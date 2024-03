Fontos dolog derült ki a húsvéti sonkákról: az Aldi, Auchan, Lidl, Spar, Tesco is érintett

Húsvét előtt sokan rohamozzák meg a boltokat, áruházakat, hogy beszerezzék az ünnepi alapanyagokat. De fontos lenne, hogy ne csak az ünnep közeledtével, de a hétköznapokon is kövessük nyomon az áruházak kínálatát, legyünk tisztában azzal, milyen terményekhez juthatunk az adott hónapban, hiszen, ha szezonálisan vásároljuk a zöldségeket, ehhez igazítjuk a család menü megtervezését, akkor azzal sokat spórolhatunk. Mire számíthatunk idén húsvétkor a nagyobb áruházak kínálatát tekintve? Lássuk!

Aldi

Jelentősen kedvezőbb áron vásárolhatnak be idén a fogyasztók az húsvéti időszakban, mint egy évvel korábban

- közölte Bernhard Haider, az áruház országos ügyvezető igazgatója.

A jelenlegi alacsonyabb akciós árak számos termékkategóriában érvényesülnek, így a húsvéti ünnep során a tavalyi akciós árakhoz képest akár harmadával kevesebbe kerülnek a legkeresettebb termékek. A húsvét egyik kihagyhatatlan élelmiszere a tojás. Az áruház már 2022 eleje óta kizárólag magyar forrásból származó tojást kínál üzletei polcain, így a hazai beszállítóknak is köszönhetően mérséklődött valamennyi tojás ára. Az összes tojásterméket figyelembe véve az átlagos árcsökkenés 26%-os, de egyes termékek ára 31%-kal mérséklődött. A legolcsóbb tojás a 30 darabos tálcán kínált S-es méretű GOLDLAND tojás, amelynek darabára mindössze 40 forint. A másik legkeresettebb húsvéti termék a torma, amely a 2023-assal megegyező kiszerelésben 24%-kal kerül kevesebbe. Elengedhetetlenek a húsvéti asztalról a különböző kalácsok, az áruház kínálatában kapható húsvéti kalácsok kizárólag hazai pékáru-beszállítóktól származnak. Ezeknél a termékeknél átlagosan 12%-kal mérséklődött a fogyasztói ár, a legnagyobb árcsökkenés pedig 25%-os mértékű. A helyben sült pékáruk, illetve a friss és csomagolt kenyerek esetében 22 termék ára csökkent, átlagosan 11%-kal, de van olyan kenyér is, ami 40%-kal kerül kevesebbe, mint az előző év hasonló időszakában. Ezeknek a kenyereknek mintegy háromnegyede magyar pékségekből származik. A húsvéti sonkák esetében az árcsökkentéssel érintett termékek jellemzően 3–10%-kal olcsóbbak, a legnagyobb, 14%-os ármérséklés pedig a kötözött lapockát érinti. Az elmúlt év során jelentősen nőtt a csokoládé világpiaci ára, ennek ellenére az áruháznak sikerült a tavalyi árszínvonalon tartani a csokoládétermékek árát, egyes édességeket pedig 30%-kal olcsóbban kínál, mint tavaly ilyenkor. A 2023-as év elejéhez képest közel felére csökkent a legkeresettebb sajt, a trappista ára: egy kilogramm Kokárdás saját márkás trappista sajt 2023 januárjában még 3890 forint volt, most ugyanaz a termék 1990 forintért érhető el. A húsvéti ünnep előtt indított akciók mértéke is kiemelkedő. A torma ára 58%-kal, 179 forintra, a kovászos cipó ára 48%-kal, 259 forintra, a füstölt, kötözött lapocka ára 43%-kal, 1699 forintra, a füstölt csülök ára 34%-kal, 1619 forintra, a főtt, füstölt tarja ára 27%-kal, 2169 forintra, a húsvéti sós kalács ára 40%-kal, 299 forintra, a húsvéti koszorúkalács ára 33%-kal, 399 forintra csökken.

