Súlyos a helyzet a vidéki gyógyfürdőkben, érik a rezsikatasztrófa: talpon tudnak maradni?

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt hétről hétre érkeznek hírek fürdőbezárásokról vagy szolgáltatások szűkítéséről. Kíváncsiak voltunk, hogyan alakul a téli időszak hazánk kedvelt gyógyfürdőiben, ezért felkerestünk párat, hogy felmérjük a helyzetet és megtudjuk, mire számítanak idén.

HelloVidék: Az energiaárak miatt milyen mértékben emelték fel az áraikat?

Sárvári Gyógyfürdő Kft: Véleményünk szerint az energiaárak növekedésével megegyező mértékű költségnövekedést lehetetlen a vendégekre áthárítani. Egy infláció mértéke alatti emelést megvalósítani, ami esetünkben átlagosan 15 %-ot jelentett. Hungarospa Hajdúszoboszló: Egy egyensúlyi üzleti tervet készítettünk, melyhez a takarékos működés mellett elkerülhetetlen volt, a fürdőbelépő árak 20-25%-os emelése.

Gyulai Várfürdő Kun Miklós ügyvezető igazgató: Januártól 12%, a nyári kiemelt időszakot követően további 8% áremelést tervezünk.

Büki Gyógyfürdő: A múlt évben kialakult energiahelyzet a turizmust kiemelten súlyosan érintette, hiszen a medencék és pihenőterek felfűtése és üzemeltetése is jelentős energiaigénnyel bír. Szigorú költségtakarékossági és energiatakarékossági intézkedéseket vezettünk be, de emellett kénytelenek voltunk az árainkat is megemelni, ez differenciáltan realizálódott a különböző jegytípusok esetében, átlagosan 8-10 százalékkal drágult a belépés.

HelloVidék: A vendégek hogyan fogadták az emelést? Tapasztalnak lemorzsolódást?

Sárvári Gyógyfürdő Kft: Nem tapasztaltunk változást, az erre az időszakra általában jellemző látógatószámaink vannak. A vendégek is tisztában vannak azzal, hogy ha a költségeink növekednek, ezért emelnünk kellett az árainkon. Szerencsére még nagyon nagy volumen van például a vendégek szép kártyáin. A 2022. október 15-ig feltöltött összegeket adómentesen 2023. május 31-ig tudják a vendégek felhasználni. Ehhez számos kedvezménnyel csatlakoztunk januárban: helyszíni szép kártyás vásárlás esetén 20% kedvezményt adunk hétfőtől csütörtökig, illetve webshopunkban minden termék 10% kedvezménnyel vásárolható meg januárban fizetési módtól függetlenül.

Hungarospa Hajdúszoboszló: Január első hetében a Gyógyfürdőben 57%-kal, az Aqua-Palace Élményfürdőben 80%-kal volt több a vendégek száma a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. Bízunk benne, hogy ez a pozitív tendencia így is marad. Lemorzsolódást nem tapasztaltunk.

Gyulai Várfürdő: Az idő rövidsége miatt az áremelés keresletre gyakorolt hatása egyelőre nem számszerűsíthető.

Büki Gyógyfürdő: Talán annak is köszönhetően, hogy nem drasztikus áremelést hajtottunk végre és a környező, hasonló volumenű fürdők belépőjegy árai lényegesen magasabbak, a vendégek elfogadták az emelést, nem tapasztaltuk a vendégforgalom visszaesését vagy, hogy elmaradnának a visszatérő vendégeink.

HelloVidék: Milyen szolgáltatásokat vesznek leginkább igénybe a vendégek?

Sárvári Gyógyfürdő Kft: Úgy gondolom, hogy a 20 éves hagyomány, a kiváló szakemberek, a szolgáltatás magas színvonala, a minőségi gyógyvíz és a racionális gazdálkodás garancia arra, hogy a vendégek nem csalódnak, ha hozzánk érkeznek. A fürdőbelépők különböző típusain kívül az időszakból fakadóan közkedvelt a szaunát használók köre kiemelkedő. A szálláshelyeink, a kemping és a szálloda is jó kihasználtsággal üzemel, valamint a többi üzemegységünk, a fitness, az uszoda, a gyógykúrák, a gyógyászati kezelések és a wellness masszázsok is nagy népszerűségnek örvendenek.

Hungarospa Hajdúszoboszló: Az Aqua-Palace Élményfürdőnkben wellness szolgáltatásokat, a Gyógyfürdőben pedig gyógyszolgáltatásokat.

Gyulai Várfürdő: Gyógyvíz, gyógyászati kezelések, AquaPalota és a téli időszakban népszerű a szauna is!

Büki Gyógyfürdő: A téli időszakban egyértelműen a kiváló minőségű gyógyvíz és az exkluzív szauna világ a két legfőbb vonzerő Bükfürdőn, de ki kell emelni a Medical Wellness szolgáltatásait, amik szintén nagyon népszerűek vendégeink körében. Sokan keresik masszázsainkat az aromamasszázstól a saját márkás masszázskrémünkkel végzett kezelésekig. A skandináv szaunakultúrának megfelelően működő szaunavilág töretlen népszerűségnek örvend, itt minden nap vezetett szaunaszeánszokat vehetnek igénybe a vendégek, illetve minden hónapban van Szaunázók éjszakája ill. Szaunanap rendezvényünk a Bükfürdő Thermal & Spa-ban, amikor még több és még különlegesebb szauna programokkal várjuk az érdeklődőket.

