szépen lassan kialakulni. A tenyésztők pedig korrekciós lépéseket kezdtek el tenni, többen nem állítanak hizlaldába malacokat és tenyészkoca kivágásokról is érkeznek hírek. A helyzet komolyságát az is jól mutatja, hogy bizonyos tenyésztők itthon már nem tartják az állatot, és ideiglenesen, vagy akár végleg befejezik a tevékenységüket. Éder Tamás szerint az élő sertés ára pedig közel van történelmi mélypontjához.

A kialakult nehéz helyzet ellenére a szakemberek kiemelték, hogy hiánytól nem kell tartanunk, így egészen biztosan kerülhet töltött káposzta is az ünnepi asztalra. Bár sertésből év közben sem eszünk keveset, a kereslet ilyenkor sem csökken, sőt, például a füstölt áruk forgalma nagyobb ebben az időszakban. Maga a sertéshús és a belőle készült készítmények a két ünnep között és Szilveszterkor pedig szintén kelendőek.

Árakat tekintve a nagyobb üzletláncok polcain bőven találunk sertéshúst:

A Tesco online kínálatában a sertés comb 1439 Ft/kg, a sertés lapocka 1389 Ft/kg, a sertés karaj csont nélkül 1629 Ft/kg, a sertés oldalas 1649Ft/kg, a sertés tarja 1249Ft/kg, a csontos sertés tarja 1429Ft/kg.

A Spar online polcain a sertés comb 1099 Ft/kg, a sertés lapocka 1599 Ft/kg, a csontos sertés karaj 1149 Ft/kg, a sertés karaj csont nélkül 1849 Ft/kg, a csontos sertés tarja 1599 Ft/kg, a csont nélküli sertés tarja 1299 Ft/kg.

Az Auchan online kínálatában találunk csomagolt termékeket: csontos sertés tarját 1049 Ft/kg áron, sertés lapockát 1699 Ft/kg áron, sertés combot 1789 Ft/kg áron, sertés karajt 1998 Ft/kg áron.

Aki most bevásárlást tervez, annak érdemes több bolt kínálatát is szemügyre venni hiszen, ha nem is találkozunk őrült nagy leárazásokkal, egy-egy bolt mindig tervez időszakos akciókat, amiket így könnyen megcsíphetünk. Ha még nem tudjuk, mit készítsünk szilveszterre, akkor érdemes egy korábbi Gasztromesék cikkünket elolvasni, amiben szerencsét hozó szilveszteri falatokkal ismertettük meg az olvasókat. A cikkben Szarka Zsófi és Wurmbrandt András ráadásként a saját jól bevált praktikáikat is megosztották. Ide kattintva már olvashatjuk is!

Címlapkép: Getty Images