Hoppá, mi történt a hazai turizmussal? Bődületesen megugrott a vendégéjszakák száma

Az ünnepek közötti élénkülés és a tavalyelőtt szeptember 1-től bevezetett határzár miatt meredeken visszaeső bázis hatására 630%-kal, több mint hétszeresére nőtt a vendégéjszakák száma decemberben, ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 446%-kal, a külföldieké 1074%-kal, közel közel tizenkétszeresére emelkedett, ami a külföldi vendégek fokozatos visszatérését mutatja - jelentette ki Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

A szálláshelyek árbevétele így decemberben 695%-kal, közel nyolcszorosára nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Noha érdemi javulást mutatnak az adatok, a helyreállás továbbra is csak részleges a járvány előtti szintekhez képest, ugyanakkor a belföldi turizmus a nyári hónapokban teljesen helyreállt. 2019. decemberéhez képest a vendégéjszakák száma 42%-kal esett vissza, ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 35%-kal, a külföldieké 49%-os elmaradásban van.

Tavaly összesen a vendégéjszakák száma 11%-kal nőtt, míg a szálláshelyek árbevétele 24%-kal emelkedett, mivel 2020 első két hónapot még nem érintette a járvány, ami magasabb bázist eredményezett. A negyedik negyedévben 187%-kal nőtt a vendégéjszakák száma az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest, így jelentősen támogathatta a negyedik negyedéves GDP növekedést. A májusi fokozatos nyitással már érdemben élénkült a szálláshelyek forgalma, júniusban még csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők foglalhattak szállást, azonban az 5,5 millió beoltott hatására július 3-ától már nem szükséges a védettségi igazolvány a szállás foglaláshoz, ami további élénküléshez vezetett.

-olvasható a Takarékbank sajtóközleményében.

Kétoldalú kormányközi megállapodásokkal egyre több országból lehet fogadni vendégeket, azonban a külföldi vendégforgalom az európai vakcinaigazolvány bevezetésével élénkült jelentősebben, kedvező, hogy az Európai Bizottság már elfogadta az Egyesült Államokkal az oltási igazolásokat, ugyanakkor még nem látható, hogy az Európán kívüli, transzkontinentális forgalom mikor indulhat el. A delta és az omikron variáns terjedése továbbra is körülményessé teszi az utazásokat, a tavalyi év végén több tagállam is szigorított a beutazásokon. Egyes sportrendezvények (foci EB, Forma1, kézilabda EB) már jelentősebb számú külföldi vendéget vonzottak, csakúgy, mint az Eucharisztikus Világkongresszus és vadászati világkiállítás, valamint további vásárok, kiállítások, konferenciák. Mindezeknek köszönhetően az őszi és az idei év eleji beszámolók kifejezetten kedvezők voltak, az egy évvel ezelőttihez képest pedig robosztus növekedést mutatnak a tavaly szeptember 1-jén bevezetett határzár utáni visszaesés hatására.

Kérdés, hogy a korlátozások megszűnése után milyen gyorsan indulhat újra a turizmus az esetleges óvatosabb magatartás miatt, azonban feltehetően gyorsan élénkülhet, mivel óriási kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt másfél év során, így rengetegen pótolhatják elmaradt utazásaikat, nyaralásukat. Kérdés az is, hogy az üzleti turizmus milyen gyorsan áll talpra, megtartják-e az elmaradt konferenciákat, kiállításokart, vásárokat, de erre is kifejezett igény lesz. A nemzetközi turizmus fokozatos javulását tükrözik a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is, amelyek meredek felpattanást mutatnak a járvány elleni korlátozások feloldását követően. Decemberben a légi utasforgalom 933%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 46%-kal marad el a 2019-es szinthez képest. A negyedik negyedévben 1089%-kal nőtt a légi utasforgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.

- közölte Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