HelloVidék: Az áremeléssel együtt kapnak-e valamilyen új szolgáltatást a vendégek?

Sárvári Gyógyfürdő Kft: A sárvári fürdőben mindig magasra tesszük a lécet, a kiváló szakemberek áldozatos munkájával és szakértelmével, illetve a kiváló gyógyvízzel folyamatosan tartjuk is ezt, és továbbra is magas színvonalú szolgáltatásokkal várjuk a vendégeinket. Hungarospa Hajdúszoboszló: A tavalyi évben a nemrégiben átadott Prémium Zóna -szabadtéri wellness fürdő - számított még mindig újdonságnak és úgy gondoljuk, hogy ebben az évben sem lesz másképp.

Gyulai Várfürdő: Nem.

Büki Gyógyfürdő: A jelen gazdasági helyzetben (sajnos) nem meglepő, hogy hetente érkeznek hírek fürdőbezárásokról, vagy szolgáltatások szűkítéséről. Az átgondolt takarékossági és megtakarítási programjainknak hála, Bükfürdő nyitva – ahogy beltéri és a félig fedett gyógyvizes medencék, úgy a szaunavilág és a Medical Wellness-központ, valamint a vendéglátás üzletágunk is téli üzeme szerint működik.

HelloVidék: A színes szolgáltatási paletta áll a vendégek rendelkezésére Mire számítanak 2023-ban, hogyan alakul az év?

Sárvári Gyógyfürdő Kft: Alapvetően pozitívan állunk az idei évhez, reméljük a szezonon kívüli és a szezonbeli számok is tudják kompenzálni a COVID, a háború és az energiaválság miatt nehéz helyzetben lévő fürdőt és magát a szektort is.

Hungarospa Hajdúszoboszló: Tavalyi évhez hasonló vendégforgalomra számítunk.

Gyulai Várfürdő: Bevétel oldalról enyhe visszaesést várunk, költségek tekintetében a munkaerő és az energia árának drasztikus emelkedése miatt profitabilitásunk jelentős romlására számítunk.

Büki Gyógyfürdő: Bízunk benne, hogy a kiváló gyógyvíznek és a széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően, a gazdasági helyzet ellenére sem lesz forgalom visszaesés, valamint a belföldi vendégek számát tovább tudjuk növelni az év folyamán.

HelloVidék: Terveznek-e fejlesztést, létszámbővítést, leépítést?

Sárvári Gyógyfürdő Kft: A fürdő rendkívül elkötelezett munkavállalói irányában. Azt gondoljuk, hogy ennek egyébként a pandémiás időszakban is már bizonyosságát adták a tulajdonosok és az üzemeltetők is. A fejlesztéseket tekintve az idei évben attrakció- és szolgáltatási elemekben szeretnénk megújulni és bővülni, valamint értelemszerűen az energiahatékonyságot növelő beruházásokra fókuszálunk. Ugyanakkor legalább ekkora jelentőséggel bírna minden olyan fejlesztés, mely a piaci alapon történő energiahordozók beszerzésének mérséklése érdekében alternatív, megújuló energiaforrások felhasználásának irányába mutat. Ezek a beruházások azonban, ha most indulnának el, akkor is legalább 2-4 éven belül eredményezhetnek látványos eredményeket.

Hungarospa Hajdúszoboszló: Idén olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek segítik a fürdő gazdaságos és energiatakarékos üzemelését. Többek között naperőművet és napelemeket szerzünk be. Létszámbővítés és leépítés sincs tervben.

Gyulai Várfürdő: Sem leépítést, sem létszámbővítést nem tervezünk, fejlesztések terén egyfelől az energiahatékonyságot erősítő beruházásokat hajtunk végre, másfelől felújítjuk a „Dögönyözős” és „Csúszdás” medencéinket, továbbá az MTÜ-Kisfaludy2030 támogatásában a Főépület átalakítására is sor kerül, melynek köszönhetően az öltözőkapacitás és a pihenőtér jelentősen nőni fog.

Büki Gyógyfürdő: Tovább folytatjuk a megújuló energiafelhasználással kapcsolatos fejlesztéseinket, modernizáljuk az élményfürdő öltözőblokkját, infrastrukturális felújításokat tervezünk, továbbá számos kisebb szolgáltatásfejlesztést, ami a magasabb minőségű vendégkiszolgálás irányába mutat. A tavasz beköszöntével folyamatosan nyitjuk a szabadtéri medencéinket – összesen 13 medencével és 4 csúszdával, valamint 18 vendéglátó egységgel bővül a kínálat a nyári időszakra, amihez biztosítani kell a szakképzett humán erőforrást is.

Címlapkép: Getty Images