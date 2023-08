Kiderült az igazság az ácsi katódgyárról: 900 új munkahely lesz, de kik fognak dolgozni?

Június vége felé derült ki, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei Ácson épül fel a kínai Huayou Cobalt első európai üzeme, egy katódgyár. A helyszínen a tervek szerint 2025 második felében kezdődhet meg a próba-, 2026-ban pedig a tömeggyártás. A létesítményben évente 100 ezer tonna katódanyagot állíthatnak majd elő - írta a 24.hu.

A tervezett beruházás híre sok ácsi ellenérzését váltotta ki, a helyiek Kiáll(t)unk Ácsért néven civil csoportot is szerveztek. A debreceni projekt óta a szélesebb nyilvánosság számára is ismert, hogy az akkumulátoriparhoz számos káros anyag köthető, miközben víz- és energiaigénye is jelentős. Egy gyár működése ráadásul önmagában zavaró tényező lehet, többek között a zajszennyezés miatt - közölte a 24.hu.

A Bamo egyik kiemelt célja most az, hogy tájékoztassa a helyieket és a sajtót a projektről, annak alakulásáról.

A létesítménnyel előreláthatóan mintegy 900 új munkahelyet fognak teremteni, a dolgozóknak akár lakóhelyet is építhetnek. Az egyelőre kérdéses azonban, hogy a munkaerő pontosan honnan érkezik majd. Szun Csün szerint gyűrűsen haladnának kifelé: elsőként Ácsról, majd a környező településekről, a szélesebb régióból, végül pedig szlovákiai magyarlakta részeiről és egész Magyarországról próbálnának alkalmazottakat felvenni.

Amennyiben így sem sikerül elegendő emberi erőforrást találni, Kínából hoznak majd be eleve képzett munkaerőt. Érdemes hozzátenni: egyes pozíciókban először eleve bizonyosan kínai szakembereket vesznek majd fel, ám egy-két év után ezeknél az állásoknál is akadhat már megfelelően képzett hazai munkaerő. A Bamo egyébként folytat már tárgyalásokat szakképzési intézményekkel, köztük a Győri Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel

- írták.

Kérdés, hogy az ipari munkahelyek mennyiben lesznek csábítóak a térség lakói számára, az eddigi tapasztalatok ugyanis nem túl pozitívak. A Samsung gödi gyárában például a megközelítőleg 6000 munkavállaló fele magyar csupán, közülük pedig csak nagyjából százan gödiek.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)