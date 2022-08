Kályhával fűtesz? Felejtsd el a tűzifát, ezek az anyagok jóval több hőt termelnek, legális az égetésük

Ahogy a HelloVidék is megírta, július 13-án Gulyás Gergely bejelentette a rezsicsökkentés részleges kivezetését. Az interneten azóta is számtalan kalkuláció kering, az emberek pedig pánikszerűen elkezdtek alternatív fűtési megoldások után nézni. A rezsiemelés hírére megrohanták a magyarok kandalló és sparhelt forgalmazókat, az elmúlt napokban legalább tízszeres forgalmat tapasztaltak eladások tekintetében. Hasonló a helyzet a kályhaépítőknél is, lassan egy éves várakozási idővel számolhat az, aki cserépkályhára cserélné dráguló gázfűtését.

A hatósági áras üzemanyag vevőkörének szűkítése mellett az elmúlt hetekben bejelentették azt is, hogy elrendelik a tűzifa kivitelének tilalmát és a fakitermelés bővítését. Ehhez persze elkészült már a kormányrendelet is. A rendelet az orosz–ukrán háború miatt megállapított veszélyhelyzetre hivatkozva hozott könnyített szabályokat, részben felülírva az erdő- és természetvédelmi törvényt. A rendelet részletei a következők voltak:

Fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást nem kell alkalmazni.

Ha egy védett területen termelnek le egy idegenhonos fajokból álló erdőt, például akácot, akkor a helyére nem kell őshonos fajokat telepíteni, sőt egyáltalán semmit sem kell telepíteni, ha az erdő sarjakból képes megújulni.

A rendelet több korlátozást is figyelmen kívül hagy. Eszerint természetvédelmi területen könnyebb lehet tarvágást végezni, és ez nagyobb területre is kiterjedhet.

Állami erdészetekben nem szükséges hatósági engedélyt kérni a kitermelni kívánt erdőrészlethez vezető utakhoz.

A 100 százalékban állami tulajdonú erdőkben is lazább szabályok vonatkoznak a vágásérettségi kor megállapítására. Tehát fiatalabb állományok is letermelhetőek lesznek.

Az eddigiektől eltérően nemesebb fafajok letermelt területeit, cser- és nemestölgyet is elég lesz sarjról felújítani.

Erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az erdőgazdálkodásért felelős miniszter döntése alapján is sor kerülhet.

Nagy István agrárminiszter is arról beszélt a hétvégén, hogy az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, bár azt ígérte, a fakitermelés továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet.

A cél nyilván a tűzifahiány enyhítése, ám a másik oldalon fennáll a veszély, hogy az erdők védelmében elért több évtizedes eredmények most akár hónapok, vagy egy-két év alatt megsemmisülnek.

Nincs mit vitatni, nagyon jó tüzelőanyag a fa

A fa, mint tüzelőanyag hagyományokkal rendelkező, az emberiség történetében legrégebben használt energiahordozó egyike. Elengedhetetlen róla beszélni, mert a megfelelő tüzelőanyag kiválasztása az első és legfontosabb lépése a „tiszta” és hatékony tüzelésnek.

A keményebb típusú fafajták alkalmasak inkább tüzelésre, ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. Ezeket a fajtákat akkor használjuk, ha csak fával szeretnénk fűteni. Ha vegyes tüzelést (szén és fa) alkalmazunk, megfelelő lehet nyár, éger és a kőris is. A puhafák nem alkalmasak tüzelésre, így például a fenyőfajták a magas gyantatartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, melyeknek alacsony a fűtőértékük, ezen kívül károsítják a tüzelőberendezésünket, illetve a kéményt.

