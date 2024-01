Ilyen használt autót vehetsz most 1,5 millió alatt: itt a 2024-es toplista

Tény, hogy jóval több az online piactérben az eladásra kínált használt autó, mint egy évvel korábban. De milyen márkákat vehetünk egyáltalán, ha nincs számottevő megtakarításunk? Hány éveset? Mekkora mértékű volt tavaly a drágulás? A HelloVidék szakemberek segítségével most ennek járt utána!

A statisztikai adatok szerint ma Magyarországon a lakosság jó része tíz-tizenöt éve vagy annál is öregebb autókkal jár. Az áremelkedés miatt azonban a korábban legnagyobb forgalmat jelentő 1,5 millió forintos sávban egyre nehezebben normális állapotban lévő kocsit találni. De milyen autót vehetünk egyáltalán még, ha nincs számottevő megtakarításunk, vagy csak nem akarunk túlköltekezni? Hány éveset? Mekkora mértékű volt a drágulás? Mennyire érződött a piacon a recesszió? A HelloVidék első körben Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatóját kérdezte, de utánanézett annak is, hogyan alakulnak jelen pillanatban a használt autók eladási számai, mik a keresett márkák a piacon.

A belföldi használtautó-adásvételek száma nagyjából a 2022-es szintet hozta (820-830 ezer átírás történt), ugyanakkor a használtautó-import több mint 16 százalékkal esett vissza, egészen pontosan 105662 használt személyautót helyeztek itthon forgalomba, és ezzel hosszú idő óta először fordult elő, hogy több új autó (107720 darab) kapott rendszámot az év során. Itt érződött leginkább a jövedelmi helyzet romlása, a megmaradt vásárlók is óvatosabbakká váltak, és inkább a jobban nyomon követkető előélettel rendelkező belföldi kínálat felé fordultak

– közölte a HelloVidék megkeresésére Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A JóAutók.hu-n elhelyezett hirdetések körében azt tapasztalták, hogy a korábbi időszakban tapasztalt erőteljes árnövekedés lefékeződött, december végén már csupán 3 százalékkal volt magasabb a hirdetések átlagos ára az egy évvel korábbi állományéhoz képest.

A szórás persze igen nagy, főként a 15 évesnél idősebb autók esetében, mivel az autók egyedi állapota (műszaki állapot, sérülések mértéke, futásteljesítmény, stb.) döntően befolyásolja az árat

- tette hozzá a JóAutók.hu szakembere.

Más adatok szerint: tavaly a használtautó-piac forgalma 16,2 százalékkal csökkent

A használt kishaszonjárműveknél ennél is magasabb, 19,3 százalékos csökkenést produkált a magyar piac, az értékesített volumen tízezer alá (9138) esett

– közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) is az MTI-vel. A használtautó-import növekedésével ugyanakkor párhuzamosan folyamatosan emelkedik a magyarországi járműpark átlagéletkora, amely meghaladja a 15 évet.

Az MGE várakozása szerint a csökkenő kamatok és a javuló gazdasági környezet támogathatja a szektor idei növekedését, ugyanakkor becslésük szerint a személyautók piacán stagnálás várható, 100 ezer körüli éves forgalommal és a haszonjárműveknél is a tavalyi évhez hasonló értékesítéssel számolnak.

Az elektromos autók piacán az MGE jelentős keresletbővülést vár idén. Az előrejelzés szerint 7500 új jármű kerülhet forgalomba, amely változhat az állami támogatások függvényében.

Mire számítanak idén, mennyivel drágulhatnak a használt autók?

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a tavalyi év negatív tendenciái ellenére is bizakodva tekint 2024-re, és emelkedő keresletben bízik. Ahogy fogalmazott:

Az inflációs ráta további várható csökkenése nyomán 2024-ben ismét nőhetnek majd a lakossági megtakarítások, miközben a hitelezés magas kamatszintje is fokozatosan csökkenhet. Mindez emelkedő keresletet eredményezhet majd a használt autók piacán. A gazdasági növekedés ugyanakkor visszafogott marad, ami azt valószínűsíti, hogy a használtautó-piac növekedése is csak mérsékelt ütemben valósul majd meg. Bár a drágulás a kereslet növekedésével 2024-ben ismét nagyobb ütemre kapcsolhat, mértéke valószínűleg az egyszámjegyű tartományban marad.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely árkategóriában keresnek leginkább most a magyarok, ha autóról van szó. Ahogy a JóAutók.hu vezérigazgatója a HElloVidéknek elmondta:

A JóAutók.hu keresőjében az érdeklődők általában a maximális árat jelölik be, így például az 5 millió forintos maximum áras keresés találataiban benne vannak az 1 millió alatti járművek is. Az beszédes ugyanakkor, hogy az 1 milliós maximumárat az érdeklődők 27 százaléka állította be.

