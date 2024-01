Mert nagyot álmodni: luxuskozmetikummal robbant be a köztudatba a vidéki vállalkozó

Négy éve igazán nagyot mert álmodni Gere Andrea. A hetedik generációs villányi borászcsalád tagja piacra dobta saját luxuskozmetikumokból álló, prémium arcápolási termékcsaládját. Mind az öt termék villányi organikus szűz szőlőmagolajt-, őrleményt és kivonatot, svájci őssejteket és további termékspecifikus hatóanyagokat tartalmaz. Nem kevesebb, mint három év gondos és folyamatos fejlesztés, illetve tesztelés után került forgalomba, és a közelmúltban tovább bővítette a piacát. Gere Andreával többek között a saját fejlesztésű technológiáról, a kozmetikai iparág kihívásairól, a gazdasági megtérülésről és a kereslet-kínálat változásairól beszélgettünk.

HelloVidék: Szerintem óriási hit és bizalom kell ahhoz, hogy valaki luxuskozmetikumot merjen a piacra dobni ebben a sokszor nehezített gazdasági környezetben. Visszatekintve megállja a helyét ez az állítás?

Gere Andrea: Az biztos, hogy nagyot mertem álmodni és ehhez kellett egy nagyfokú belső meggyőződés. Tudtam, hogy a szőlőmagban rengeteg, pozitív érték rejlik, amit egyrészt szerettem volna még jobban kihasználni, másrészt megosztani az emberekkel. Persze megnéztem azt is, hogy ha nem jön be, akkor mit veszíthetünk. A villányi Gere család borászatának neve már évtizedek óta összefonódik a bor iránti szakértelemmel, így megvizsgáltuk, hogy mit tehet hozzá a Gere brandhez? Ad-e plusz értéket? A számítások és felmérések alapján egyértelműnek tűnt, hogy nem csak építeni fogja a márkát, hanem adhat egy plusz lendületet is.

Amikor azt mondom, hogy hetedik generációs borász vagyok, akkor az garantál egy tradicionális brandet, ami azonban kétélű: pozitív értelemben jelentheti azt, hogy valami megalapozott, megbízható, jól működő és régóta a piacon van, de negatív megközelítésben azt is, hogy talán idézőjelben poros és kimehet a divatból. A prémium minőségű kozmetikumokkal egyértelműen az előbbi oldalt erősítettük tovább. És működött.

Hogyan lehetett biztos abban, hogy működni fog?

Biztos nem lehetettem benne, de látszott, hogy ez a vonal sok embernek nagyon tetszik. A szőlő bőrre gyakorolt, remek hatása ma már nem titok. Mi is évek óta használjuk a birtokhoz tartozó hotel kozmetikai részlegében és nagyon szeretik a vendégek. Óriási előnnyel indultunk a Gere birtok bioművelésű szőlőterületek alapanyagának felhasználásával és a hosszú évek kutatómunkájával kifejlesztett mikronszemcse finomságú szőlőmagőrleménnyel, -olajjal és – kivonattal. Tisztában voltam azzal, hogy ezek jótékony alkotóelemei közé tartozik többek közt a boron, bioflavin, P-vitamin, a kálium, nátrium, kalcium, magnézium, illetve bizonyos nyomelemek, mint a vas, réz, molibdén és a mangán, miközben az egyik legnagyobb koncentrációban tartalmaz pozitív hatású anyagokat, antioxidánsokat, flavonoidokat, polifenolokat.

Ezek pedig hatékonyan csökkentik a szabadgyökök sejtkárosító hatásait. Azt is tudtam, hogy a kompromisszum nélküli minőséget szeretném itt is elérni épp úgy, ahogy a prémium borainknál. Az „elegendő” számomra a kezdettől fogva nem volt elég.

Mennyire kellett bátorság a svájci vonalhoz?

Úgy voltam vele, hogy ha csinálunk valamit, akkor az legyen tökéletes. A minőségen nem eshetett csorba és nem akartam semmi középszerűt letenni az asztalra. Körülnéztünk Magyarországon, de a fejlesztésben nem láttam a lehetőséget, hogy ezt a fajta minőséget garantálni tudták volna. Ekkor jött képbe a kapcsolódó kozmetikai fejlesztések őshazája, Svájc. Sok energia és igen, talán bátorság is kellett ehhez a vállaláshoz, de nagyon élveztem. Valami újat hoztunk a piacra, ami még nem volt. Természetesen használnak szőlőmagolajat más kozmetikumokhoz is, de nem ilyen formában.

