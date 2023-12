Kiderült a karácsonyi titok: még mindig ez a legjobb utolsó pillanatos, last minute ajándék

Karácsonykor sokak számára fejtörést okoz, hogy milyen ajándékkal lepjék meg szeretteiket. A tech-világ és a ruhaipar évről évre újabb darabok megvételére késztet, de van egy ajándék, ami egy életre szól: a könyv. A könyvajándékozásnak hosszú és gazdag története van, és számos előnnyel jár mind az ajándékozó, mind pedig az ajándékozott számára. Cikkünkben bemutatjuk, hogy miért érdemes könyvet választani karácsonyra, és megosztjuk, milyen könyveket keresnek leginkább a magyar családok.

A karácsony az év legvarázslatosabb időszaka, amikor az ajándékok kiválasztása és átadása a szeretet kifejezésének különleges módja. Azonban a könyvajándékozás még mélyebb jelentéssel bír, hiszen egy könyv egy egész világot rejthet magában, és örök emlékké válhat az ajándékozott számára. A könyv nemcsak egy tárgy, hanem egy élmény, egy üzenet, egy kapcsolat. A könyvet ajándékozó nemcsak egy érdekes vagy hasznos olvasmányt ad, hanem kifejezi szeretetét, törődését, figyelmét az ajándékozott iránt. A könyvvel ajándékozott pedig nemcsak új ismereteket, hanem élményeket is szerez az olvasás által. Épp ezért, a könyvvel való ajándékozás tovább mélyíti a családi kötelékeket.

Az e-könyvek és online platformok népszerűsége mellett a hagyományos könyvesboltok is virágzanak a karácsonyi időszakban. A könyvebolti környezet, a tapintható könyvek és a könyvárusok ajánlásai egyedi élményt kínálnak az olvasóknak. A polcok tele vannak újdonságokkal és karácsonyi kiadásokkal, készen arra, hogy elvarázsolják az olvasás iránt érdeklődőket. Minden egyes könyv egy kis csomagolásba zárt kaland, és a könyvesboltok polcainak böngészése során megtalálhatjuk azt az ajándékot, amely nemcsak az ünnepi időszakban, hanem az év bármely napján örömöt szerez majd.

A könyvkereslet alakulása hazánkban

Megkeresésünkre az Alexandra Kiadócsoporttól megtudtuk, hogy magyar családok körében a regények és gyermekkönyvek továbbra is a legkedveltebbek.

Idén a karácsonyi könyvpiac kissé gyengébb lesz, de a nyomtatott könyvek iránti kereslet változatlan marad. A könyvvásárlások száma nem nőtt meg jelentősen az előző évekhez képest, de a könyv továbbra is az ideális ajándék az olvasni szeretők számára.

Felkerestük a Libri.hu Könyváruházat, akik megosztották velünk:

Az elmúlt években számos jelentős hatás érte a könyvkereskedelmet. Mindezek mellett és ellenére, ahogy az elmúlt években, úgy idén is forgalomnövekedésre számítunk. Az első három negyedév adatai bizakodásra adnak okot, de a negyedik negyedév nagyban meghatározza majd az egész éves képet. Az év utolsó két hónapja kiemelten fontos, ugyanis november közepétől összpontosul az éves forgalom harmada.

Amíg év közben a vezető három tematika (szép- és szórakoztató irodalom, gyerekkönyvek és társadalomtudomány, ami általában pszichológia) adja a forgalom kb. 80%-át, addig decemberben több fogy hobbikönyvekből (pl. rejtvénygyűjtemények), a napi politikával, bulvártémákkal foglalkozó könyvekből, életrajzokból, sportkönyvekből, illetve szakácskönyvekből.

Tavaly hiányoztak a kiadók kínálatából a húzócímek, amikből most bőven van, és többféle témában is megjelent sikervárományos vagy azóta már bestseller kiadvány, így például Frei Tamás, Karikó Katalin, Elon Musk, Náray Tamás, Marco Rossi, Bibók Bea könyvei. Karácsony körül jelentősen megnő a gyerekkönyvek és az életmód illetve gasztrotematikák forgalma is.

Havi és éves szinten is nagyobb a forgalom a fizikai boltjainkban, és a fővárosban értékesítünk több könyvet. Darabszámban idén nem volt növekedés. A bevételt az áremelkedések tudják kompenzálni.

A digitális tartalomfogyasztás trendszerűen növekedett az elmúlt évek során, erre a tendenciára a Libri mint piacvezető is folyamatosan reagál. Mindenkori missziónk az olvasásnépszerűsítés, így természetes, hogy a klasszikus olvasási szokások támogatása mellett szeretnénk a 21. század könyvélményét is a legmagasabb szinten megadni a vásárlóknak. Az utolsó pillanatos ajándékbeszerzés egyik hálás megoldása lehet az e-könyv, így elképzelhető, hogy ez is közrejátszik a digitális könyvek ajándékozásában megfigyelhető növekvő tendenciában. A nyomtatott könyveket azonban még továbbra is többen választják.

A könyvajándékozás tehát nemcsak egy szép gesztus, hanem egy értékes befektetés is. Egy könyvvel nemcsak egy tárgyat, hanem egy élményt, egy üzenetet, egy kapcsolatot adunk. Egy könyvvel nemcsak a szeretetünket, hanem a törődésünket, a figyelmünket, az ízlésünket is kifejezzük. Egy könyv ajándékozásával nemcsak új ismereteket, hanem érzelmeket, gondolatokat, inspirációt is szerezhetünk. A könyvek által nemcsak a múltat, hanem a jelent és a jövőt is megismerhetjük. A könyvekkel nemcsak a testet, hanem a lelket is tápláljuk, de még emléket is teremtünk. A könyvvel nemcsak egy ajándékot, hanem egy életre szóló kincset is adunk. A hagyományos könyvesboltok mellett az e-könyvek és online platformok is népszerűek, de a könyv kiválasztásának öröme és az olvasás élménye a fizikai könyvek iránti keresletet is élénken tartja. Karácsonykor a könyvajándékozás nemcsak egyedi kielégülést nyújt, hanem mélyíti a családi kötelékeket, és egy életen át tartó élményt teremt az ajándékozott számára.

Címlapkép: Getty Images