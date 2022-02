Jótékonysági kihívást indított munkatársai körében a Bosch: beteg gyerekekért futottak

A Bosch elkötelezett munkatársai egészségmegőrzése mellett, ezért helyezünk nagy hangsúlyt a sportolásra, amelyet különböző közös kihívásokkal teszünk még izgalmasabbá. Különösen nagy öröm, hogy úgy miközben sportolásra buzdítottuk a kollégákat, jó ügyet is támogattunk

– mondta Somogyi András a cégcsoport humán erőforrásért felelős alelnöke Magyarországon és az Adria régióban.

Egy hónap alatt Ausztráliáig jutott volna a csapata

A kihívás során minden teljesített kilométer után a vállalat 100 forint adományt ajánlott fel a Bátor Tábornak. A lelkes sportolók egy hónap alatt összesen 15 036 kilométert tettek meg a jó ügyért. A kollégák közül a legtöbben futottak, bicikliztek és túráztak. A futók közül a legnagyobb teljesítményt nyújtó kolléga egymaga 420 km-et tett meg az egy hónapos kihívás alatt, a kerékpárosok körében a leghosszabb megtett táv 392,5 km volt, míg a túrázók közül 458 ezer lépés megtétele volt a csúcs.

Megduplázott teljesítmény

A munkatársak erőfeszítését és komoly teljesítményét elismerve a cég kihívás során összegyűjtött másfélmillió forintot megduplázta, így a vállalat összesen hárommillió forintot juttatott el a Bátor Tábor számára. Az alapítvány a cég támogatását a tavaszi táborok szervezésére, önkéntesek toborzására, valamint a tábori programok szervezésére és a gyerekek tábori étkeztetésére fordítja.

Kórháztól az iskoláig a gyógyulásban

A több mint 20 éves Bátor Tábor súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak nyújt sorsfordító élményeket. A programjaik segítségével eddig több mint 15 000 résztvevőnek adtak bátorságot, erőt. Az évek alatt az alapítvány programpalettája folyamatosan bővült, ma már az élményterápiás táborok mellett a kórházakba és az iskolákba is elviszik a táboros élményeket. A Bátor Tábor által szervezett valamennyi program a résztvevők számára ingyenes, az alapítvány működését kizárólag vállalati és magánadományokból tartja fenn.

Közös kihívással motiválják a kollégákat

A cég minden telephelyén, így Budapest mellett Hatvanban, Miskolcon, Makláron, valamint Egerben is többféle módon ösztönzi munkavállalóit az egészséges életmódra, a sportolásra. A sportoló munkahelyi közösségeket a cég különféle módon, például a nevezési díjak és belépők vásárlásával, mezekkel, pályabérléssel, edzésekkel, edzőkkel és felszerelésekkel támogatja. A cég kollégái széleskörű egészségmegőrző programokon vehetnek részt és rendszeres szűrővizsgálatokra is járhatnak. A vállalat 2013-ben létrejött és közel 2000 tagot számláló KSF közössége (Kultur, Sport und Freizeit) több kihívást is szervezett már a kollégáknak. A vállalat minden évben csatlakozik a Fut a cég versenysorozathoz is, a koronavírus-járvány megjelenésekor pedig egy 17 hetes online kihívás során tartották mozgásban a kollégákat.

Címlapkép: Getty Images