Arra a kérdésünkre azonban, hogy mennyiért kínálják ma a legolcsóbb - de már működőképes autókat, a szakember nem tudott egzakt választ adni, mivel a szabályzatuk értelmében 500 ezer forint alatti áron eladni kívánt autók nem tölthetők fel a JóAutók.hu oldalaira.

Az ebben a kategóriában mozgó járművek már nem mindig képesek teljesíteni az üzembiztos működésre vonatkozó kritériumokat.

– közölte a JóAutók.hu.

Mit keres átlagosan a legtöbb magyar, ha használtautóról van szó?

Azt is megtudtuk, hogy a legtöbben márkák szerint a Toyota, a Volkswagen, a Ford, a Suzuki és az Opel személyautókra kerestek rá tavaly a JóAutók.hu-n, ez az öt márka teszi ki a célzott márkakeresések 35 százalékát. Modellek közül a Skoda Octavia, az Opel Astra, a Ford Focus, a Toyota Yaris, illetve a Volkswagen Golf voltak a keresési favoritok.

A dízelesek aránya csak néhány százalékkal marad el a benzines mögött

A használt autót keresők preferenciáit jól jelzik a JóAutók.hu adatbázisában található keresési statisztikák, amelyek szerint az üzemanyag szerint folytatott keresések 53 százaléka célzott benzines, 40 százaléka pedig dízelautót. A behozott használt autók körében már kisebb az eltérés: a dízelhajtás aránya (43%) csak néhány százalékkal marad el a benzines mögött. Ennek oka az, hogy az importban a hazai átlagos gépjármű-összetételnél nagyobb arányban fordulnak elő a presztízsmárkák (Audi, BMW, Mercedes) nagyobb méretű, jobbára dízelmotorokkal ellátott modelljei. Továbbá szerepet játszhat az is, hogy a nyugati piacokon ezek az autók jelentős diszkonttal érhetők el benzines társaikhoz képest.

Tényleg, mennyiért keres egy átlag magyar ma használt autót?

Magyarországon a legolcsóbb használt autók a legkeresettebbek, a vevők túlnyomó része 3 millió forint alatt vásárolna

- közölte a totalcar.hu egy 2023-as felmérésben, amely alapján kiderült, hogy az autóval rendelkezők és az autóvásárlást tervezők többsége maximum 1,5 millió forintot szánna erre.

A tavalyi felmérés szerint: a válaszadók 26 százalékánál legfeljebb 750 ezer forint a keret, 23 százalékuk 750 ezer és 1,5 millió közötti összeggel kalkulál. Mindössze a válaszadók 11 százaléka venne 3 millió forint feletti autót. A válaszadók majdnem negyede viszont azt mondta, hogy a közeljövőben nem fog használt kocsit vásárolni. Érdeklődő pedig lenne, 8 százalék ugyanis nem rendelkezik autóval, de szeretne valamikor egyet.

A felmérésből az is kiderült, hogy az árra különösen a fiatalabbak érzékenyek, az 1,5 millió alatti kategóriában a 40 év alattiak a legnépesebb vevői csoport. Az idősebbeknek nemcsak a drágább árfekvésben van előnyük, hanem azok között is, akik egyelőre nem terveznek autóvásárlást. Ebben a körben a fiatalok aránya mindössze 17 százalék, a középnemzedéké 26 százalék, a 61 év felettieké 31 százalék.

A vásárlói hajlandóság iskolázottság szerint is hasonlóan oszlik meg, az alapfokú végzettségűek nagyobb arányban érdeklődnek az olcsóbb, míg a diplomások inkább a drágább járművek iránt. A mezőny a 750 ezer és 1,5 millió forint közötti árfekvésben a legkiegyenlítettebb, efölött mindegyikben a magasabb végzettségűek vezetnek.