Tűzifa használata esetén talán a legfontosabb, hogy odafigyeljünk a nedvességtartalomra. Az ideális, légszáraz tűzifa nedvességtartalma 20% alatt van. Javasolt a hasított állapotban történő szárítás, ugyanis minél nagyobb felületen érintkezik levegővel a fa, annál gyorsabban megy végbe a száradási folyamat. A fát ideális esetben jól szellőző és esőtől védett helyen érdemes tárolni. Semmiképpen ne fóliázzuk le teljesen (az oldalakat hagyjuk szabadon), mert befülled, és korhadni kezd.

Miért karbon-semleges megújuló energiaforrás a fa?

A fás növényi szervezetek életük során a légkörből szén-dioxidot kötnek meg, melyet fotokémiai úton (fotoszintézis) hasznosítanak saját energatermelésükhöz és ennek végeredményeként oxigént bocsátanak ki. A folyamat során megkötött szenet a növény tárolja magában hosszú szénláncú vegyületek formájában (pl.: cellulóz, lignin).

A fa elégetése során a fotokémiai úton megkötött és elraktározott szénvegyületek szabadulnak fel, és széndioxid formájában újra a légkörbe kerül. Jelen esetben a széndioxid útja egy körforgásos rendszerbe kerül, mert az égetéssel keletkezett szén-dioxidot a fák újra képesek megkötni. Az égés során pontosan annyi szén-dioxid kerül a légkörbe, amennyit a fa élete során abból felvett. Abban az esetben, ha évente nem tüzelünk el több fát, mint amennyi fa abban az évben képződik, akkor többlet szén-dioxid terhelés sem terheli a légkört.

Ugyanakkor, ha nem tüzeljük el a fát, a korhadás során (amely tulajdonképpen lassú égés) ugyanannyi szén-dioxid kerül a légkörbe, mint tudatos eltüzeléskor, tehát a szénkörforgás így, vagy úgy de bezárul.

Fatüzelés előnyei:

megújuló energiaforrás, környezetbarát tüzelőanyag

szén-dioxid semleges

alacsony emissziójú

kedvező tüzelőanyag-árak

nincs elköteleződés a gázszolgáltató irányába

a fában gyakorlatilag nincs kén, ezért füstje nem tartalmaz a környezetre káros kén-dioxidot

viszonylag olcsó és megfelelő feldolgozottsági szint mellett kényelmes

fűtési megoldást jelenthet

fűtési megoldást jelenthet újratelepíthető

regionális szinten elérhető, ezáltal csökkenti a szállításból származó környezetterhelést

használata csökkenti a fosszilis nyersanyagoktól való függőséget, növeli a régió gazdasági erejét és új bevételi forrást jelent a mező- és erdőgazdaságnak.

Fatüzelés hátrányai:

a tüzelés hatásfoka nagyban függ a tűzifa minőségétől

nedvességtartalommal csökken a fűtőérték, több szennyezőanyag jut a levegőbe

tárolása, szárítása körülményesebb, mint pl. gáz

sok a hamu elégetés után

nagy tömege miatt szállításának gazdaságossága távolságfüggő

Tüzelésre az alábbi fafajták ajánlottak:

bükk: magas a fűtőértéke. Fontos a felhasogatás, mert fülledésre érzékeny. Kicsi a kéregszázaléka, viszont égetése során viszonylag több hamu keletkezik.

tölgy: magas fűtőértékkel rendelkezik.

csertölgy: magas fűtőértékkel rendelkezik.

gyertyán: magas fűtőértékű, viszont fülledésre érzékeny, ezért fontos felhasogatni, ami ennél a fafajnál nem túl könnyű! Kicsi a kéregszázaléka, közkedvelt tüzelő.

akác: magas fűtőértékű fafaj, de fülledésre nem érzékeny. Általában könnyű hasogatni, nagy a kéregszázaléka.

Milyen fa-tüzelőanyag típusok használhatók még fűtésre?

