Végre alakul a helyzet: újra hajózható egy fontos magyar víziút

A Sió-csatorna megnyitása 4 vízijárműnek is lehetőséget ad arra, hogy használják ezt a víziutat - adta hírül az Infostrat.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, napok óta "óvatosan" engedik a vizet a Balatonból a Sió-csatornán keresztül. Erre azért volt szükség mert a tó már a nyári szabályozási szintet is meghaladta. Az InfoRádióban Siklós Gabriella, a vízügy szóvivője most arról beszélt, hogy "a Kaposon, illetve a Nádor-csatornán is folyamatosan sok víz érkezik, ezért a december 27-én megkezdett eresztésnek jelenleg alig van hatásra a tóra". A Sióból 15 köbméter víz érkezik a Dunába másodpercenként, ami elhanyagolható mennyiség a folyam vízhozamához képest, ezért nem befolyásolja az árhullám levonulását.

Csütörtökön 125 centin állt a mérce, ilyen magas 2023-ban egyetlen nap sem volt a tó.

Az Infostart azonban kíváncsi volt arra is, hogy a napok óta tartó leeresztést kihasználják-e vízijárművek". Annyit tudtak meg a Siklós Gabriellától, hogy

szóban eddig völgymenetben (Duna felé) 2 kishajó és 1 uszály, hegymenetben egy hajó tulajdonosa jelezte igényét hajózási szándékkal. Amennyiben írásban is megerősítik azt, akkor ezt követően kerülhet sor a hajózási program meghirdetésére. Ugyan is a jelenlegi 15 m3/s-os vízeresztés már elegendő a biztonságos hajózáshoz.

Ezek után kérdés, hogy meddig tart még a leeresztés? Ez függ az időjárástól és hetente elemzik a helyzetet, pontosabban "heti rendszerességgel készül előrejelzés a Balaton vízállására vonatkozóan". A döntésnél mindig azt veszik figyelembe, hogy minél több vizet tudjanak tartalékolni a nyári időszakra úgy, hogy az ne veszélyeztesse sem a Balaton-parti településeket, sem a Sió-menti gazdákat.

