Nesze neked árstop: mutatjuk, mennyiért vehetünk lisztet a húsvéti sütikhez

HelloVidék 2023.03.31. 09:45

Ahogy a Forbes írja, az elmúlt hetekben a gabona ára jelentősen csökkent és ezt a magyar piac is lekövette. Mindez persze a liszt árának alakulására is hatással volt, ezt a boltokban tapasztalni is fogjuk. Ahogy a portál írja, még az is előfordulhat, hogy az ársapkás finomliszt kilójához drágábban juthatunk hozzá a boltban, mintha a piac árazná be a terméket.