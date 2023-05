Fontos változások jöhetnek a sertéságazatban: ez minden gazdát érinteni fog

Az afrikai sertéspestis (ASP) 2018-as felbukkanása óta rendkívül komoly problémát jelent Magyarországon. A betegség nemcsak a hazai vaddisznó- és házisertés-állományt veszélyezteti, de jelentős nehézségeket ró az ágazat szereplőire, és komolyan csökkenti az ország sertéságazatának exportlehetőségeit. Ahogy arról az Agrárszektor beszámolt, jó hír azonban, hogy a hazai házisertés-állományban mindezidáig nem jutott be a vírus, és az ASP felszámolására irányuló mentesítési terv is jól halad. De mekkora problémát is jelent itthon a betegség? Mi várható a következő időszakban? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Agrárszektor.

Ahogy a portál írja, a kérdésre, hogy mekkora problémát jelent most az afrikai sertéspestis az európai és a magyarországi sertéságazat számára, a Nébih szakértői közölték, hogy az afrikai sertéspestis vírusának megjelenése egy addig mentes ország területén szinte azonnal drámai hatással van annak sertéságazatára: a harmadik országok majdhogynem kivétel nélkül megtiltják a sertéstermékek fogadását a betegségben érintett országból, ám az uniós előírásokhoz való alkalmazkodás, az új intézkedések betartása és betartatása átmeneti idővel jár. Az idő múlásával a kezdeti sokkhatás enyhül, és a termelők alkalmazkodnak az új szabályokhoz, a kereskedelem pedig az új piacok felkutatásával csaknem a járvány előtti szintre tud visszaállni. Ez a folyamat zajlott le mind hazánkban, mind a többi érintett országban, még a legjelentősebb sertést és sertésterméket exportáló Németországban is. Mivel Magyarország házisertés-állománya mentes a betegségtől, ezért ilyen okból nem került sor állatleölésre. Az elmúlt években a betegség gyanúja miatt azonnali megelőző intézkedésként 2020-ban 8117, 2021-ben 2977, 2022-ben pedig 7 db házisertés leölését rendelte el a hatóság. A későbbi vizsgálatok ezekben az esetekben sem igazolták a vírus jelenlétét. Idén ezidáig nem merült fel gyanú házisertésben. Magyarország vonatkozásában elmondhatjuk, hogy a fertőzött területről az élő sertés kivitele 90%-ban korábban is Romániába irányult, amely ország járványügyi helyzete miatt ez most is lehetséges. A sertéstermékek unión belüli forgalmazása az előírások betartásával akadálytalanul folytatható, ráadásul a sertéságazat sikeresen alkalmazkodott a járvány okozta kezdeti nehézségekhez. Jelenleg a magas takarmány- energia- és élőmunkaerő árak okozzák a legnagyobb nehézséget az ágazatnak - mondta a Nébih az Agrárszektornak. A magyar sertéstartók szerint nem a sertéspestis most a legnagyobb kihívás az ágazatban. Hogy milyen változások jöhetnek az ágazatban? Mire számítanak a gazdák? Erről még többet olvashatunk az Agrárszektor cikkében, ide kattintva.