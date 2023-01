Dízel vagy benzines, melyik a jobb? Ilyen használt autót vehetsz most pár millióért

Régi dilemma az autósok körében, ha használt autót vásárolunk, mit is válasszunk: benzinest vagy dízelt (hibridet, vagy épp elektromos autót)? Melyiknek mi az előnye és hátránya? Mit tanácsol az autószerelő, mire kell figyelnünk, mielőtt a hirdetések böngészésébe kezdenénk? Ennek járt utána most a HelloVidék.

A statisztikai adatok szerint Magyarországon a lakosság jó része tíz éves vagy annál is öregebb autókkal jár, de ezeknek a járműveknek is egyre nő az ára. Nem csoda hát, ha azt tapasztaljuk, hogy egy 3-4 éve vásárolt, akkor 5-10 éves használt autót, ha vigyáztunk rá, legalább ugyanannyiért, ha nem jobb áron tudjuk most eladni, mint amennyiért megvettük. Pedig azt szokták mondani, az autó minden, csak nem jó befektetés - egy új autó ugyanis abban a pillanatban több tíz százalékot veszít az értékéből, amikor kigurulunk vele a szalonból. A leírtak egyik oka, hogy a tavalyihoz képest is jelentős mértékben drágultak az új autók, a Covid-generálta csiphiány miatt egy időben hiány is volt a piac kínálati oldalán. A használt autók piacán is érezhető egy mintegy 40 százalékos áremelkedés a hazai kereskedők szerint - írta korábban a HelloVidék.

Egyre csökken a behozatal: mi lesz így a használtautó-piaccal?

A Datahouse friss adatai szerint decemberben mindössze 7 510 külföldi használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 27 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 10 229 darabtól. Ez az érték nem csupán éves minimum, de a legszigorúbb covid-lezárások idején, 2020 áprilisában mért 7 590-es legalacsonyabb szintet is alulmúlja. Éves szinten 4,6 százalékkal esett vissza a behozatal.

Novemberhez képest is 22 százalékos a visszaesés, amire csak részben adhat magyarázatot, hogy az év utolsó heteiben más években is lanyhul az autóbehozatali aktivitás.

Az elemzők szerint a megélhetési és rezsiköltségek alakulása bizonytalanságot okozott az autópiacon, és az euróárfolyam kedvezőtlen alakulása is visszafogta a külföldi autók vásárlása iránti igényeket. Pedig az év első felében még kifejezetten aktív volt a piac: a június végéig behozott közel 69 ezer használt autó csaknem tíz százalékkal volt több a 2021 ugyanezen időszakában regisztrált mennyiségnél. A második félév 57 ezres forgalma viszont már majdnem 16 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi szintet.

A használtautó-import volumene azonban május óta meredeken csökkenő trend mentén mozog.

Összességében a Jóautó.hu adatai szerint: a használtautó-import mennyisége 2022-ben összesen 126 094 volt, ami 4,6 százalékkal alacsonyabb 2021-ben regisztrált 132 205 darabnál. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 111 524 volt, ami 8,5 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 121 941-es értéktől.

Mi várható 2023-ban?

Az év első néhány hónapjában érdemi fordulat nem várható a használtautó-behozatalban. Jó, bár a következő hónapok értékei várhatóan visszatérnek a 9 ezres tartományba, ez a szint még mindig jóval elmarad majd az elmúlt évek átlagától

- közölte sajtóközleményben Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A szakértő szerint 2023 második negyedévétől várható a piac újbóli élénkülése, ami annak köszönhető, hogy a chiphiány hatásainak gyengülésével Európa-szerte fokozatosan visszaépül az újautópiaci kínálat, ami a lecserélt járművek révén a használtautó-piacokon is gyarapítja majd az elérhető kínálatot. Amennyiben a magyar gazdaság folyamatai is kedvező irányt vesznek, az euró árfolyama is tartósan a 400-as szint alá kerülhet, ezáltal a nagyobb választékból ismét kedvezőbb áron és kevesebb kompromisszum vállalásával lehet majd autóhoz jutni.

Dízel vagy benzin – melyiket válasszuk?

Régi dilemma az autósok körében, hogyha használt autót vásárolunk, mit is válasszunk: benzinest vagy dízelt, hibridet, vagy épp elektromos autót? Fontos az elején tisztáznunk, a fogyasztás számít, netán a hatótáv, vagy a használt autó ára a legfőbb szempontunk?

