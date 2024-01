Megújulnak a NAK szolgáltatásai 2024-ben: így segítik idén a magyar gazdákat

A laborszolgáltatások, a mezőgazdasági biztosítás, valamint a különböző képzések terén is számos szolgáltatással segítette tagságát az elmúlt évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az elmúlt évben is számos szolgáltatással segítette tagságát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). 2023-ban több változás is érintette a NAK Nonprofit Kft. egyik alaptevékenységének számító laborszolgáltatást. Megújultak a szerződések és a folyamatok a partner laboratóriumokkal, illetve a szolgáltatás támogatására új ügyviteli rendszert vezettek be. Az új szoftver rugalmas keretek között képes lekövetni az újabb és újabb szolgáltatásokat, így lehetővé válik a gazdálkodói igények gyors lereagálása.

NAK szolgáltatások

A NAK laborszolgáltatásai továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek a tagság körében, ahogyan az eredményekre épülő tápanyag-gazdálkodási tervek készítése is. Az elmúlt évben több, mint 6600 minta érkezett be laborvizsgálatra, míg tervet 3270 parcellára készítettek el a NAK szakemberei. A 2022 őszén indított permetezőgép műszaki felülvizsgálat továbbra is népszerű, a gépek sikeres vizsgáztatása folyamatosan zajlik az ország egész területén. Ezen szolgáltatás révén nem csupán addig elérhetetlen helyeken sikerült támogatást nyújtani a gazdáknak a jogszabályi megfelelésben, hanem pénzt is takarít meg a gazdáknak.

Elektronikus gazdálkodási napló

Az újonnan bevezetett elektronikus gazdálkodási napló (eGN) számos kihívást és bizonytalanságot hozott magával a termelők körében, melynek jogszabályi és szoftveres keretei még a mai napig egyaránt változnak. A NAK ugyanakkor kötelességének érzi, hogy a lehetőségekhez mérten ezen a téren is a gazdák rendelkezésére álljon. A kamara négy vármegyében tesztjelleggel elindította az eGN adatszolgáltatásra irányuló szolgáltatását, mely eredményeire és tapasztalataira építve 2024-től már országos hálózatán keresztül támogathatja a termelőket.

A gazdálkodók a mezőgazdasági biztosítással kapcsolatos ügyekben is számíthatnak a kamarára. A NAK Biztosításközvetítő Kft. több mint 100 megyei kollégával áll megbízási szerződésben. A cél az országos lefedettség, hogy minden vármegyében rendelkezésre álljon biztosításközvetítő, akinél releváns növénybiztosítást köthetnek a termelők. A NAK Biztosításközvetítő Kft. minden, a Magyarországon mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító társasággal (4 db) szerződéses kapcsolatban áll. A NAK Biztosításközvetítő Kft-vel való elégedettséget jelzi a szegmensben való magas részesedés.

Online biztosításfejlesztés

Az idén az online biztosítási felület fejlesztése kerül középpontba, emellett várhatóan további, mezőgazdaságban található kockázat fedezésére szolgáló biztosítási termékkel – vagyon, állat, mezőgazdasági gép, drón – bővül majd a paletta.

A NAK Nonprofit Kft. szolgáltatásai között 2022-től aktívan szerepel a kislétszámú, nemzetközi tanulmányutak teljeskörű szervezése és lebonyolítása, mely a kamarai tagok részére nyújt betekintést új és modern technológiák megismerésére vagy a meglévők fejlesztésére. Az elmúlt évben három ilyen utat szervezett a kamara (USA-Texas, USA-Georgia, Egyiptom), melyen különböző ágazatókból érkező gazdálkodók értékes szakmai tudást és kapcsolatokat szerezhettek, növelve ezzel a magyar mezőgazdasági termelés eredményességét. A nagy érdeklődésre tekintettel idén is lehetőséget biztosítunk tagjainknak hasonló utakon való részvételre.

Lezárultak a felnőttképzések, tájékoztatás

A Kamara felnőttképző intézménye 2023-mal lezárta 2019-ben indult két felnőttképzési pályázatát, de bízunk benne, hogy az idei évben tovább folytathatjuk az agrárgazdasági képzések megvalósítását.

2023. szeptemberében új névvel, formában és struktúrában jelent meg első alkalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai munkáját havi rendszerességgel bemutató NAK Tájékoztató. A NAK Tájékoztató 16 témakör információit, ágazati összefoglalóit dolgozza fel ABC sorrendben. Az összeállított anyagban külön fejezetet kapnak a vármegyei beszámolók, valamint a vármegyéktől beérkezett szakmai kérdések és válaszok. A pozitív visszajelzések eredményeként októbertől a NAK összes munkavállalóján és tisztségviselőjén felül már a TAB hálózat tagjai és az Országos- és Vármegyei küldöttek is megkapják a tájékoztatót.