Az ALDI húsvétkor is a lehető legtöbb értéket kívánja nyújtani vásárlóinak. Idén további kedvezményeket értünk el beszállítóinknál, és a korábbiakhoz hasonlóan továbbadjuk az árelőnyt a fogyasztóknak, akik a húsvéti pékárukhoz és sonkákhoz, egyes tavaszi zöldségekhez, a tojáshoz vagy a tormához a tavalyihoz képest jelentősen, akár 30%-kal alacsonyabb áron juthatnak hozzá. Az árcsökkentett termékek nagy része magyar forrásból érkezik, így a fogyasztók garantáltan friss áruhoz jutnak, vásárlásukkal pedig a hazai gazdaságot támogatják

– tette hozzá.

Auchan

A vásárlói igényeket maximálisan igyekszünk kiszolgálni, mint kiszerelés, mint pedig ár tekintetében. A klasszikus húsvéti sonka termékkörbe több, általunk szükségletnek definiált termékkör is beletartozik, ilyenek például a tarja, csülök, lapocka, sonka, oldalas, pulyka termékek. A termékek 1299-4990 forint érhetők el ezekben a termékkörökben. Több mint 40 referenciatermékkel és kiváló árakkal készülünk a húsvéti szezonra. Jellemzően ugyanazok a szükségletek találhatóak meg mint tavaly vagy a korábbi években. Tradícionális termékkör révén általában a tarja, csülök, lapocka, sonka, oldalas, pulyka termékeket keresik elsősorban a vásárlók. Ugyan még csak most indul be a szezon, de úgy tippeljük, hogy közel 400 tonna terméket fogunk értékesíteni húsvétig ebben a termékkörben. Tapasztalataink alapján a legnagyobb volumenű a csülök és a lapocka termékek lesznek

- közölte az áruház.

Tesco

Ha húsvét, akkor csokinyuszi és csokitojás – ezekből és az egyéb húsvéti édességekből fogy a legtöbb az áruházlánc üzleteiben és az online felületén az ünnepek előtt. Az ebben az időszakban szintén keresett hús- és tejtermékek csak ezután következnek a forgalmi rangsorban az áruházláncnál, de az év többi részéhez képest a kosarakban ilyenkor nagyobb arányban találhatók üdítők és szeszesitalok is. A korábbi évek alapján most is megnövekedett forgalomra számítanak az ünnepek előtt. Habár a tipikusan húsvétkor fogyasztott élelmiszerek és a tavaszi dekor is már március elejétől elérhető a választékban, a tapasztalatok szerint a vásárlók többnyire az utolsó pillanatra időzítik ezeknek a szezonális termékeknek a beszerzését.

Nagypénteket megelőző csütörtökre, március 28-ára, illetve szombatra, március 30-ra várjuk a legtöbb vásárlót, akik rendszerint egyszerre vesznek meg minden, a húsvéti ünnepléshez szükséges terméket. Idén azonban a húsvét egy héttel korábbra esik, mint 2023-ban, így sokan lesznek, akiknek még nem érkezik meg a havi fizetésük a nagybevásárlás idejére. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy vásárlóinkat már március első felében is számos kedvezménnyel segítsük a költségkeret okos beosztásában. Bízunk benne, hogy a tudatos vásárlást szem előtt tartva kihasználják a különféle akciókat és a hűségkártya nyújtotta előnyöket, mely utóbbiakkal már 2,6 millió Clubcard-tagunk él rendszeresen

– mondta Martin Coulam, a Tesco Magyarország működési igazgatója.

Az áruháznál mintegy 80 ezer kilogramm csokinyuszi fogy húsvét előtt, ezenkívül mintegy 300 tonna sonka kerül az üzletek polcaira, melyek közül a leggyakrabban keresettek a kötözött lapocka és a frikandó. Természetesen a tojás sem hiányozhat az áruházak kínálatából, melyből húsvét előtt az éves értékesített mennyiség 15 százaléka fogy – jellemzően M-es méretben. Az áruház továbbá 250 ezer darab kalácsot forgalmaz az ünnepeket megelőző időszakban frissen sütve és előre csomagolva, édes és sós (például tormás) ízekben egyaránt, beleértve az egyre népszerűbb babkát is.

