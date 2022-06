Pofátlanság! Hogy lehet a Balatonnál 1000 forint egy sima lángos, ha máshol 500 alatt kapni vidéken?

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint az ízesítés nélküli lángost 2017 júliusában átlagosan 262 forintért lehetett még megvenni, tavaly júliusban 374 forintért. 2022-ben az utolsó, származtatott adat szerint átlagosan 443 forint lehetett májusban a sima lángos. Ez a szűk két év alatt csaknem 70 százalékos áremelkedést jelent.

A Balatonnál persze mindig is magasabbak voltak az árak, mint egy vidéki nagyvárosban, a kisebb településekről nem is beszélve. Ha a sima lángos ára például 550 forint egy debreceni büfésnél, biztos, hogy a feltét árát: a sajtét és a tejfölét árát emelte. Természetesen itt még mindig kaphatunk 1200 forintért is egy sajtos-tejfölös lángost. Szombathelyen pedig a város legnépszerűbb büféjében sem ment fel a sima lángos ára 400 forintnál magasabbra. Ahogy igaz ez a híres "balatoni" hekkre is, vidéken 10 dkg-ot egy kevésbé felkapott strandon 400 forintért is megvehetünk, míg a menőbb helyeken 800 forintot is elkérnek érte, és még ez sem a plafon.

Korábban írtunk arról, hogy átlagosan 15 százalékkal kell többet fizetnünk a balatoni ételekért, mint egy éve. Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonos-ügyvezetője, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke szerint az elvárások alapján egy margherita pizza árának töredékéért kellene adni a fokhagymás-sajtos-tejfölös lángost, annak ellenére is, hogy sem az alapanyagban, sem az elkészítési időben és a felhasznált energia költségében nincs lényeges különbség az ételek között.

Bár a vendéglátós árak tavalyhoz képest átlagosan 15 százalékkal emelkedtek, de ez szerinte „nagyon moderáltnak számít a tényleges és mindenki által érzékelhető áremelkedésekhez képest”. A környékbeli országokban 30 százalékhoz közelít az áremelések mértéke a vendéglátásban.

A munkaerőhiány és részben a korábban mérsékelt áremelések miatt az idén több balatoni étterem is csökkentette a nyitvatartási idejét, így akár 30-40 százalékkal kisebb létszámú személyzettel üzemel. Akad, ahol az ebéd és a vacsoraidő között van zárva a vendéglő, mint az a mediterrán országokból már ismerős, mások viszont teljes szünnapokat vezettek be.

Az energiaárak robbanása konyhatechnológiai fejlesztésekre is rákényszeríti a vendéglátósokat a kisebb energiafelhasználás érdekében, az alapanyagköltségeket pedig az étlap racionalizálásával, a szűkebb, szezonális választékkal igyekeznek optimalizálni

- mondta Csapody Balázs.

2020-ban a Pénzcentrum szerint a Balatonnál a lángosért minimum 600 forintot kértek, de Csopakon például 1200 forintba került egy sajtos-tejfölös lángos már akkor is. 2021 júniusában volt olyan balatonfüredi büfé, ahol 700 forintért lehetett lángost kapni, de olyan is akadt, ahol akár 1400 forintot is elkértek érte. 2022-ben pedig a drasztikus infláció nem kímélte a strandbüféket sem. Ennek ellenére még számos helyet találni a Balaton körül, ahol 1000 forint alatt kapható a natúr lángos. Természetesen találhatunk 2500-3000 forintért is lángost, általában valamilyen húsos töltelékkel megbolondítva, de nem ez az általános.

Helyek a Balatonnál, ahol 1000 forint alatt adják a sima lángost:

Balatonakarattya Lidó strand

Lángos és Palacsinta Fonyód: 950 forint

Siófok Sóstói Strand: 750 forint

Piknik büfé Balatonfüred 800 forint

Gabi Büfé Balatonfüred 900 forint

Olivia büfé Alsóörs: 900 forint

Siófok Aranyparton, Tópart-Hullám Büfé: 800 forint

Balatonföldvár, Kikötő: 990 (sajtos-tejfölös!)

Balatonkenese Dömölki Lángosos és palacsintázó: 800 forint

TOP vidéki lángosozók a Tripadvisor értékelései alapján:

Lángos Éden, Dunakeszi

Lángos Stand, Szentendre

Péter Büfé, Bükfürdő

Mátra Ízek Bázisa, Mátrafüred

Lángos a la Rohlicsek, Eger

Széplaki Lángos Büfé, Siófok

Lángos és Palacsinta, Fonyód

Álom Lángos, Szentendre

Lángos House, Sopronbánfalva

Gajdos Lángos, Velence

Valóban annyira drágák a strandételek?

Amennyire egyszerű a lángos összetétele, annyira munkaigényes étel, hiszen kézzel dagasztják, az energiaárak pedig nagyon elszálltak. De igaz ez az olajban sütött hekkre vagy sült krumplira is, a hamburgerbe való hús áráról már nem is beszélve.

Egy 23 kilós gázpalack ára tavaly 9500 és 10 000 forint között mozgott, most legutóbb 16-17 ezerért vettük palackját. Ez több mint 60 százalékos drágulás. És amikor pörög a forgalom, hamar elfogy a 23 kiló gáz. Az étolajat is állandóan cserélni kell, nem lehet fáradt olajban sütni az ételt. Tavaly 1300 forint plusz áfáért vettük a sajtot nagykereskedelmi áron, most egy ezressel több nettóban. Még nem hárítottuk át teljesen az áremelkedéseket, de küzdenünk kell a túlélésért

- nyilatkozta korábban a Móló Halsütő tulajdonosa.

Bár a büfések is hatósági áras alapanyagokkal dolgoznak, alkalmanként csak 10 liter olajat és 10 kilogramm lisztet vehetnek meg, pedig ennek a többszörösére van szükségük naponta. Így több helyre kell elmenniük, ezért többet költenek üzemanyagra is – bár egyelőre ez is hatósági áras.

Címlapkép: Getty Images