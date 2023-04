Nemcsak az élelmiszerárak szálltak el, ennyiért juthatsz be soron kívül az orvoshoz: itt az árlista

Az elmúlt években rengeteg magyar hanyagolta el azokat a szűrővizsgálatokat, amelyeket rendszeresen érdemes elvégeztetni. Sokan nem is tudják, milyen szűréseket milyen időközönként javallott megismételni. A Pénzcentrum friss gyűjtéséből most az is kiderül, mekkora kiadás lenne magánúton elvégeztetni az összes javasolt vizsgálatot életkortól és nemtől függően.

Az elmúlt három évben rengeteg magyar hanyagolta el azokat a szűrővizsgálatokat, amelyeket rendszeresen érdemes elvégeztetni. Sokan nem is tudják, milyen szűréseket milyen időközönként javallott megismételni, pedig az egészség megőrzésében, a komoly betegségek kialakulásának megelőzésében fontos szerepe van a szűrővizsgálatoknak. Bár rengeteg magyar retteg a például a daganatos betegségektől, keveset tesz azért, hogy tisztában legyen az egészsége aktuális állapotával. A Pénzcentrum friss gyűjtéséből az derül ki, mekkora kiadás lenne magánúton elvégeztetni az összes javasolt vizsgálatot életkortól és nemtől függően. Rengeteg vizsgálat van, amely kortól és nemtől függetlenül javasolt mindenkinek évente legalább egyszer. Sok magyarnak a foglalkoztatás egészségügyi éves vizsgálatában benne is vannak ezek, azonban nem minden munkahely küldi éves szűrésre a dolgozóit. Valamint vannak olyan vizsgálatok is, melyeket a lakosságnak magának kell megszerveznie, mint a fogászati állapotfelmérés. A legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés állami ellátás keretében is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Aki mégis a magánszolgáltató mellett dönt, az elég széles skálán mozgó árakkal találkozhat. Van szolgáltató, ahol a teljes vérkép (vagy "nagyrutin", "nagylabor") már évek óta változatlanul 1000 forint körül mozog, ehhez azonban hozzájöhet még a mintavételi költség, amely vérvételi helyszínenként eltérő lehet, átlagosan 2000-3500 forint körül alakulhat. A nagylabor vizsgálat, akárcsak a vizelet vizsgálat kerülhet plusz 5-10 ezer forintba is, helyszíntől függően, ezért érdemes tájékozódni mind a vizsgálat, mind a mintavétel külön költségéről! A teljes vizelet + üledék vizsgálatokat is találunk 1200-2000 forintért, ez is lehet azonban feláras, ha van mintakezelési költség. Aki egyszerre túlesne a laboron, vizeletvizsgálaton, és egyéb legalapvetőbb szűréseken (pl. EKG), annak érdemes a csomagajánlatokat is végignéznie, nem jár-e jobban azoknak a díjszabásával.

vizsgálatokat is találunk 1200-2000 forintért, ez is lehet azonban feláras, ha van mintakezelési költség. Aki egyszerre túlesne a laboron, vizeletvizsgálaton, és egyéb legalapvetőbb szűréseken (pl. EKG), annak érdemes a csomagajánlatokat is végignéznie, nem jár-e jobban azoknak a díjszabásával. A fogorvosi állapotfelmérés, konzultáció ára 5-10 ezer forint a legtöbb helyen. Amennyiben találnak is szuvas fogat, vagy más problémát, és kezelik azt, akkor a költségek is nőnek. Ha a konzultáció díja nem is, a kezelések költsége emelkedett az utóbbi időkben - hiszen a fogászatokat is halmozottan sújtotta az energiaválság.

konzultáció ára 5-10 ezer forint a legtöbb helyen. Amennyiben találnak is szuvas fogat, vagy más problémát, és kezelik azt, akkor a költségek is nőnek. Ha a konzultáció díja nem is, a kezelések költsége emelkedett az utóbbi időkben - hiszen a fogászatokat is halmozottan sújtotta az energiaválság. A magán tüdőszűrés egyik legvonzóbb jellemzője, hogy nem kell hozzá beutaló, vagyis a háziorvossal nem kell előtte egyeztetni, valamint a helyszínt is a beteg választhatja meg. Találhatunk már 6000 forintért is szolgáltatást, viszont az árak jellemző 20 ezer forint felett járnak a magánklinikákon. Jó tudni azonban, hogy például az Uzsoki Utcai Kórház Tüdőszűrő Állomásán 40 éves kor felett évente egy alkalommal beutaló nélkül, ingyenesen igénybe vehető a tüdőszűrés vizsgálat. 18-40 éves kor között beutalóval kérhető a vizsgálat, melynek költsége 1700 forint.

egyik legvonzóbb jellemzője, hogy nem kell hozzá beutaló, vagyis a háziorvossal nem kell előtte egyeztetni, valamint a helyszínt is a beteg választhatja meg. Találhatunk már 6000 forintért is szolgáltatást, viszont az árak jellemző 20 ezer forint felett járnak a magánklinikákon. Jó tudni azonban, hogy például az Uzsoki Utcai Kórház Tüdőszűrő Állomásán 40 éves kor felett évente egy alkalommal beutaló nélkül, ingyenesen igénybe vehető a tüdőszűrés vizsgálat. 18-40 éves kor között beutalóval kérhető a vizsgálat, melynek költsége 1700 forint. A mindenkinek javallott legalapvetőbb éves szűrések tehát 12-50 ezer forintba is kerülhetnek.