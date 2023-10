A volt pénzügyminiszter figyelmeztet: a külföldről beáramló pénz tarja életben a magyar gazdaságot

"A recesszió pedig az infláció elleni küzdelem megkerülhetetlen velejárója, aminek nem is a mélysége, hanem az elhúzódása az igazán lényeges kérdés" - vélekedett a Pénzcentrumnak adott interjújában Oszkó Péter. A gazdasági lapnak adott interjúban a volt pénzügyminiszter és OXO Holdings vezérigazgatója a magyar gazdaság helyzetéről, kilátásairól, köztük a gazdaságpolitika hibáiról és érdemeiről is beszélt. De szó esett a arról is, hogy milyen a mai versenypiaci környezet, és ebben hogyan állnak helyt a magyar vállalkozók.

Mi volt a legfontosabb, amit tárcavezetőként tanult? Leginkább azt, hogy pénzügyminiszterként válság idején lehet hatékony és érdemi munkát végezni, minden más időszak a többi tárca erős érdekérvényesítési képességéről szól. Ám amikor baj van, akkor a pénzügyminiszternek hirtelen lesz szava, akkor tud igazán meghatározó befolyást gyakorolni az ország működésére. Persze amikor a pénzügyi tárcát vezettem, akkor a gazdaság irányítás legtöbb kompetenciája a pénzügyminisztériumban volt, most viszont ez nem pont így van. Hisz két olyan minisztérium is működik, melyek a gazdaságpolitika alakításában intenzíven részt vesznek, erős befolyásuk van kormányzati működésbe. Említette, hogy a mai gazdasági helyzet eltér a 2009-estől. Pontosan miben, és egyáltalán milyen a jelenlegi gazdasági helyzet? Sokkal mélyebb recesszióban volt az ország 2009-ben, egy olyan adósságpályán, ahol magának az adósságnak a finanszírozása volt a fő kihívás. Ma egy enyhébb recesszióval kell megküzdenünk, az adósságfinanszírozás is megoldott, ám egy lefelé tartó, de még mindig nagyon magas infláció nyomasztja a gazdaságot. Ami a két időszak között hasonló, az a szűk költségvetési mozgástér, hogy sok tünetegyüttest kellene kezelni, ám eközben nagyon szigorú gazdálkodást is kell folytatni. Elhangzott már, hogy a magyar gazdaság a magas inflációval küzd. Mit lehet egy ilyen helyzetben tenni, az áremelkedést hogyan lehetett volna megállítani? Jelenleg óriási szlogenháború folyik a témában. Kétségtelen tény azonban, hogy az infláció egy nem elhanyagolható része a nemzetközi tendenciák eredményeként érkezett az országba. A közvetlen kiváltója egy energia árrobbanás volt, ugyanakkor az infláció emelkedése már azt megelőzően elkezdődött, de nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. A Covid alatti óriási kiköltekezés felpörgette a fogyasztást, majd a járványt követően mindenhol egy inflációs hatás jelentkezett. Van olyan, amiben a magyar gazdaság jól működik? Hogy mi jó vagy nem, az mindig viszonyítás kérdése. Értelemszerűen tudunk olyan összehasonlításokat tenni, amihez képest a magyar gazdaság jól működik, ám azokkal kapcsolatban is erős hiányérzetem van. Kétségtelen, hogy a direkt tárgyalások és befektetett politikai munka eredményeként a külföldi tőkebeáramlás kifejezetten magas hazánkban. Hogy ez keleti irányból jön, az egy adottság, de önmagában azzal, hogy a külföldi tőkebeáramlás diverzifikált, szerintem nincs olyan nagy baj. Az már nagyobb probléma, ha keleti irányból és csak egy országból érkezik tőke Magyarországra.