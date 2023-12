Új pályázatokkal bővül a Vidékfejlesztési Program: kiderült, mire számíthatnak a gazdák

A KAP stratégiai tervének 5500 milliárd forintos keret áll a rendelkezésre, amihez 80%-os társfinanszírozást ad a magyar kormány. Ez azt jelenti, hogy minden elköltött 10 forintból 8-at finanszíroz a kormány. Ez az 5500 milliárd forint képes meghatározni 2027-ig a vidék és az agrárium fejlődését - mondta Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a Portfolio Agrárszektor 2023 Konferencián, Siófokon megtartott panelbeszélgetésen. Hamarosan nyilvánosságra az agrártárca, hogy milyen új pályázatok jelennek meg az uniós Közös Agrárpolitika második pillérébe tartozó Vidékfejlesztési Programban. Bár a minisztérium a 2023-2027 közötti vidékfejlesztési támogatási keret egy részét már lekötötte, ezermilliárdos nagyságrendben nyílhatnak még újabb pályázati lehetőségek az ágazati szereplők számára.

Papp Zsolt György az előadásában elmondta, hogy komoly fejlesztési lehetőséget szeretnének biztosítani a hazai agrárium számára. 750 milliárdot fordítanak az élelmiszeripar fejlesztésére, aminek nagy része a KAP-ban lesz meghirdetve. Kitért arra is, hogy a KAP stratégiai tervének 5500 milliárd forintos keret áll a rendelkezésre, amihez 80%-os társfinanszírozást ad a magyar kormány.

Ez azt jelenti, hogy minden elköltött 10 forintból 8-at finanszíroz a kormány. Ez az 5500 milliárd forint képes meghatározni 2027-ig a vidék és az agrárium fejlődését

Az új 2023-27-es időszakot átfogó Stratégia Tervben 2 pillér mentén oszlanak el a támogatások. Az I. Pillérben közvetlen támogatások, a II. pillérben pedig a vidékfejlesztési támogatások találhatóak. Az Agrárminisztérium tervezete szerint az I. pillér esetében összesen nagyjából 2 508 milliárd Ft támogatás várható. A II. pillérben pedig vidékfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre és Zöld jövős fejlesztésekre jut támogatás. A szakembert kitért a gazdaságátadás kérdésére is. Ez a pályázat a gazdaság átvevőjét és átadóját is támogatja, a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában. Az új gazdaságátadási törvény, amely július 1-jén lépett hatályba, komolyan elősegítheti a nemzedékváltást az őstermelők, családi gazdaságok és egyéni vállalkozók körében.

A KAP stratégiai tervében 2 milliárd eurót éghajlat- és környezetvédelmi célkitűzésekre és agrár-ökológiai programokra, 186 millió eurót pedig a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására kell fordítani. A tervben foglalt intézkedések emellett megkönnyítik 8 800 fiatal mezőgazdasági termelő tevékenységének megkezdését is. A terv egyik prioritása 7 700 gazdaság korszerűsítése. Papp Zsolt György mindemellett hangsúlyozta, kiemelt figyelmet kell fordítani a precízióra és a digitalizációra is.

Bányai Tibor, a Gazda Kontroll Kft. ügyvezető igazgatója a konferencián megrendezésre kerülő kerekasztal-beszélgetésen elmondta, hogy akik eddig is bizonytalanok voltak a beruházások terén vagy nem fejlesztetettek, a mostani gazdasági helyzetben sem fejlesztenek. Vannak, akik eddig óvatosan, de fejlesztettek, viszont az elmúlt idők gazdasági nehézségei miatt tétováznak. Továbbá, akik innovatívak, mennek előre, azok még ezekben az időkben is tudtak előre lépni, fejlődni.

Széles körben van nyitottság a Vidékfejlesztés Program változásaira. Folytonosság és kiszámíthatóság van a rendszerben. Ha lesz is változás, az pozitív lesz

- fogalmazott Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára.

Mindezzel pedig Szigeti Tamás, a Szigeti Farm tulajdonosa is egyetértett. Mint mondta, az új támogatásokra egyértelműen van igény még a gyenge évek után is.

Rengeteg olyan részletszabály van, amit helyre kell tenni, hogy a rendszer működőképes legyen, hiszen akkor tudjuk feldolgozni az első pályázatokat és üzemeltetni a rendszert. Amit viszont hiányolok, hogy az ütemezettség mellett még bele tudjunk rakni valamilyen többlépcsős metódust a felhívási rendszerben. Félünk nagyon attól, hogy az első szakaszban tömegesen fognak bejönni a pályázatok, ami kezelhetetlen helyzetet okozhat

- vélekedett Szabó Endre, a Magyar Államkincstár KAP-igazgatója.

Papp Zsolt György is felhívta a figyelmet arrra, hogy a pályázatok beadási napja sem fog számítani. Az utolsó pillanatban beérkezettnek is ugyanannyi esélye lesz megnyerni a pályázatot, mint aki legelsőnek küldte be. Abból a szempontból érdemesebb előbb beadni, hogy ha van hiányosság, akkor azt lehet pótolni. A pályázatíróknak is lesz idejük felkészülni. Komolyan kell venni a pályázatot, mivel, ha jó pályázat érkezik be, hamar születhet róla döntés.

Voltak 2020 előtt meredek időtartamok az ügyintézést illetően, de azóta komoly előrelépés történt. Egy végkifizetés akár 3-4 hónap alatt lemegy, ez nagyon jó dolog

- mondta Szigeti Tamás.

A Vidékfejlesztési Program egyik legsikeresebb intézkedése a tavaly novemberben lezárult, a mezőgazdasági kisüzemek támogatására irányuló, az ambícióik és adottságaik alapján fejlődőképes, vidéki térségekben elhelyezkedő, kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását elősegítő pályázati felhívás. A felhívás keretében 15 000 eurónak megfelelő forintösszegű, 5 évre nyújtott egyösszegű, átalány jellegű támogatásra nyújthattak be támogatási kérelmet a kis méretű üzemmel rendelkező őstermelők, és vállalkozások. Szigeti Tamás szerint az a pályázat sok kisebb termelőnek gyakorlatilag a túlélést jelentette.

Cseh Tibor András a Fiatal gazda pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy fontos az ellenőrzés, a kapcsolattartás, hogy ha gond van, ne az utolsó évben derüljön ki, lehessen rá időben reagálni. Ha kiderül, hogy valamit nem tudott teljesíteni a pályázó, akkor azt vissza kell fizetnie.

Nem az a program célja, hogy visszakérjék a pénzt, hanem az, hogy jól tudjon hasznosulni.

Papp Zsolt György, mint fogalmazott, pályázati menetrendet hoznak létre, amiben igyekeznek a megjelölt dátumokat tartani. A beszélgetés során kiemelték, hogy 2024 tavaszán megjelennek a kiírások, és akkor lehet látni majd a „valóságot”. Továbbá nyugalomra intettek mindenkit, hiszen minden érintett megfelelően és időben lesz tájékoztatva mindenről.

Címlapkép: Getty Images