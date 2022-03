Ilyenről se hallottak még vidéken: galambvágóhíd és feldolgozó üzem épül

Az Agrárminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra emlékeztetett, hogy 2018 decemberében hirdették meg a Szárnyaló gazdaság Nemzeti Húsgalamb Programot, amely komoly fellendülést jelentett az egész ágazat számára. Emellett további pályázati programokat is kidolgoztak a húsgalamb-termékpálya fejlesztésére, az egységes árualap megerősítése érdekében.

Az agrártárca 2019 óta a haszongalamb vásárlásához is nyújt hozzájárulást, évi mintegy 50 millió forint összegben. Az elmúlt három évben több mint 25 ezer húsgalamb vásárlásához csaknem 140 millió forint támogatás odaítélésére került sor. A pályázatot idén is meghirdetik, a kérelmeket 2022. április 1-8. közötti időszakban lehet majd benyújtani - jelentette be Nagy István.

Hozzátette, az elért eredményeket mutatja, hogy nőtt a rendszeres értékesítéshez szükséges árualap, és több fővárosi áruházban már kapható húsgalamb, illetve számos étterem étlapján megtalálhatók a szárnyasból készült különleges, ínyenc fogások.

A miniszter kiemelte, a Görbeházi Galamb Tenyészcentrum vágóhídja és feldolgozóüzeme a Vidékfejlesztési Program segítségével valósulhat meg, a beruházás összértéke pedig csaknem félmilliárd forint.

A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar agrárium számára minden egyes beruházás értéknövelő és értékteremtő erővel bír. Egyrészt, mert ezzel hozzájárulnak sok ezer magyar család megélhetéséhez, a vidék népességmegtartó erejéhez, illetve a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar további erősödéséhez. Másrészt a fejlesztések és az innovációk révén megőrizhetjük és megújíthatjuk az agráriumhoz kötődő gazdag hagyományainkat, a tapasztalatokra és szakmai tudásra épülő szellemi örökségünket - hangsúlyozta az agrárminiszter.

