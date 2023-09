Potyapénz ütheti a kirándulók markát: ingyen hever a lábuk előtt, csak össze kell gyűjteni

Itt az ősz és sokan nem is tudják, hogy már egy kirándulás alatt is összegyűjthetnek több tízezer forint "zsebpénzt", ami bárkinek jól jöhet a konyhára. Mivel az erdészetek idén is szerveznek makkgyűjtési akciókat, így érdemes a helyi gazdaságoknál érdeklődni, mennyit is fizetnek egy-egy kiló termésért. Így, ha ügyesen gyűjtögetünk, több tízezer forint is ütheti a markunkat.

Mielőtt rohannál az erdőbe, ezt olvasd el figyelmesen! A legfontosabb, hogy hazai állami és magánerdeink többségében tilos makkot gyűjteni – minden esetben engedélyt kell kérni! Természetvédelmi területen szintén tilos, illetve szintén engedélyhez kötött a gyűjtés. Az erdészetek például névre szóló gyűjtési engedélyt adnak ki, amin rajta szerepel, kinek a nevére szól, a hátoldalán pedig a kerületvezető erdész - akinek a területéről gyűjtik a makkot - ellenjegyzi, hogy hol szabad makkot gyűjteni. Kerített területeken, erdősítésekben, bontóvágások területein szintén tilos a makkgyűjtés! Csak az érett, barna színű makkok alkalmasak a gyűjtésre. Fafajtól függően jellemzően 6 hónaptól 2 évig tarthat a makk beérésének időtartama. A zöld, fekete, elszíneződött makkok gombás betegségre vagy rothadásra, a makkon látható apró lyukak pedig zsizsik vagy más kártevő jelenlétére utalnak, az egyértelmű penészedésről nem is beszélve, így ezeket értelemszerűen nem gyűjtjük. A makkok gyűjtési ideje általában szeptember-októberre és november elejére esik, ám az érési idők fajonként és országrészenként némileg eltérhetnek. Először az éretlen és beteg termések hullanak le. A gyűjtéshez mindenképpen jól szellőző zsákokat használjunk, amelyben tárolhatjuk is a makkot a feldolgozásig. Műanyagzacskókban biztosan gyorsan be fognak penészedni a magas víztartalmú termések. Megéri a gyűjtögetés? A Bakonyerdő Zrt. makkgyűjtési programot hirdet saját erdeiben. A gyűjtés csak a területileg illetékes erdészet által - előzetesen - kiadott makkgyűjtési engedéllyel lehetséges. Felvásárlási nettó árak (2023. szeptember 25-től visszavonásig, módosításig): Kocsánytalan tölgy: 900 Ft/kg

Kocsányos tölgy: 850 Ft/kg

Cser tölgy: 600 Ft/kg

Molyhos tölgy: 1000 Ft/kg A felvásárlás elszámolásához őstermelői igazolvány és tárgyévre érvényesített betétlap vagy vállalkozói igazolvány és hozzá tartozó adószám szükséges! A makkgyűjtési engedély ára bruttó 500 Ft/db. A saját célra gyűjtők és vásárlók (pl.: csemete termelők) részére a gyűjtési díj a közölt árak 50%-a! Átvétel helye, ideje: az Erdészet által megadott helyen, előre egyeztetett időpontokban. A KASZÓ Zrt. is makkgyűjtési akciót hirdet saját erdeiben. Makkot gyűjteni kizárólag írásos engedéllyel lehet, amelyet erdészkerületenként az illetékes kerületvezető erdész állít ki. A gyűjtött makk leadása kizárólag a Bördeci csemetekertben engedélyezett, melyet minimum 3 naponta le kell adni! Amelyik gyűjtő ennek nem tesz eleget, annak az engedélye bevonásra kerül! A makk máshova történő elszállítása szigorúan tilos, és az engedély azonnali visszavonását vonja maga után! A makkgyűjtés során az erdőn 9:00 – 15:00 óra között lehet tartózkodni. Átvétel: 2020. október 12-től a Bördeci csemetekertben minden nap: 15:00-16:00 óra Felvásárlási árak (2020. október 12-től visszavonásig, módosításig) Kocsányos tölgy: 180 Ft/kg

Cser tölgy: 150 Ft/kg Kerített területeken, erdősítésekben, bontóvágások területein a makkgyűjtés TILOS! A felvásárlási jeggyel történő elszámoláshoz őstermelői igazolvány, hozzá tartozó betétlap, illetve adószám szükséges. Persze az ország számos egyéb pontján is fizetnek a szorgos makkgyűjtőknek, ezért érdemes figyelni a helyi erdészetek felhívását, közleményeit is! Azt tudjuk, hogy a disznók szeretik, na de ember fogyaszthatja? Az állatok makkoltatásáról sokan hallottatok, de arról, hogy ez a csonthéjas termés emberi fogyasztásra is alkalmas lenne, bizonyára jóval kevesebben. Pedig a tölgyfamakkot régen gyógytáplálékként is számon tartották, a megpörkölt makkokból készített „makk-kávé" roboráló, erősítő hatású, ezért angolkóros gyermekekkel, valamint lábadozó betegekkel is itatták, valamint az időskori emésztési panaszokat is enyhíti. A makkban található mag teljes értékű fehérjét, keményítőt, zsírt és rostot tartalmaz, amely értékes tápanyagforrássá teszi. Nem mellékesen pedig gazdag B6- és B12-vitaminban, folsavban, tiaminban, riboflavinban, niacinban, sok vasat, kalciumot, magnéziumot, foszfort, nátriumot, mangánt, rezet, cinket is tartalmaz. A hazánkban előforduló tölgyek közül a kocsányos és a kocsánytalan tölgy kérgét és levelét is gyógynövényként tartjuk számon. Viszont, nem mindegy, hogy készíted el! Magas a csersavtartalma miatt alapvetően keserű íze van, ráadásul mérgező is lehet, ha nagy mennyiségben fogyasztjuk. De a csersav vízben oldható, ami azt jelenti, hogy el lehet távolítani a makkból. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy mielőtt használni kezdjük, áztassuk be. Adjunk literenként egy teáskanál szódabikarbónát a vízhez, majd hagyjuk állni legalább 12 órán keresztül. Aztán tisztítsuk meg, végül szárítsuk ki! Száradás után pedig készíthetünk belőle lisztet vagy használhatjuk a kávé alternatívájaként. Címlapkép: Getty Images