Fabrikett

A fabrikett környezetbarát, természetes alapanyagból (faporok, faforgács, faapríték, erdőgazdasági melléktermék, fűrészpor) - magas nyomáson, préseléssel készült tüzelőanyag. Kötőanyagot egyáltalán nem tartalmaz, ezért kémiai összetétele a természetes fáéval azonos. Nedvességtartalma alacsony (kb. 4 - 10 %), ezért sokkal jobb hatásfokkal rendelkezik, mint a tűzifa. Kandallóban, cserépkályhában is használható, mivel nem kormoz. Vásárlása után nincs szükség feldolgozásra, mivel egységes darabokból áll, így könnyen és kényelmesen tárolható. Alkalmazható falegázosító, vagy vegyes tüzelésű tüzelőberendezésben egyaránt.

A nyomás és préselés hatására tömör szerkezetű, nem tartalmaz levegőt és felesleges nedvességet. Kimagasló fűtőértékkel rendelkezik (16-19 MJ/ kg), ami megközelítőleg kétszerese a frissen vágott fa (7 MJ/kg) fűtőértékének. Hamutartalma alacsony (max.1%), és környezetbarát, így természetes növényi tápanyagként kiskertekben műtrágya helyettesítésére kiválóan alkalmas.

Olyan fabrikettet vásároljunk, ami natúr fából, hozzáadott kötőanyag nélküli, vagy természetes kötőanyaggal készült (például: enyv). Ha a megfelelő szabványminősítéssel ellátott brikettet vásárolunk az garanciát szolgáltat az áru fűtőértékére, hamutartamára és tisztaságára is.

Pellet

A pellet, a fabrikett alternatív megoldását jelentheti olyan otthonokban, ahol automatizált fűtési rendszert szeretnének üzemeltetni. Alapanyagául a fafeldolgozó iparban keletkező forgács és fűrészpor vagy tüzelőanyag céljából termesztett növényi anyag, illetve mezőgazdasági melléktermékek (szalma, különféle energianövények) szolgálnak. A hasznosítható alapanyagokat ledarálják, majd nagy nyomáson préselik, ezáltal egy magas fűtőértékű tömörített homogén fűtőanyag keletkezik. 1 kg pelletből kb. 4,7-5,0 kWh energia szabadul föl, mely nagyjából 0,5 m3 földgáz kiváltására alkalmas.

Vásárlás esetén hasonló kritériumokat kell figyelembe venni, mint a fabrikettnél. A különböző minőségi szabványok (DIN Plus, ENplus-A1, ÖNORM) segítenek az ideális minőségű pellet beszerzésében. Illetve vásárlás előtt győződjünk meg róla, hogy a tüzelőberendezésünk bírni fogja-e a magas hőterhelést! Ma már kaphatóak kifejezetten pellet tüzelésre optimalizált kazánok és kandallók is.

Milyen áron kaphatók ezek a termékek?

Megnéztük a nagyobb kertészeti áruházakat, mi most a jelenlegi kínálat, milyen áron vehetjük meg a különböző fa-tüzelőanyag típusokat. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy:

a Praktiker online kínálatában a pellet 4999-6499 forint között mozog, attól függően milyen nagyságú kiszerelést veszünk. Ami a brikettet illeti, ennek ára 1899-2499 forint között mozog, szintén annak fejében, mekkora csomagot választunk.

A Bauhaus online shopjában csak brikettet találtunk, melynek ára 3590 Ft/csomag volt, a csomag mérete pedig 20 kg.

Az OBI oldalán is még csak brikettet találtunk, ennek ára itt 1899-3999 forint között alakutl, típus és kiszereléstől függően.

Nyilván még messze van a fűtési szezon, így a készletek sem mutatják a főszezoni termékeket és áraikat még, de érdemes már most nyitott szemmel látni és keresni ezeket a lehetőségeket is. Ennek fejében kövessük az akciós újságokat, illetve ajánlott ellátogatni személyesen is a boltokba, hiszen sosem tudhatjuk, mikor találunk kedvező akciókat. Ez pedig nem mindegy, főleg a mostani fűtési szezon előtt.

Címlapkép: Getty Images