Ráomlott a bánya a házakra: 70-80 ember vált hajléktalanná Recsken, kérdés, mi lesz velük

Akkora volt az özönvíz múlt csütörtökön Recsken, hogy több mint negyven embernek kellett elhagynia az otthonát, ők a mai napig nem térhettek haza. A településen nem pusztán az eső volt a probléma, hanem a falu fölötti, nemrég megnyitott kőbánya is, illetve az onnan lezúduló iszap. A helyiek hónapok óta mondogatták, baj lesz a bányából, amelynek működtetője egyelőre százezer forintot adott a károsult családoknak - írta cikkében a 24.hu.

Múlt csütörtökön Recsken elöntötte az iszap az utca végét, rémisztő fotók és videók keringtek arról, ahogy ömlött a sár a házakra, és ahogy menekültek az emberek. Egyikük azt mondta kétségbeesve, hogy

az egész hordalék lejött a hegyről, és az otthonomnak is vége lett. (…) Ez a bánya, gyerekek, ez a bánya! Biztonságos minden, lehet látni. (…) Gyerekek, lejött az egész hegy! Még most is csurog. (…) És azt mondta a vállalkozó, hogy biztonságos. Biztonságos, lehet látni!

A 24.hu most azért látogatott el a helyszínre, hogy megnézze, mi maradt az özönvíz, a sárlavina és az iszaptenger után, de kíváncsiak voltak arra is, hol és hogy vannak az ott élők. A lap munkatársai azonban nem tudtak bemennni a falu házaiba, rendőrök állták útjukat, ugyanis: „vészhelyzet lett hirdetve.”

Ami biztos: múlt csütörtökön hirtelen és hatalmas esőzés volt a Mátrában, a felhőszakadás villámárvizet okozott nemcsak Heves megyében, de Nógrádban is. Gyöngyöstarjánban két halálos áldozatot követelt a szélsőséges időjárás.

Recsken azonban valami speciális történt. A falunak ezt a szakaszát, amely tehát már napok óta le van zárva, vastag iszaptenger öntötte el, beömlött a házakba is. A felvételekből és az első beszámolókból is egyértelmű, hogy nem kizárólag az esővíz, hanem a házak feletti bányaterületről megindult, vízzel keveredett agyagos földdarabok is veszélyt jelentettek – sőt ezek jelentettek csak igazán veszélyt, ahogy lezubogtak a hegyoldalon.

Az egyik lakó így foglalta össze a történteket:

Itt dolgoznak most is a dombon, felettünk. Hétvégén is, ha esik, ha fúj. Attól félünk, hogy ránk omlik. Éjszaka is felkelek, nem tudok pihenni, aludni. Pedig olyan jó, nyugodt hely volt ez, tudja, nyáron olyan volt ez, mint az üdülő! Csendes, jó levegő volt itt. De ennek vége. Állandó zaj van meg az a robbantás. Minket nem kérdeztek meg, de nem is tájékoztattak, hogy mi lesz. Hogy lehet ez? Hogy nem kérdeztek fel legalább, hogy akarjuk-e ezt, vagy sem? Maga elhiszi, hogy ezt így meg lehet csinálni? Hogy aki mellett bányát nyitnak, annak be se dobnak egy papírt, hogy hahó, itt bánya lesz?

Félelmük, hogy a domboldal alján lévő házakra egyszer ráömlik a hegyoldal tetejére felhúzott úgynevezett védmű, most részben bekövetkezett.

A megyei katasztrófavédelem azt válaszolta a 24.hu kérdésére, hogy a „Hunyadi úton tizenhét ingatlanból negyvennyolc embert kellett kitelepíteni, elhelyezésükről részben hozzátartozók, részben a település önkormányzata gondoskodott.” A rendőrség így indokolta a lezárást: „egy múlt heti káresemény miatt” kell megállítani mindenkit az úton. A rendőrök pedig azért állnak ott, hogy a házakban maradt vagyonelemek biztonságban legyenek.

Ahogy a település polgálmestere Nagy Sándor elmondta a lapnak, hogy amikor csütörtökön beszélt a bányatulajdonossal, úgy érezte, nagyon megijedt. A családonként 100 ezer forintos gyorssegélyt ugyanakkor a polgármester kérte tőle. A falu vezetője épp a 24.hu érkezése előtt járt a Belügyminisztériumban, ahol arról tárgyaltak, hogy az otthon nélkül maradtak hogyan kaphatnak új ingatlant. „21 ingatlan helyett 21 ingatlan” – ez a cél. Azt mondja, valamilyen megoldáson dolgozik a kormány, de nincs végleges döntés, lehet, hogy valamit építenek.