Ennek minden lépcsőjét mi felügyeljük: a saját birtokunkon készül, biogazdálkodást alkalmazunk, gondozzuk a szőlőtőkéket, mi nyerjük ki a saját fejlesztésű technológiával és minden alkotóeleme tőlünk jön. Így próbáltuk létrehozni a magyar örökség és a svájci precizitás verhetetlen kombinációját. Piaci szemlélettel közelítettünk és tudtuk, hogy niche lesz.

Niche, mint olyan piaci szegmens, amely szűk és speciális tulajdonságok alapján megkülönböztethető?

Abszolút egyedi kozmetikai termékcsaládban gondolkodtunk, ami a hazai és nemzetközi piacon is megállja a helyét. Így választottuk ki végül 2017-es év elején azt a svájci céget, akivel azért kezdtünk el együtt dolgozni, mert hozzánk hasonlóan elkötelezettek a minőség iránt és abszolút a prémium szegmensben dolgoznak. Az ő szakembereiknek az ötlete volt a Svájcban, svájci technológiával kivont kékszőlő őssejtek és termékspecifikus, különleges hatóanyagok hozzáadása a villányi alapanyagokhoz. Közel három év kutatás-fejlesztés, több termékvisszaküldés, rengeteg teszt, sok-sok innováció, de egy bőrgyógyász-kozmetológus bevonása is kellett ahhoz, hogy amikor felkentem az arcomra végre történt valami a jó érzésen túl. Tudtam, hogy helyben vagyunk.

Hogy látod: van Magyarországon létjogosultsága egy ilyen prémium kozmetikumnak?

Nem vonom kétségbe, hogy ez nagyon kemény és igencsak kihívásokkal tarkított iparág. Ha luxuskozmetikumról van szó, akkor ahhoz meg kell találni a fizetőképes keresletet. És a vásárlók még akkor is sokszor szívesebben nyúlnak az általuk a reklámokból jól ismert, a sztárokkal népszerűsített külföldi termékekhez, mert abban látják a teljes biztosítékot. Tisztában vagyok azzal is, hogy a Gere nevet inkább a borral társítják az emberek, ráadásul más az értékesítési csatornája a bornak, a szőlőmag őrleménynek és a kozmetikumnak is.

A Grapelove termékcsalád esetében ezért egy teljesen különálló értékesítési és marketing csapattal dolgozom. Bár rengeteg kozmetikai márka létezik a piacon, csak kevesen mondhatják el magukról, hogy a saját forrásaikból dolgoznak. Ráadásul nálunk van a teljes folyamat felügyelete a szőlőtőkéktől a tégelyekig, amihez a svájci szakértelem és tapasztalat társul. Ez tesz minket igazán egyedivé.

Miért lett angol a neve és a dizájnja?

Egyszerű az oka, azért, hogy külföldön is eladható legyen. Mindenképpen egy olyan termékcsaládban gondolkodtunk, ami nemzetközi szinten is megállja a helyét. Ezért lett a neve a legtöbb nyelven kimondható és egyértelmű, míg a dizájn letisztult, szép és elegáns, de egy kicsit tüzes is a kevés piros színnel.

Mit gondol, így négy év után: bejött?

Rengeteg pénzt és energiát fektettünk ebbe, így gazdaságilag egyelőre még nem. Érdemes azonban kontextusba helyezve nézni és úgy már egészen más a kép. A termékcsalád sokat tett hozzá a Gere brandhez, de tisztában voltunk azzal, hogy nem ez lesz a fő csapásirány és ennek tudatában „áldoztuk be” azt a pénzt. Lassabban dolgozunk, így lassabban érkeznek az eredmények, de a kozmetikumok ma már bekerültek a köztudatba és egyre több helyen elérhetők. Az aktív összetevők magas aránya ma már ritkának számít a szépségiparban, mi ebben is szembementünk a trendekkel és ez tetszik a vevőknek.

A gondosan válogatott hatóanyagoknak köszönhetően a vásárlók visszajelzései elég pozitívak, akik megszerették a termékeket. Ez alapján tehát mindenképpen azt kell, hogy mondjam: igen, bejött.

