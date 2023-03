Lesz elég magyar tojás húsvétra? Így vásároljunk, ha nem akarunk pórul járni az árstop miatt

Csökkenő termelői árak és vissszafogott kereslet jellemezte az elmúlt hetekben a tojáspiacot, amin most a húsvét közeledte fordíthat. Az ünnep utáni fogyasztáscsökkenés pedig idén az árstop április végi lejárta miatt maradhat el, írja a Világgazdaság.

Darabonként 65,94 forint volt a ketreces tartásból származó, M-es és L-es méretű tojás átlagos csomagolóhelyi átadási ára az idei év első nyolc hetében – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Ez az ár 112,5 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, míg a mélyalmos tojások ára ennél is nagyobb ütemben, 129,9 százalékkal emelkedett, és 74,8 forintos átlagot ért el. Decemberhez viszonyítva ugyanakkor már árcsökkenés figyelhető meg: a december 5-i héten 76,20 forint volt a ketreces, illetve 75,69 a mélyalmos tojások átlagára.

A termelői árak csökkenése jellemző a karácsony utáni időszakra, az ünnepi kereslet akár 40 százalékkal is nagyobb lehet. Az ünnep után viszont meredek a visszaesés, és mivel a tyúkok továbbra is tojnak, a növekvő készleteket a csomagolóhelyek, illetve a termelők árengedményekkel próbálják értékesíteni – mondta a Világgazdaságnak Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) alelnöke.

Tehát az év elején tapasztalt átadásiár-csökkenés nem a termelési költségek mérséklődéséből, hanem a kereslet visszaeséséből adódik.

Bár az aratás még messze van, a tojástermelők bíznak abban, hogy a gabona-, így a takarmányárak hosszabb távon is normalizálódnak, ez pedig egy idő után a termelési költségekben is megjelenik.

Az energiaárakban szintén különbséget kell tenni az egyes termelők között. Az igazán nagy termelőknek ugyanis olyan magas az energiafogyasztásuk, hogy tudnak tőzsdei árra is szerződni, nekik most jobb áraik vannak, viszont ennek komoly tőkelekötési igénye van, ugyanis nekik előre kell fizetniük – érzékeltette, hogy a költségelemzéskor nem elég szimplán az alacsonyabb árakkal számolni. A kisebb fogyasztók, vagyis a közepes vagy kistermelők pedig jellemzően éves szerződéseket kötnek, így többségük most semmit sem érzékel az energiaárak csökkenéséből.

A húsvéti időszakban ismét meglódul a kereslet, ebből a szempontból pedig biztató, hogy a termelés folyamatos. A Tojásszövetség alelnöke szerint nagy kérdés, hogy a tavasszal most már visszatérő rendszerességgel előforduló madárinfluenza-kitörések okoznak-e fennakadást a tojástermelésben – nemcsak Magyarországon, de Európában is.

Ezzel együtt hiányra nem kell számítani, de azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy ne az utolsó hétre hagyják a bevásárlást, mert lehet, hogy egy-egy nap kifogynak a készletekből, és másnap vissza kell menni a boltba.

Az idei év annyiban lehet speciális, hogy idén valószínűsíthetően húsvét után a szokásoshoz képest másként alakul majd a kereslet. Az érvényes szabályozás szerint ugyanis az étkezési tojásra is érvényes árstop április 30-ig él, így elképzelhető, hogy a lejárat előtt a fogyasztók feltöltik otthoni készleteiket, a szokásosnál nagyobb keresletet generálva. Arra a kérdésre azonban, hogy mi lesz azután a tojáspiacon, a szakértő sem tud előrejelzést adni. A Tojásszövetség alelnöke szerint annyi bizonyos, hogy nyáron apadni szokott a kereslet, ami árcsökkenéssel jár. Ez azonban a „normál” időszakokra jellemző, a piaci szereplők bizonytalanságát most az adja, hogy jelenlegi nem nevezhető annak.

Címlapkép: Getty Images