Németországban egy bírósági döntés alapján pár éve korlátozhatják a régebbi dízelautók forgalmát, és más európai országokban is elkészült a régebbi autók kiszorításának menetrendje – ezért is egyre többen elbizonytalanodnak abban, érdemes-e egyáltalán még dízel autóra költeni a pénzt. Tavaly tavasszal aztán a benzines autókra is kimondták a halálos ítéletet, az EP Környezetvédelmi Bizottsága megszavazta az EU Bizottságának azt a javaslatát, miszerint 2035-től ténylegesen tiltsák be az új személygépkocsik és könnyűhaszongépjárművek esetében a belső égésű motorokat – írta a Pénzcentrum. Akkor marad a hibrid, de arra kinek van pénze? (Lentebb látni fogjátok, reálisan, a Használtautó.hu-n sem kapunk elektromos-hibrid autót 1.5 - 3 millió foroint alatt)

A trend is az, hogy a vezető autógyártók sorra száműzik a belsőégésű motorral szerelt járműveket a kínálatukból, nem egy cég hamarosan már kizárólag csak elektromos autók előállítására és értékesítésére koncentrálni. Közéjük tartozik a Volkswagen csoport is, amely a legnagyobb szereplője az európai autópiacnak. A német autógyártó korábbi ígérete szerint 2035-től teljesen felhagy majd a benzines és dízel autók értékesítésével és kizárólag az elektromos autók fejlesztésére, gyártására és eladására koncentrál majd Európában.

Melyikből van több használt autó? Dízelből vagy benzinesből?

Jelenleg az online piactérben összesen 74858 darab olyan használt autót találunk. Ebből 39303 benzines, 28944 db dízel, 383 db benzin/gáz üzemű, 4 db dízel/gáz, mindössze 2651 hibrid és 2656 db elektromos. Érvényes műszakija az autók többségnek, 66359-nek van.

Pár kattintással azt is kideríthetjük, hogy 2023. január 09-én mely árfekvésből van a legtöbb a piacon:

0 - 500 ezer forint: 2953 db (benzin: 2260 db, dízel: 605 db, hibrid: -, elektromos: -)

2953 db (benzin: 2260 db, dízel: 605 db, hibrid: -, elektromos: -) 500 ezer - 1 millió forint: 6749 db (benzin: 4522 db, dízel: 2049 db, hibrid: 2 db, elektromos: -)

6749 db (benzin: 4522 db, dízel: 2049 db, hibrid: 2 db, elektromos: -) 1 - 1,5 millió forint: 6706 db: (benzin: 4369 db, dízel: 2217 db, hibrid: 3 db, elektromos: 2 db)

6706 db: (benzin: 4369 db, dízel: 2217 db, hibrid: 3 db, elektromos: 2 db) 1,5 - 3 millió forint: 16557 db: (benzin: 9168 db, dízel: 7125 db, hibrid: 37 db, elektromos: 13 db)

16557 db: (benzin: 9168 db, dízel: 7125 db, hibrid: 37 db, elektromos: 13 db) 3 - 5 millió forint: 12118 db: (benzin: 5575 db, dízel: 6200 db, hibrid: 152 db, elektromos: 96 db)

12118 db: (benzin: 5575 db, dízel: 6200 db, hibrid: 152 db, elektromos: 96 db) 5- 10 millió forint: 14614 db: (benzin: 7120 db, dízel: 6006 db, hibrid: 655 db, elektromos: 673 db)

14614 db: (benzin: 7120 db, dízel: 6006 db, hibrid: 655 db, elektromos: 673 db) 10 millió forint feletti árfekvésben: 14452 darab találat: (benzin: 5985 db, dízel: 4514 db, hibrid: 1754 db, elektromos: 1828 db)

Ahogy a fentebb sorolt adatokból is kitűnik, ma Magyarországon jellemzően szinte minden árfekvésben több benzines autót kínálnak, mint dízelest. Egyedüli kivétel a 3-5 millió forintos kategória - itt megugrik a dízeles autók száma. Jellemzően 1,5-2 millió alatt még nincs a piacon hibrid-vagy elektromos meghajtású használt autó, 5-10 millió forint környékén azonban már megszaporodik az eladásra kínált e-járművek száma.

Az üzemanyagárak alapján nehéz megmondani, mi a tuti választás

A mikuláscsomaggal együtt, tavaly jött a hír, miszerint vége az ársapkás jó világnak: a Mol elnök-vezérigazgatója és a kancelláriaminiszter az ellátásbiztonságra hivatkozva december 06-án 23 órával jelentette be, hogy az üzemanyag ársapkájának vége. Azóta egyre csak kúszik fel az üzemanyag ára.

Ehhez képest komoly olajár csökkenést tapasztaltunk az év első hetében (8%-kal esett a Brent hordónkénti ára, 85 dollárról 78 dollárig), Magyarországon viszont már az év első héten komoly áremelkedést tapasztalhattunk a kutaknál. A következő héten jelentős árcsökkenésnek kéne történnie az üzemanyagoknál, ehhez képest péntektől újabb drágulás jöhett a hazai tankoknál. A Holtankoljak.hu szerint bruttó 6 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár a hét második felében, ami várhatón a benzinkúti árakban is meg fog jelenni. A gázolaj ára viszont ezúttal nem változik.

