Búcsút mondhatunk a készpénznek? Egyre többen már így vásárolnak a vidéki Magyarországon

A járvány előtt Budapesten már ismert és elfogadott volt az élelmiszerek online rendelése és házhozszállítása például a Groby-n keresztül, hiszen kényelmesebb volt egy belvárosi kerületből kiszállíttatni a termékeket akár a külső peremkerületekbe. Ezzel szemben vidéken a kényszerhelyzet vette rá az embereket, hogy egy addig egyáltalán nem, vagy kevésbé használt szolgáltatást vegyenek igénybe.

A koronavírus-járvány még mindig a mindennapjaink része, számtalan dolgot elindított vagy épp felgyorsított hazánkban, viszont egy biztos, hogy az emberek vásárlási szokásait ideig óráig, de akár véglegesen megváltoztatta. Az első hullám idején mindenki félt, lecsökkentette a társadalmi érintkezését, ráadásul a bevezetett vásárlási idősáv miatt a felelős magatartás és az egészség védelme miatt kevesebbet jártak a fizikai üzletekbe, emiatt online rendelték a meg termékeket.

Ebben az időszakban az élelmiszerüzletekben eltolódott az online és offline kosarak tartalma, viszont nőtt az értékük. A második és harmadik hullám idején az emberek már jobban hozzászoktak az online rendeléshez, de sokan visszatértek a személyes vásárlási formához is, ahol kevesebb időt töltenek el és sokkal tudatosabban válogatják össze a termékeiket. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a járvány többi hullámai során.

De nézzük meg, az elmúlt közel 2 év alatt mit tapasztaltak a kereskedők, akik vidéken is vállalnak házhozszállítást. Cikkünk elkészítéséhez megkerestünk több országos lefedettséggel működő online rendeléssel és kiszállítással foglalkozó céget, de kizárólag az Auchan-től és a Family Frost-tól érkezett válasz.

Az Auchan válaszából megtudtuk, hogy a COVID-19 járvány hatására volt egy jelentős felfutása az online kereskedelemnek mind kosár értékben, mind vásárlási gyakoriságban, amely azonban nagyjából fél év után lecsökkent és beállt egy szintre. A vásárlási gyakoriság csökkent, hiszen az emberek visszatérhettek a megszokott offline boltokhoz. A felfutás ideje alatt erős volt a vidék, de élelmiszerben jellemzően erősebb Budapest és környéke, hiszen ide friss élelmiszert is kiszállítanak.

A 2021-es év végéhez közeledve az ünnepek alatti házhozszállítás szokás szerint erős volt a terveknek megfelelően. Kérdésünkre elmondták, hogy az Auchan a kiszolgálási területek bővítését folyamatosan szem előtt tartja és figyeli, hogy egy-egy település megfelel-e a vizsgált szempontoknak.

Az Auchan és nagyobb kereskedelmi láncok azt is lehetővé tették vásárlóinak, hogy online rendeléseiket áruházátvevő pontokon személyesen vegyék át, így időt takaríthatnak meg az üzletben való vásárlás helyett azzal, ha otthonról csak néhány kattintással kosárba helyezik termékeiket.

A Family Frostnál a házhozszállítás a Covid helyzet miatt jelentősen növekedett, és tapasztalatuk szerint sok vásárlónál új fogyasztási szokások alakultak ki, többen veszik igénybe a Covid mentes időszakban is a szolgáltatást. A házhozszállítás logisztikai okok miatt természetesen a fővárosban és agglomerációjában, valamint a vidéki nagyvárosokban erőteljesebben növekedett, mint a kisebb településeken. Náluk a bankkártyás fizetések növekedtek meg. Szolgáltatási területüket nem tervezik bővíteni, hiszen az ország teljes területét lefedik.

De vajon a kártyás fizetések hogyan változtak az elmúlt 2 évben? Több kutatást is lefolytattak annak felmérésére, hogy a fizetési szokások hogyan alakultak a járvány hatására. A Covid miatt a lakosság rájött arra, hogy a korábbi készpénzes fizetési módok mellett bankkártyával előre vagy helyszínre szállítva is ki tudják fizetni rendeléseiket, sőt, a megrendelt termékeket még érintésmentesen is szállítják házhoz.

Egy biztos: 2020 márciusa óta jelentősen megugrottak az online vásárlási formák és házhoz rendelések száma, másrészt az emberek előnyben részesítik az azonnal fizetési megoldásokat. Mindez együtt jár azzal, hogy a készpénzforgalom világszerte legalább 16 százalékkal csökkent.

De vajon ez a tendencia tovább folytatódik akkor is, ha már visszatérhetünk a járvány előtti időszakhoz? Feltehetően nem teljesen, mert addigra már mindenki megtapasztalta mennyivel egyszerűbb, gyorsabb, ha nem kell a pénzzel "matatniuk", hanem fogják a kártyájukat és csak hozzáérintik egy terminálhoz. Ez viszont magával hozza azt is, hogy sokkal tudatosabbá váljanak pénzügyileg az emberek és vigyázzanak rá, hogy hol, milyen adatokat adnak ki.

A főváros és vidék közötti házhozszállítási szolgáltatások igénybevétele feltehetően továbbra is fennmarad, hiszen amit az emberek egyszer megszoktak és szívesen alkalmaznak, természetessé és a hétköznapi életük részévé válik. Sokkal kényelmesebb és időt spórolósabb, ha otthonról rendelnek, mint órákat eltöltenek a boltok polcai előtt válogatva, a többi vásárló között tolakodva ugyanazokért a termékekért.

