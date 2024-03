Dübörög a magyar vetőmagpiac: de minden gazda jól járhat most?

Agrárszektor 2024.03.13. 09:26

Az elmúlt szezonok során anyagilag kimerült szántóföldi növénytermesztők igyekeznek spórolni az inputkiadásokkal, ám míg az őszi kalászosok vetésénél szóba jöhetett a fémzárolt vetőmagok helyett a vetésre szánt mennyiség visszafogása, ez a tavaszi vetésűeknél biológiai okokból sem jelent megoldást - írja az Agrárszektor. A piacon jelenleg kedvező akciók is jellemzőek, a mindeddig kiváró gazdák pedig részben ezek hatására is élénken keresik a megbízható vetőmagokat. Nem jelenti ugyanakkor ez azt, hogy ne figyelnének oda a költségeikre, a széles szortimentből a legtöbben máris igyekeznek az olcsóbb ajánlatokat kiválasztani. Míg a nagy, tőkeerős szereplők kevésbé érzékenyek a kiadásokra, a kisebb és közepes termelők tömegei az alsó polcról válogatnak, és azt is minél később szeretnék kifizetni – vállalva ezzel a havi kamatokat is.

A 2022-es aszály, a 2023-as terményár-esés után egyelőre az idei év sem ad alapot komoly reményekre a szántóföldi növénytermesztés szereplőinek, akik a korábbi terménymaximalizálás helyett inkább a költségek optimalizálására, sőt, sok esetben minimalizálására törekednek. Az inputkiadások lenyesése teljesen érthető törekvés ilyenkor, ám néhány rossz döntés kockázatokat is rejt magában. Nem javasolt az, hogy a gazdák a vetőmag költségén spóroljanak, ugyanis fémzárolt vetőmag használatával hatósági oldalról is nyomon követett, ismert és biztos eredetű, faj- és fajtaazonos, szennyező anyagoktól és gyommagoktól mentes, magas csírázási erélyű alapanyaggal alapozható meg a minőségi és megfelelő mennyiségű árutermesztés – hívta fel a figyelmet a közelmúltban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közös sajtóközleményében. Hozzátették: a vetőmag ára a teljes termelési költség hozzávetőleg csupán tizedét teszi ki. A visszafogott, esetenként engedély nélkül csávázott vetőmagok forgalomba hozása törvényellenes, mindemellett jelentős, előre nem látható problémákkal járhat. Mit lehet tudni az árakról? Milyen fajtát keresnek most a magyar gazdák? Mi várható az ágazatban? Mit tesznek a nagy cégek, és mire készülnek a kisebb vállalkozások? Erről többet ide kattintva olvashatsz többet. Címlapkép: Getty Images