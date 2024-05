Drámai hírt közölt a a Richter cirkusz: súlyos sérülést szenvedett egy nézőjük Sopronban

A szombat délután 3 órai előadásunk alatt, a lengőtrapéz produkció közben egy szerencsétlen baleset következtében az egyik nézőnk súlyos sérülést szenvedett.

Ahogy a Facebookon közzétett sajtóközleményben olvasható:

A ma délután 3 órai előadásunk alatt, a lengőtrapéz produkció közben egy szerencsétlen baleset következtében az egyik nézőnk súlyos sérülést szenvedett - osztotta meg közösségi oldalán a Richter Flórián cirkusz. -Természetesen azonnal mentőt hívtunk hozzá, a szakszerű orvosi ellátása folyamatban van. A baleset miatt a ma 18 órai előadásunkat nem tartjuk meg, az erre az időpontra megváltott jegyek a holnapi 11 órai vagy a 15 órai előadásunkra lesznek érvényesek!

A történtek teljesen letaglóztak bennünket is, a Richter Flórián Cirkusz vezetősége és teljes társulata őszinte sajnálatát és aggódását fejezi ki és mihamarabbi felépülést kíván a balesetet szenvedő nézőjének!

2,5 méteres tartóoszlop csapódott a közönség soraiba

A Telex olvasója nézőként vett részt az eseményen, ő arról számolt be, hogy a baleset a szünet utáni első számban történt:

Először a cirkusz négy pontjára 2,5 méteres fémrudakat feszítettek ki, erre tették rá a védőhálót. Az utolsó artista tripla szaltót ugrott, a vele szembeni légtornász viszont nem tudta őt elkapni, lezuhant a hálóba. A cölöp ekkor elengedett és erőből a közönségbe csapódott

– foglalta össze a történteket. Úgy emlékszik, a kifeszítőrúd nagy erővel csapódott a közönségbe, ahol a rúd az ötödik sort is elérte.

Sikítás, sírás hallatszott, mi kimentünk azonnal, felnőttek, gyerekek elindultak kifelé.

Mint elmondta, több furcsaságot is észrevett az előadás alatt, például azt, hogy az előadás első részében védőháló sem volt a légtornászok alatt, akik közül ketten a szünetben még büfésként is dolgoztak. Utólag az is meglepte, hogy nem volt mentő a helyszínen egy ilyen rendezvényen, ezért amint kiértek, felhívta a mentőket.

A mentők erre elmondták neki, hogy a cirkusz is kihívta már őket, azonban abból a hívásból nem derült ki, hogy pontosan mi történt: „nekem kellett megmondanom nekik, hogy nem beteg van, hanem sérült” – mondta olvasónk. A Richter erre a részére közleményében csak annyit írt, hogy a nézőhöz „egyből mentőt hívtak, az orvosi ellátása folyamatban van”.

Olvasó azt is elmondta, hogy „meglepi, hogy holnap már kinyit a cirkusz”.