Jelenlegi árak:

95-ös Benzin E10 (minimum- maximum ár): 565.0,- Ft - 710.0,- Ft / liter

(minimum- maximum ár): 565.0,- Ft - 710.0,- Ft / liter Prémium Benzin E10 (minimum- maximum ár): 621.0,- Ft / liter - 741.9,- Ft / liter

(minimum- maximum ár): 621.0,- Ft / liter - 741.9,- Ft / liter Gázolaj (minimum- maximum ár): 660.0,- Ft / liter - 789.0,- Ft / liter

(minimum- maximum ár): 660.0,- Ft / liter - 789.0,- Ft / liter Prémium Gázolaj (minimum- maximum ár): 703.9,- Ft / liter - 825.0,- Ft / liter

A benzin- vagy dízel üzemű autó az olcsóbb?

A dízelek általában olcsóbbak, ám a vételár csak egy tényező. Érdemes ezen, és a kedvező üzemanyagköltségeken túl az üzemben tartási, szervizköltségeket is figyelembe venni, valamint a hosszú távon várhatóan szigorodó környezetvédelmi szabályozást.

Marad tehát a kérdés, ha nincs elektromos autóra vagy hibridre pénzünk, melyiket válasszuk: benzinest vagy dízel autót?

Az általunk megkérdezett szombathelyi autószerelő szerint az elmúlt évtizedekben a magyar autósok jó része dízelpárti volt, főként, akinek kevesebb pénze volt, és spórolni akart a fogyasztással. Viszont arra sokan nem gondoltak, mivel is jár egy dízelautó az alacsony fogyasztáson túl.

A diesel-benzines kérdésben ő inkább a benzines pártján van – bár nem minden esetben. Sokan leírták már, hogy a gázolaj hajtású autók a sok rövid használati periódusra (városi forgalom) kevéssé alkalmasak, nagy távolságok megtételére való ez a motortípus. A napi üzemeltetésük olcsóbb, viszont a dieselautó-tulajdonosoknak arra számítani kell, hogy esetenként mélyebben a zsebükbe kell nyúlni egyes alkatrészek - prognosztizálható és elkerülhetetlen - cseréje miatt.

A szombathelyi szerelő szerint városi autóként egyértelműen benzines autót érdemes használni, ez ugyanis sokkal alkalmasabb a kisebb távolságok megtételére gyakori megállásokkal. A dízelautót inkább hosszabb távokra ajánlja: országúton, nagy távolságokra ideális, ritkább megállások és nagyobb sebesség mellett.

Másrészt a használtautó-piacon sok az olyan külföldről behozott autó – figyelmeztetett az autószerelő, amely modern, Common Rail motorral van felszerelve. Ezeket azonban jellemzően 300 ezer km-re kalibrálják, márpedig az import használt dízelautók zöme ezt lefutotta – még ha a kilométerórája mást is mutat. (Gyakran ugyanis a kilométerórát visszatekerik, akár a valós adatok felére is.) Így a várható magas szervizköltségek meghaladják a kedvező vételárat – ezért jobban járunk egy benzines használt autóval. A szervízköltségek ugyanis a következő 100 ezer kilométer során több százezer forintra is rúghatnak.

Dízeles vagy a benzines, melyik környezetszennyezőbb?

A szakértők egyetértenek abban, hogy használt autók tekintetében a régebben gyártott és forgalomba hozott dízelautók nitrogén-oxid, szálló por és egyéb károsanyag-kibocsátása felülmúlta a benzinmotorokét. Tehát a benzines autók környezetbarátabbnak mondhatók, de ez viszonylagos, hiszen legújabb, euro 6-os dízelautók például, amelyek már nagy hatásfokú részecskeszűrővel vannak ellátva, és egyéb csúcstechnológiát képviselő rendszerekkel, a benzines autóknál kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Erre is érdemes odafigyelni, ha használt autót veszünk!

Aki olyan autóra vágyik, amivel (szinte) csak annyit kell törődni, hogy mindig legyen benne benzin, annak az általunk megkérdezett szombathelyi autószerelő valamelyik Suzuki típust ajánlaná. Elmondása szerint ezeket a japán kisautókat szinte csak olaj- vagy gumicsere idején látja, esetleg kopó alkatrészek pótlására hozzák hozzá nagy ritkán.

Amit viszont nagyon fontosnak tart: használt, főleg 10 év feletti autót a vétel előtt mindenképpen érdemes szerelőnek megmutatni.

A kereskedésben én sem látok többet belőle, mint te, vagy bárki más. Szépen le van tisztítva, ki van kozmetikázva

- tanácsolta, majd hozzátette:

Ha felemelem és alá tudok nézni, akkor igen, a fő mechanikus hibák, deformációk legalábbis észrevehetők. Megéri az a tízezres nagyságrendű kiadás. És ha az eladó nem kap hidegrázást attól, hogy megnézzék az autót egy szerelőműhelyben, az már azt is jelenti, neki sincs kétsége az áruja minőségével kapcsolatban.

