Folytatódik a Dunaferr kálváriája: darabokban árulják a legendás vasművet

HelloVidék 2023.09.21. 10:16 Megosztom

Folyamatosan jelennek meg a felszámolás alatt álló cégek vagyonának értékesítésére létrehozott oldalon a Dunaferr ingatlanjaira és céges érdekeltségeire kiírt aukciók. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium hivatalos közleményben jelentette be júliusban, hogy a „kormány megmentette” az acélipari vállalatot, amit a Liberty Steel, fémipari óriás vásárolt meg, de a brit csoport csak az acél gyártáshoz szükséges eszközöket vásárolta ki a Dunaferrből, a felszámolás alatt álló dunaújvárosi vállalatban pedig rengeteg vagyonelem maradt. Ezek értékesítését kezdte most meg a felszámoló, írja a g7.hu. A napokban a HelloVidék is részletesen bemutatta cikkében a dunai vasmű múltbeli és jelenlegi hányatott helyzetét.

Az ISD Dunaferr Zrt. hivatalosan tavaly év végén került felszámolás alá, de valójában az volt meglepő, hogy ilyen sokáig húzta a vállalat. A cég körül ugyanis akkora volt a káosz, hogy nem hónapokkal, hanem már évekkel korábban bedőlhetett volna. Jelenleg garázsok, lakóház, külterületi raktárépületek, kultúrház és sporttelep Dunaújvárosban, ipartelep Budapesten, céges részesedések. Mások mellett ezeket hirdette meg árverésre az ISD Dunaferr felszámolását végző cég. Az aukciók közül akad, amely alig néhány milliós, de olyan is, amelynél 19 milliárd forint a kikiáltási ár. Az acélgyártáshoz szükséges dolgokat áthelyezték két újonnan létrehozott cégbe, és ezeket hirdették meg eladásra. Így nyár elejére meg is lett a vevő: a vasműre az indiai születésű brit üzletember, Sanjeev Gupta acélipari csoportja, a Liberty Steel adta a legjobb, 55 millió eurós ajánlatot. Ez még nem oldotta meg sem a Dunaferr, sem az acélmű problémáit. Az üzem jelentős része az idén augusztusban ismét leállt, miután a piaci árak olyan mértékben estek, hogy az egység már csak veszteségesen tudott volna termelni. A vételi tranzakció azóta sem zárult le, a Libertyt, mint új tulajdonost továbbra sem jegyezték be a bíróságon. A termelés korlátozása folytatódott, külföldi lapértesülések szerint az elmúlt napokban újabb sorokat állítottak le, ezúttal alapanyaghiány miatt. Így Dunaújvárosban jelenleg csak a kokszoló üzem működik: az itt termelt alapanyagot a Liberty egy romániai üzemének nagyolvasztójában használják. A piaci folyamatok által kikényszerített leállások elég jól mutatják, hogy az üzemmel komoly gondok vannak, és egész biztosan jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani, ha versenyképessé akarják tenni a termelést. A szektorban már öt éve is arról beszéltek, hogy a Dunaferr minőségben nem tudja felvenni a versenyt a nyugati cégekkel, míg a keletiek szemben árban marad alul, és így egyre nehezebben talál piacot magának. Hiába erős itthon az autóipar, a dunaújvárosi cég nem tud olyan minőséget produkálni, amit egy Audi, vagy Mercedes elvárt. Az üzem átadásának zárásával párhuzamos megkezdődött azoknak a vagyonelemeknek az elárverezése is, amelyeket nem tettek bele a Libertynek értékesített csomagba. Szeptember eleje óta tucatnyi aukciót hirdettek meg a vállalat ingatlanvagyonából eladásra kínálnak szakadt kinézetű dunaújvárosi garázsokat, és raktárépületeket, mint egy 1100 négyzetméter alapterületű kultúrház néven futó ingatlant és egy sporttelepet. A gyár eladása után megmaradt Dunaferr-vagyon nagy részét valószínűleg az országban szétszórt, sok esetben lerohadt raktárak, épületek, vagy változatos állapotban lévő lakások-házak teszik ki. Bár a legutolsó leadott beszámolóban bő három éve a cég teljes ingatlanvagyonát 22 milliárd forint körüli értéken tartották nyilván, ennek jelentős részét minden bizonnyal maga az üzem tette ki, ráadásul a maradék forgalomképessége is kérdéses. A Dutrade Zrt.-t is eladásra kínálták, 90 százalékos részesedését 19 milliárd forintért hirdették meg. A társaság a Dunaferr, és más kohászati cégek által gyártott acéltermékeket forgalmaz, és bár ezt a vállalatot is megviselte a legnagyobb beszállítójának számító dunaújvárosi anyacég megroppanása, sokkal kevésbé, mint például a kokszüzemnek szállító osztrák társaságot. A Dutrade-nek a Dunaferr 2022-es bedőléséig kifejezetten jól ment: a korábbi években rendre milliárdos profitot termelt. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!