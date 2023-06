Jöhet a plusz 200 ezer: már hivatalos, ezek a Szép-kártya új szabályai

HelloVidék 2023.06.20. 09:32 Megosztom

Ahogy a tegnapi Kormányinfon is elhangzott, módosultak a Széchenyi Pihenő Kártya (azaz SZÉP kártya) felhasználási szabályai. A Magyar Közlönyben tegnap éjjel meg is jelent a rendelet. Az új szabályok szerint augusztus elsejétől SZÉP-kártyával hidegélelmiszert is lehet vásárolni, a pihenőkártya keretét pedig 200 ezer forinttal is megemelhetik a munkavállalók.

A Magyar Közlönyben megjelent 237/2023. (VI. 19.) kormányrendelet a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról két fontos változtatást eszközöl. Az egyik, hogy augusztus 1-től, amikortól a rendelet hatályba lép, "béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállaló részére 2023. december 31. napjáig a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára az Szja tv. 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszegen felül, attól függetlenül utalt legfeljebb 200 ezer forint egyszeri juttatás is." A Szép-kártya az egyik legkedvezőbben adózó béren kívüli juttatás, így rengetegen választják évről évre, viszont az éves rekreációs kerete 450 000 forint maradt - havi 37 500 forint -, így akinek ennél több cafetéria járt, más juttatási formát is meg kellett jelölnie. Most a munkáltatók segíthetik dolgozóikat egyszeri juttatással a Szép-kártyákra a 450 ezres kereten felül 200 ezer forintig. A másik változtatás, hogy "a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés 2023. december 31. napjáig a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható", vagyis már nem csak vendéglátóhelyen vásárolhatunk élelmiszert a cafetériából. Ez az intézkedés nem végleges, egyelőre 2023. december 31-ig lesz érvényben. A rendelet szerint élelmiszer "a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti a) I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá b) V. áruosztályba tartozó termékek közül a só". Az I. osztályba élő állatok, állíti termékek, a II. osztályba növényi termékek, a III. áruosztályba állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj, és ezek bontási termékei; és elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz tartozik. A IV. áruosztályba sorolja a nómenklatúr az élelmiszer-készítményeket; az italokat - kivéve az alkoholtartalmú folyadékokat - és az ecetet; továbbá a Közlönyben megjelent rendelet szerint szintén kivételek a dohány és feldolgozott dohánypótlók; égés nélküli belégzésre szánt, termékek, nikotintartalommal is; az emberi szervezetbe való nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek. A VI. áruosztályt részletesebben megvizsgálva, megvásárolhatók lesznek Szép-kártyával: a húsból, halból rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból, vagy rovarból készült termékek,

a cukor és cukoráruk

a kakaó és kakaókészítmények

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati

terméke

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított

készítmények

különféle ehető készítmények

italok és ecet - de alkoholtartalmú folyadékok NEM

az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!