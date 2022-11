Ez lehet a kukorica nagy ellenfele? Meghódíthatja a magyar földeket ez a növény

A klímaváltozás egy eldöntött kérdésnek tűnik. A 2022-es évszázados aszály, az energiaválsággal együtt lehet a katalizátora a megújulásnak a növénytermesztők körében is. Az idei év egyik nagy túlélője és nyertese lehet Magyarországon a szója, ráadásul az öt év termésátlagai alapján, a terméskiesést tekintve kétszer jobban teljesített, mint az év nagy veszteseként elkönyvelhető kukorica - tájékoztatta az Agrárszektort Bene Zoltán, a Karintia Kft. cégvezetője. Hozzátette, a szója mellett szól még az a tény is, hogy ez a növény sokkal kevesebb inputanyagot, nitrogénműtrágyát igényel, így a termelőknek ezekkel a költségekkel csökkentett mértékben kell csupán számolniuk. A szakemberrel mindezek mellett arról is beszélgetett, mennyire nyitottak ma a magyar gazdák a szójára, miért kerül a hazai termés nagy része exportra, és miért áramlik még mindig rengeteg import GMO-s szója Magyarországra Dél-Amerikából.

Komoly gondokat okozott idén az aszály a magyar földeken, szinte kivétel nélkül minden növény megszenvedte a szélsőséges időjárást. A portál arról is kérdezte a szakembert, hogy mit lehet elmondani a szójáról, hogyan viselte az idei évet, illetve mekkora területen termesztették idén Magyarországon, és mekkora termésmennyiség realizálható.

Szakértők szerint az elmúlt 150 év legnagyobb aszálya köszöntött be hozzánk 2022-ben, de a szója mondható talán az év nagy túlélőjének. Idén összesen 67 ezer hektáron vetettünk szóját Magyarországon, a vetésterületet tekintve azonban az utóbbi évekhez képest földrajzilag bizonyos mértékű eltolódás tapasztalható. Habár még mindig Baranya megye a „szója hazája” 17 000 hektárral, a második helyre feljött Vas megye, ami azért is szerencsés, mert előbbi idén sajnos alulteljesített szójából. Ennek az egyik oka az lehet, hogy a gazdák még mindig inkább a hosszabb tenyészidejű fajtákat vetik, amelyeknek az idei év kevésbé kedvezett. Így történhetett meg az, hogy Baranya megyében várhatóan 2 tonna körül marad a hektáronkénti termésátlag, míg Vas megyében ezt körülbelül 10%-ot meghaladja a betakarított szója mennyisége. Országos átlagban elmondható, hogy idén 1,9 - 2 tonna körül alakul majd a szója termésátlaga, ami azért is üdvözítő, mert bár 24 százalékkal elmarad az elmúlt öt év átlagától, az évszázados aszályt tekintve egy nagyon is jó eredménynek mondható.

A szakember szerint az elmúlt években jellemzően 60-70 ezer hektár között mozgott a szója vetésterülete Magyarországon, és habár volt egy jelentős ugrás 2015-ben, amikor a 40 ezer hektárról hirtelen majdnem megduplázódott a terület, de anno az időjárás nem volt kegyes a termelőkhöz. Ekkor vezették be a termeléshez kötött támogatást is, aminek igényléséhez - azóta is - mindössze néhány alapfeltételt kellett csak teljesíteni, többek között csupán egy tonna termést kellett tudnia igazolnia a gazdának. Aki ezt megugrotta, annak járt az extra támogatás. Jelenleg azonban azt lehet mondani, hogy a szójatermesztés terén Európa elment mellettünk. Erre a legjobb példa Ausztria, ahol néhány évvel ezelőtt még lényegesen kisebb területen vetették a szóját, mostanra azonban majdnem 50 százalékkal nagyobb területen termesztik egy Magyarországhoz képest harmad akkora szántóterülettel rendelkező országban.

Szerintem 2022 egyértelműen vízválasztó lesz abból a szempontból, hogy most már olyan jelentős mértékű kényszerítő erők hatnak a gazdákra, mint például az energiaárak, amelyek arra késztetik őket, hogy az energiától függetlenebb növények felé nyissanak. Meg kell változtatnunk a megszokásból fakadó döntéseinket. Új szemléletre, új megoldásokra van szükség. Így kézenfekvő, hogy a szója vetésterülete meg fog emelkedni a következő években

- mondta Bene Zoltán.

Mit gondol arról, hogy készülni kell-e arra, hogy a kukorica helyett más alapanyagok kerülnek majd előtérbe, akár a takarmánygyártásban, akár egyéb „kukoricaigényes” területeken? Meddig emelkedhetnek még a gabonaárak? Hogyan változott a szója ára az utóbbi időszakban? A hazai termesztők jellemzően hol értékesítik inkább a terményt, a külföldi vagy a belföldi piacokon? Mi ennek az oka? Ezekről és sok más dologról is kérdezte a portál a szakembert. A teljes interjú itt olvasható el.