A kutatás kitért a lakóhely szerinti megoszlásra is, amelyből az derül ki, hogy a legkisebb településen élők az árak emelkedésével egyre kevesebben vannak az érdeklődők között.

750 ezer forint fölött már a vidéki városok lakóinak az aránya a legnagyobb, a budapestiek a 3 és 5 millió forint közötti autóknál veszik át a vezetést. Az autóvásárlást nem tervezők körében egyik településméret sem kiugró, lakóik részesedése egyaránt 20 és 30 százalék közötti.

Lássuk akkor, 2024 januárjában milyen autóból van a legtöbb az online piactérben?

Keresésünkben a hasznaltauto.hu felületét használtuk. Jelenleg a piacon összesen 97445 ezer használt gépkocsi keresi új tulajdonosát,

közel húszezerrel több az autóhirdetés, mint 2022. novemberében volt,

amikor szintén rákerestünk az adatokra.

Ebből 2024 év elején 85345 darab érvényes magyar forgalmival is rendelkezik. Közülük is többség, 41070 darab benzines, 34513 darab dízel, majd megduplázódott a hibrid autók száma, most 4174, és szintén szinte duplája lett az elektromos meghajtású használt autó száma is: jelenleg 4085 db közül válogathatunk.

A piacon négyszer több az 5-10 milliós használt kocsi

Pár kattintással kideríthetjük, mely árfekvésből van jelenleg a legtöbb a piacon. Ahogy látszik, a legtöbben 1,5-5 millió közötti áron szeretnék eladni most a járműveiket, a legtöbb változás pedig az 5-10 milliós árkategóriában történt:

0-500 ezer forint: 3439 darab találat (2022. novemberében: 3131 darab találat)

500 ezer – 1 millió forint: 7312 darab találat (2022. novemberében: 6848 darab találat)

1 – 1,5 millió: 7311 darab találat (2022. novemberében: 6826 darab találat)

1,5 - 5 millió: 36978 darab találat (2022. novemberében: 28288 darab találat)

1,5-3 millió: 20344 darab találat

3 -5 millió: 16634 darab találat

5-10 millió: 21517 darab találat (2022. novemberében: 6825 darab találat)

10 millió feletti árfekvésben: 20465 darab találat (2022. novemberében: 27989 darab találat)

Tehát, ha összevetjük a 2022. novemberi piaci adatokat a mostaniakkal, érdekes összefüggésekre is felfigyelhetünk:

A használtauto.hu-n 1,5 millió forintig közel ugyanannyi autót kínálnak idén is eladásra, mint 2022. novemberében. Viszont 1,5-5 millió között már jóval több az idén eladásra váró gépjármű, a legnagyobb változás pedig az 5-10 milliós autóknál történt. Ebben a kategórában megnégyszereződött a kínálat.

Mit is vehetnénk most 1,5 millió forintig?

Jelenleg az online piactérben 17971 darab olyan autót találunk, amelyet 1,5 millió alatt kínálnak. Ebből 12163 benzines, 5578 dízel, 6 db hibrid, 5 db elektromos. Érvényes műszakija az autók többségnek, 15330 gépkocsinak van.

Évjárat szerint: elenyészően kevés (összesen 34 db) 10 éves vagy annál fiatalabb autót vásárolhatnánk meg 1,5 millióért, vagy ez alatt. Pláne olyat, aminek érvényes műszakija is: ebből 27 db-ot találni.

10-15 éves korú autót is csak kis százalékban találni: összesen 1639 darabot.

A fajtákat ha nézzük, sorrendben:

Ha 2022-es novemberi adatokat összevetjük a mostaniakkal, akkor egyértelműen látszik, hogy jóval többen próbálnak jelenleg a használt autójuktól megszabadulni, mint egy évvel ezelőtt. Akkor a 1,5 milliós vagy az alatt kínált autók listáját az Opel vezette (953 db), most a Volkswagen (amiből akkor 566-ot kínáltak):

Volkswagen: 9244 db Ford: 8037 db Opel: 7633 db Toyota: 4893 db Skoda: 4308 db Suzuki: 3052 db Citroen: 2171 db Fiat 2094 db

