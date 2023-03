Így spórolnak az élelmes magyarok: itt a pénztárcabarát étrend, ami egészséges is

Sokan azt gondolják a növényi étrendről, hogy csak nagyon különleges anyagokkal lehet teljes értékűen táplálkozni vegánként, holott ez nem igaz. A zöldségek és gyümölcsök ára is sokat emelkedett, de Taskó Ágnes, a Kozmosz Vegán Étterem tulajdonosa a Napi.hu-nak hangsúlyozta, a növényi étrend nem csak ezekből áll.

A megélhetési válság és az egyre magasabb árak mellett a korábbiaknál is idegőrlőbbé vált a pénztárnál állva várni, hogy mennyit mutat majd gép a bevásárlás végösszegeként. Taskó Ágnes, a Kozmosz Vegán Étterem tulajdonosa szerint már csak ezért is érdemes a növényi alapanyagok felé kacsingatni, miközben a bevásárlókosarunkba pakolunk, mert a növényi étrend nemcsak fenntarthatóbb, hanem gazdaságosabb választás is lehet a hagyományosnál. Sokan azt gondolják a növényi étrendről, hogy csak nagyon különleges anyagokkal lehet teljes értékűen táplálkozni vegánként, holott ez nem igaz.

Lehet olcsóbb, és úgy gondolom, olcsóbbnak is kell lennie a növényi táplálkozásnak, hiszen nem kell húsra, tejtermékre és tojásra költeni, miközben ezek jócskán megdrágultak az elmúlt időszakban

nyilatkozta a Napi.hu-nak

Hatalmas tárházból válogathatunk, a növényi étrenden belül is meg lehet találni a szezonális és olcsóbb termékeket, ahogy horribilis árúakat is – csakúgy mint a hagyományos étkezés esetében.

Az étteremtulajdonos szerint a teljes értékű növényi étrend számos olyan alapanyagból áll össze, amelyeknek az ára nem változott, vagy csak kis mértékben az elmúlt időszakban.

A gabonafélék – például a köles, a rizs vagy a bulgur – ára nem ugrott meg, ahogy általában a konzerveké sem – hívja fel a figyelmet Taskó Ágnes. Rengeteg köret létezik, nemcsak a rizs, a krumpli és a tészta, számos olyan gabona van, amelyet az őseink használtak, csak időközben kikoptak a mindennapokból.

A konzervek és a fagyasztott zöldségek mellett több érv is felsorakoztatható. A friss zöldséget nem sokkal a vásárlás után fel kell használni, nem lehet nagyon sokáig tárolni, ezzel szemben a fagyasztott áruból annyit használunk fel, amennyire aktuálisan szükségünk van, a maradékot pedig akár hetekkel később is felhasználhatjuk

mondta

Paskó Ágnes szerint érdemes ezeket is fogyasztani:

káposztafélékét, a kelkáposzta például akár egy wokos egytálételként is megállhatja a helyét;

gyökérzöldségeket (répát, céklát);

burgonyaféléket – ennek a szokásostól eltérő módja lehet például, ha besamellel nyakon öntve kerül a sütőbe;

hüvelyeseket pedig dúsításra is használhatnak, de a fehérjetartalmuk miatt is fontos alapanyagok.

