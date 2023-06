Egy telefon ára is elég lehet a szuper befektetéshez: nagyot kaszálhatsz, ha bejön

"Akinek van tőkéje, az próbálja diverzifikálni a portfólióját, ennek pedig a műtárgy évszázadok óta fontos eleme. De azt, hogy ezt csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak, nem igaz" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze. Vele és a galéria művészeti igazgatójával, Bársony Balázzsal többek között a kortárs művészet értékéről, az aukciók világáról, de a hazai galériás ökoszisztémáról is beszélgetett a Pénzcentrum.

Szóba került az MNB sok milliárd forintjába kerülő kortárs gyűjteménye, ahogy az is, voltaképpen már egy iPhone árából is lehet minőségi grafikákat, akár olajfestményt is vásárolni. Mindezeken felül a szakembereket kérdezték arról is, tényleg kisajátította-e a felső tízezer a magas művészetek világát, illetve hogy mennyire megalapozott az a kritikai az itthon működő galériák felé, hogy az elmúlt évtizedekben egyetlen igazi kortárs világsztár művészt sem tudtak "kitermelni".

Címlapkép: Getty Images