Durván a zsebünkbe kell nyúlni: erre készül itthon a legtöbb magyar a rezsiválság miatt

Az emelkedő rezsiárak és az infláció merőben befolyásolják az idei év végi költéseket, így van ez a közelgő Black Friday esetében is, ami során a magyarok elsősorban hosszútávra, energiahatékony műszaki gépek beruházását tervezik – derült ki a MediaMarkt friss reprezentatív kutatásából. Vannak, akik kifejezetten szeretik és készülnek a kedvezményes ajánlatokkal teli napokra, azonban a lakosság közel 30 százalékát frusztrálja a párnapos akció-hajsza.

Előre tervezés, korszerűsítés az idei mantra

Az amerikai eredetű Black Friday, azaz Fekete Péntek promóciós időszak hazánkban is rendhagyó aktivitásnak számít a kiskereskedelemben évek óta, amire a lakosság nagy része előre készül. A jelenlegi rezsiárak tükrében az energiatakarékosabb szellemiség a vásárlási szokásokon is meglátszik, ezt támasztja alá a MediaMarkt megbízásából készült friss kutatás is, miszerint a magyarok következő időszakra vonatkozó vásárlási döntéseit 75%-ban befolyásolja az éppen aktuális rezsiköltségek emelkedése.

A kutatásból kiderült, hogy az elkövetkezendő akciók során elsősorban olyan műszaki termékeket keresnek a vásárlók, amelyekre beruházásként tekinthetnek: a felmérésben megkérdezettek 20%-a elavult, régi készülékek cseréjét tervezi, vagy eleve energiatakarékos háztartási gépeket és készülékeket vásárolna.

Ahogy a műszaki áruházlánc egy korábbi kutatása is igazolta, az energiabesorolás fontos szemponttá vált a vásárlásoknál. Az energiacímke a közelgő Black Friday esetében is kiemelkedő jelentőséggel bír a megkérdezettek ötöde szerint, akik magasabb energiabesorolású, fogyasztásbarát háztartási nagygépek (hűtő, mosógép, fagyasztók, mosogatógépek) beszerzését tervezik. Ebben főként a 40 év feletti korosztály gondolkodik.

A tervezett vásárlási toplista második helyén az otthoni munkavégzéshez, tanuláshoz szükséges IT berendezések állnak: a megkérdezettek 16%-a tervez laptopot, PC-t, klaviatúrát vagy más IT kiegészítőt vásárolni az elkövetkezendő időszakban. Nem meglepően ezt a termékcsoportot elsősorban a 39 év alattiak jelölték meg. Ezt követi a konyhai kisgépek kategóriája (14%), majd a mobiltelefonok, okostelefonok (13%) és az energiatakarékos főzést-sütést támogató berendezések (13%).

Várakozásunk szerint az elektronikai termékek iránti érdeklődés a jelenlegi piaci helyzetben is karácsonyig nőni fog. A termékkategóriákat nézve a televíziók, okostelefonok, valamint a kisebb, akár ajándékként is adható okosórák, okos karkötők, wireless fej -és fülhallgatók, valamint a soundbarok és parti hangfalak esetében várunk kiemelkedő forgalmat a Black novemberi promóciós időszakunkban

- fejtette ki Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója. Másrészről valóban látunk jelentős elmozdulást az energiatakarékosabb nagygépek vásárlása felé, az emberek tudatosabban állnak a nagyobb beruházások felé, átgondoltan, hosszútávra terveznek és költenek, tette hozzá.

Black Friday helyett Black November

A kutatás arra is kitért, mi az általános vélekedése a magyar lakosságnak az egynapos akciókról, így a Black Friday-ről is. Míg közel minden tizedik magyar szereti és készül a kedvezményes ajánlatokra, a megkérdezettek közel 30%-át frusztrálja az áruházi tömeg és az ilyenkor esetlegesen lassuló webshopok. Továbbá a lakosság 16%-át zavarja a viszonylag rövid időn belül meghozott döntési kényszer is az egy vagy mindössze párnapos akciók során, kevésnek érzik a felkészülési időt egy-egy nagyobb vásárlás alkalmával.

A MediaMarkt idén már harmadik alkalommal egy teljes hónapon keresztül kínál kedvezményeket az úgynevezett Black November keretein belül, így minden vásárlónak kényelmes és élményteli vásárlást biztosít az egynapos, esetleg hétvégi őrület helyett.

Mint minden évben, úgy idén is igyekszünk kiemelt logisztikai kapacitást biztosítani a november-december időszakra, ennek érdekében ez alkalommal is időben megkezdtük az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, hogy gördülékenyen menjen a megnövekedett árumennyiség kezelése. A korábban, év közben bővített raktárkapacitásunkat további 50%-kal egészítjük ki a szezonra, ezzel is támogatva a nyugodtabb, megfontoltabb vásárlást

- mondta el Bakonyi Pál, a MediaMarkt logisztikai vezetője.

A novemberi akciósorozat praktikusan sokak számára a karácsonyi bevásárlást is segíti: a kutatás szerint a magyarok több mint harmada, ha jó ajánlatot lát, a karácsonyi ajándékvásárlást is letudná ebben az időszakban.

Címlapkép: Getty Images