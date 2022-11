Erre már most érdemes készülni: 2000 forint is lehet a kenyér kilója jövőre?

Európa-szerte állnak a műtrágyagyárak, ennek következtében jövő tavasszal több százezer tonnányi hiány alakulhat ki nitrogén műtrágyából, ami nélkül viszont lehetetlen szántóföldeken jövedelmezően növényt termeszteni. Farkas Dénes, a Hírös Agrária Kft. műtrágya üzletágának vezetője arról beszélt, hogy hiába csökkent 100 euróra a gáz ára a tőzsdén, az üzemeket nem merik biztonsággal újraindítani az egész térségben. Mint fogalmazott, ennek a hatását a lakosság akár jövő augusztusban a saját bőrén érezheti majd, hiszen ha az ellátási problémák továbbgyűrűznek, akkor addigra kétezer forintra rúghat a kenyér kilónkénti ára.

Az Európai Unióban jellemzően minden kormány arra rendezkedett be az energiaválság küszöbén, hogy a lakosságot védje. A már rendelkezésre álló és folyamatosan növelt készletek ugyanis a lakossági ellátást biztosítják, miközben az ipari vásárlók számára nem nagyon van lehetőség gázvásárlásra.

Farkas Dénes, a Hírös Agrária Kft. műtrágya üzletágának vezetője közölte, hogy ez a feloldhatatlannak tűnő helyzet vezetett oda, hogy szinte az egész kontinensen állnak a műtrágyagyárak. Miközben az alapanyagok beszerzése is bizonytalan számukra, a gázár a 2020 februárjában tapasztalt 8 euróról 324 eurós csúcsot döntött augusztusban a holland tőzsdén, ami azért is kritikus, mert a műtrágya-előállítás költségeinek 70 százalékát a földgáz teszi ki.

Mint mondta, nemcsak itthon, hanem a környező országokban sem merik indítani az üzemeket: a térségben egyedül az ausztriai Linz gyára működik 50 százalékon, illetve Ukrajna hozzánk közelebb eső részén további kettő.

„A boldog békeidőkben, júniusban voltak a leállások, majd augusztusban elkezdtek termelni a gyárak. A probléma most hatványozott, hiszen ha ma újra is indítanák az üzemeket, egy hónap kellene, mire a normál termelésre rá tudnának állni, ráadásul a nagy hőkülönbség miatt ezek a rendszerek télen az ammónia hatására lefagynak, így egyébként is kevesebb műtrágyát lehet előállítani, mint egy optimálisabb hőmérsékletű nyári hónapban” – magyarázta.

Farkas Dénes kijelentette, hogy 350-400 ezer tonna műtrágya nem került eddig legyártásra augusztustól csak Péten, miközben a korábban jól bevett osztrák, román, szerb és horvát importforrások is elapadtak. Minden termelő abban reménykedett, hogy a 150 eurós gázár alatt a gyárak újraindulnak, de ezt még mindig nem merik meglépni a szegmensben.

Most pecsételődhet meg a kenyér jövő évi ára

A Hírös Agrária Kft. műtrágya üzletágának vezetője megjegyezte, hogy azok jártak jól, akik májusban és júniusban tudtak és akartak is bekészletezni műtrágyát, akkor ugyanis még nem volt ilyen magasan a gázár. Hozzátette: azt vizionálják, hogy tavasszal több százezer tonna műtrágya nem áll majd rendelkezésre.

„300-400 ezer tonna letéti készletnél is komoly fennakadást jelentett, hogy eljuttassák a végterméket a felhasználókhoz, most pedig végképp az lesz, hogy 400 ezer forintos tonnaáron lehet csak hozzájutni a műtrágyához. Enélkül viszont gazdaságosan növényt termeszteni lehetetlen” – tudatta.

Kérdésre válaszolva szót ejtett arról is, hogy rengeteg termelő még mindig rajta ül az idei terményeken, és néhányan kezdenek átmenni „tőzsdeügynökbe”. Ők arra spekulálnak, hogy akár 30-40 ezer forintos áremelkedés is lesz még, ami nem feltétlenül reális, hiszen a malmok előszeretettel vásárolják az olcsóbb ukrán gabonát.

Ettől függetlenül ma már nem az a kérdés, hogy lesz-e ezer forint a kenyér, hanem az, hogy mikor lesz kétezer a kilója.

„Ha Magyarországon nem tudunk jövedelmezően szántóföldi növényeket előállítani, akkor azt a hétköznapokban az átlagemberek is meg fogják érezni a pénztárcájukon, még a mostaninál is jobban. Konkrétan, ha jövő júniusban és júliusban nem lesz elfogadható a terméshozam, akkor nyár végén, legkésőbb ősz elején találkozhatunk a kétezer forintos kenyérárakkal” – jelentette ki a Hírös Agrária Kft. szakértője.

Végezetül elmondta, hogy most még vannak olyan cégek, amelyektől raktárról be lehet szerezni a megfelelő mennyiségű műtrágyát. Aki ezt halogatja, az csúnyán pórul járhat, ugyanis ha csak jövő év elején kezdik majd el a beszerzést az érintettek, nagyon könnyen megeshet, hogy nem találnak a piacon szabad készletet.

