Brutális, mennyiért szerezhetsz jogsit: félmillió alatt neki se állj, és csak drágább lesz

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki jogosítványra vágyik, a tanulóktól akár 500 ezer forintot is kérhetnek – írja az rtl.hu. A jogosítvány megszerzése 300 ezer forint alatt biztos nem jön össze, a félmillió forint a reális. A csatorna reggeli műsorában Zách Dániel, az alapjarat.hu újságírója azt modta, hamarosan még drágább lesz a jogosítvány, de van, aki már most félmilliónál többet fordít rá.

A komoly áremelkedés hátterében több ok is húzódik, az üzemanyagár csak az egyik. Kevés az oktató is. A szakújságíró szerint az oktatóautókat sokat kell szervizeltetni, nyersanyaghiány van az autóiparban, az új autók hiánya kihatott a használt autók piacára, jelenleg már azok is 20-30 százalékkal drágábbak.

Míg néhány éve 4-5 ezer forintot kellett fizetni egy gyakorlati óráért, ez ma ennek duplájába, 8-9 ezer forintba kerülhet.

A 24.hu még tavaly azt írta, hogy egy átlagos autóvezetői tanfolyam ára akkor augusztusban mintegy 235 ezer forintba került.

