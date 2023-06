Durva: jobban járunk, ha hatósági áras csirkemellel etetjük a kutyánkat, macskánkat

Az állateledelek még az élelmiszereknél is drasztikusabban drágultak: márciusban 62, májusban 51 százalékkal kerültek többe, mint egy éve. Ott tartunk, hogy spórolásképpen már érdemesebb hatósági áras „embereledelt” adni a kutyánknak, még az is olcsóbb, mint a nem is színhús állateledel. Milyen húst érdemes vásárolni a házi kedvencünknek, és hogyan spórolhatunk?

A még mindig 20 százalék feletti infláció sok háztartást kényszerít a kiadások csökkentésére. A helyzeten az sem segít, hogy az átlagembert leginkább érintő élelmiszerárak növekedése ennél jóval nagyobb mértékű, közel fél éven át 40 százalék feletti volt, és még most is jócskán meghaladja a 30 százalékot. Van azonban, ami még az embereledeleknél is jobban drágult. Ez pedig az állateledel, számolt be az RTL Híradó.

Akik kutyát, macskát tartanak, azoknak a csúcson, idén márciusban már a 60 százalékot is meghaladta a drágulás,

és még májusban is több mint 50 százalékkal volt magasabb az állateledelek átlagos ára az egy évvel ezelőttihez képest – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Kedvenceinknek a háztartási kiadások állandó részét képező etetése tehát egyre többet vesz ki a pénztárcánkból, több mint másfélszer annyit, mint egy évvel ezelőtt. Ezt a boltokat járva is érezhetjük: az olcsóbb, kilós kutyaszalámik ára 500 forintról indul, a jobb minőségű, 300 grammos nedves tápért pedig akár 700-800 forintot is elkérnek a boltok, így a kilónkénti ár 2000-2500 forint körül alakul. A kis alutasakos eledelek még drágábbak, ezeknél akár 3000 forint feletti is lehet a kilogrammonkénti ár.

A macskaeledeleknél is hasonló árakkal találkozhatunk a boltokban. Egy jobb minőségű, 400 grammos konzerv ára akár az ezer forintot is meghaladhatja, vagyis itt sem ússzuk meg kilogrammonként 2500 forint alatt, az alutasakos kiszerelés pedig még ennél is drágábbra jön ki, ott 3000 forint felett van a kilogrammonkénti ár.

A macskásoknak talán csak a mennyiség miatt van könnyebb dolguk, mivel kevesebbet eszik a házi kedvenc, de mindent összevetve hetente akár több tízezer forint is elmehet a háziállatok etetésére, akár kutyánk van, akár macskánk.

Az élelmiszereket is jóval meghaladó állateledel-infláció pedig azt mutatja, hogy sokan a háziállataikon mintha később kezdenének el spórolni, mint saját magukon. Miközben például az infláció ellen a megtakarításainak már az is igyekszik magasabb kamatot találni, aki eddig maximum a banki betétet ismerte, közben simán lenyeli az 50-60 százalékos drágulást, ha a kutyája, macskája megszokott jólétéről van szó.

Így olcsóbban kijöhetünk

A borsos árakat elnézve felmerül a kérdés, hogy nem lenne-e olcsóbb a háziállatok számára az embereknek kínált alapanyagokból készült ételt adni, és nem a boltban megvenni a készen csomagolt állateledelt. Ez a megoldás eddig sem volt ritka, sok gazda főz külön az állatainak, de ezt általában nem anyagi, hanem egészségügyi okból teszik, vagy mert érzékeny a kedvencük gyomra, vagy egyszerűen szeretnék tudni, hogy pontosan mi kerül a tányérra.

Ezekhez az érvekhez most már az anyagi tényezőt is hozzátehetjük, ugyanis akár 20-30 százalékkal is olcsóbb megvenni a húst a boltban, mint a kész nedves tápokat, amivel jelentős összeget lehet megspórolni havonta.

Különösen így van ez a hatósági áras húsoknál. A hatósági áras csirkemell kilóját például 2000 forint alatt megvehetjük, ami még a messze nem prémium kategóriájú tápoknál is olcsóbb – de a csirkecombfilé kilója is beszerezhető a nedves eledeleknél jelentősen alacsonyabb áron. Ha valamivel zsírosabb húst keresünk kedvencünknek, akkor sertéslapockát is választhatunk neki, amelynek a kilónkénti ára szintén 3000 forint alatt marad.

Az otthon készített állateledel egyetlen hátránya, hogy macerás, időt és energiát kell rászánni. Ezen segíthet, ha nagyobb adagot főzünk meg egyszerre, és kisebb adagokban lefagyasztjuk az elkészült fogásokat. A hatósági áras húsoknál emellett arra is érdemes figyelni, hogy egyszerre legfeljebb 2-3 kilogrammot lehet venni a boltokban, már ha találtunk belőle egyáltalán.

Aki azonban nem bajlódik a főzéssel, és egyszerűen felszeleti vagy ledarálja például a hatósági áras csirkemellet, majd porciónként lefagyasztja, ha szükséges, az minimális munkával spórolhat sokat – miközben a kutyáját, macskáját első osztályú színhússal eteti.

Címlapkép: Getty Images