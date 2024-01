Egy halom pénzt szakíthatsz idén: ennyit kell tenned érte

Az új esztendő beköszöntével felmerül a kérdés, hogy idén mégis mibe érdemes jelenleg pénzt fektetni, hol tehetünk szert a legnagyobb hozamokra? A szakemberek elárulták mibe érdemes idén fektetni.

Lehetnek akármilyen nehezek is a körülmények, az igazán ügyes emberek szinte mindig megtalálják azokat az eszközöket, melyek segítségével fialtatni tudják a pénzüket.

Az emberek többsége általában úgy teszi fel a kérdést, hogy mi a legjobb befektetés, ami csak elérhető. Nos erre a kérdésre sokszor igen nehéz, sőt lehetetlen válaszolni, hiszen különböző szempontok alapján is meghatározható, hogy mi a „legjobb”. Ennek ellenére a Pénzcentrum most mi is arról kérdezte Tuli Pétert, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetőjét, hogy szerinte mik lehetnek idén a legjobb befektetések:

Aki már rendelkezik korábban kibocsátott prémium magyar állampapírral az semmiképpen se adja el, hiszen nagyjából 19 százalékot fog hozni az elkövetkezendő időszakban (2023-as éves infláció + 1,5%). Ezen túl a pénzpiaci és rövid kötvény alapokba rengeteg pénz áramlott – és ezek az alapok nagyon jól is teljesítettek 2023-ban-, de érdemes lehet körbenézni az abszolút hozamú stratégiát követő alapok között is. Ezen alapok bár kockázatosabbak, de előretekintően várhatóan jobb teljesítményűek lesznek, mint a pénzpiaci alapok.

Úgy gondolom, hogy 2024-ben a devizában denominált (pl. EUR) értékpapírok felülteljesíthetik a forintos termékeket is

– mondta a lapnak Tuli Péter.

Amennyiben 2024-ben csakugyan megindul a kamatcsökkenés mind Európában és az USA-ban, akkor a 2023-ban péppé vert ingatlanos cégek tovább emelkedhetnek felfelé. A klasszik iparágak cégei vonatkozásában sok esetben recessziót áraznak a befektetők, több éves mélyponton tanyáznak a részvények. Ha az USA gazdasági visszaesése elmarad ’24-ben, amire jó esély van, akkor ezek felülteljesítők lehetnek

– ezt már Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója árulta el.

Ezeket a befektetési módokat okvetlenűl kerüljünk el

Tuli Péter szerint, aki képes hosszabbtávon gondolkodni (1-3-5 év), az kockázatvállalással pénze egy részét tegye át diszkontkincstárjegyből, betétből, pénzpiaci alapból pl. ú.n. vegyes, esetleg abszolút hozamú alapba.

Kerüljük a piszkosul sokat emelkedett menő részvényeket, amelyek közül sok most a mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Eldobni semmit nem dobnék el, de kerülném a magas költségű befektetési termékeket, élükön a unit linked biztosításokkal. Helyettük állampapírokból és passzív index követő alapokból állítanám össze a portfoliót

– vélekedett a kérdésről Bence Balázs.

