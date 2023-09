Megszólalt a balatoni polgármester: kiderült, mi viszi el leginkább a város pénzét

Bár Siófoknak a nyár végén jelentős, mintegy 462 millió forint tartaléka van, ez az év végéhez közeledve rendesen apadni fog – számolt be közösségi oldalán Lengyel Róbert a város polgármestere.

A polgármester egyelőre nem lát okot aggodalomra az idei adóbevételek alakulását illetően. Ami viszont komoly nehézség, hogy a városi Balaton-Parti Kft. "továbbra is az egyik pénznyelője a városnak" - számolt be róla az Infostart.

Lengyel Róbert szerint a fizetős és szabadstrandok fenntartása rendkívül sokba kerül, jóval többe, mint amennyit a fizetős strandok bevételei, illetve a kiadott önkormányzati ingatlanok bérleti díjai biztosítanak. A megörökölt, korábbi eladósodási spirálból sem keveredett még ki a cég, a hiteltörlesztései is viszik a pénzt. Ezek pedig veszteségeket jelentenek.

A cég nyári bevételei sem alakultak túl fényesen, tehát vélhetően zsebbe kell majd nyúlnunk ismét, hogy megmentsük

- állapította meg, bár konkrét összeget nem írt ezzel kapcsolatban.

Felhánytorgatja azt is, hogy az állam sem segít, hiszen "korábban a város kapott állami támogatást, kifejezetten az idegenforgalom okán felmerülő többletköltségei részbeni fedezésére", amiből a strandjaikra is költhetnének, de ez a pénz, nagyjából 200-250 millió forint, sem folyik be már harmadik éve – írja a Facebook-bejegyzésében a polgármester.

Mint mondta jelenleg nincsenek napi napi pénzügyi problémái a városnak. A takarékos gazdálkodás működni látszik, de a fentiek fényében bizony komoly kihívások előtt is déli parti város.

Továbbra is nagyon, de nagyon észnél kell lennünk, hogy ne sodorjuk Siófokot – sok más településhez hasonlóan - csődközeli állapotba, sőt, még új fejlesztésekre is fussa

- összegezte a polgármester.

Címlapkép: Getty Images