Lidl

A Lidl minden évben, így idén is kiemelt figyelmet fordít a húsvéti időszakra, hiszen ez a karácsony után az év második legforgalmasabb időszaka. Az áruházlánc kínálatában már március 1-jétől elérhetőek a széles, minőségi, kedvező árú húsvéthoz kapcsolódó termékek. Így a fogyasztók körében oly népszerű húsvéti sonkák is, amelyből összesen 16 félét kínál a diszkontlánc. A kínálatban megtalálhatóak mind pulykából, mind pedig sertésből készült termékek, melyek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra. A füstölt-főtt termékektől kezdve a Békebeli sonkákon keresztül egészen a hagyományos eljárással készült Pikok Pure Szívsonkáig széles a választék, mely utóbbi egyenesen a füstről érkezik, hosszú pácolással, kizárólag sózással és füstöléssel készül, nyersen, főzve vagy sütve is fogyasztható. A sonkák esetében a legkeresettebb termék a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, de a korábbi sikereknek köszönhetően a kínálat idén a füstölt-főtt kötözött sertéscombbal bővül. A húsvéti sonkák ára kiszereléstől függően 1699 és 4599 Ft között alakul, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Spar

Az idei évben március utolsó hétvégéjére esik az egyik legnagyobb ünnepünk, a húsvét, amelyre már hetek óta készülnek a SPAR-üzletek. Az ünnepet megelőző időszakban kiemelt forgalomra számítunk ebben az évben is, jellemzően a húsvét előtti két-három hétben indul a készülődés, a legforgalmasabb nap várhatóan a Nagypéntek előtti csütörtökön lesz. Az áruházlánc az ünnepi termékek – füstölt húsféleségek, tojások, kalácsfélék, édességek és primőr zöldségek – széles választékát kínálja ilyenkor. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a magasabb árfekvésű, prémium termékek iránti kereslet a megszokottnál alacsonyabb lehet, ezzel szemben emelkedést várunk a minőségi márkatermékek tekintetében. Annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a kiszolgálás, a SPAR és INTERSPAR áruházak munkatársainak időbeosztása is a megnövekedett forgalomhoz igazodik majd

– mondta Maczelka Márk, az áruházlánc kommunikációs vezetője.

A húsvéti szezon kiemelkedő a füstölt húsok értékesítésében. Az áruház saját tulajdonú Regnum húsüzemei több mint 600 tonna húsáruval készülnek az ünnepre. A legnépszerűbbnek számító kötözött lapockából 240 tonna kerül az üzletetekbe a bicskei húsüzemből. A vállalat perbáli húsüzeme pedig 30 tonna darabolt lapockát, 60 tonna S-BUDGET füstölt főtt tarját, közel 20 tonna Regnum füstölt főtt tarját, 200 tonna füstölt hátsó csülköt, 10 tonna Frikandó sonkát, valamint 60 tonna S-BUDGET császárszalonnát készít húsvétra. A húsüzemekben felhasznált sertéshús alapanyagok jelentős részben hazai forrásból származnak. Az üzletekben idén akár 30-féle termékből is választhatnak a vásárlók.

Csúcsra jár a húshoz remekül illő torma forgalma is ebben az időszakban. A húsvét kedvelt csemegéjének forgalma akár 70 százalékkal is nőhet ilyenkor. Ezen felül mintegy 25 százalékkal több fogy a mustárfélékből és a klasszikus húsvéti ételek készítéséhez használt majonézből is.

Étkezési tojások tekintetében mintegy 50 százalékos növekedés várható a következő hetekben, ezért az ünnepi időszakra mintegy 10 millió darab tojással készül az áruház. A vállalat az elmúlt években folyamatosan csökkentette kínálatában a ketreces tartásból származó tojások arányát, és növelte az alternatív-, ökológiai- és szabadtartásból származó tojások mennyiségét. Kísérleti jelleggel négy fővárosi szupermarketben már csak ilyen forrásból származó tojás kapható.

Húsvétkor nagy keletje van a helyben sütött diós, mákos, gesztenyés bejgliknek, a csomagolt termékek közül pedig nagy az igény a kalácsokra, kuglófokra. A márkatermékek idén kitűnő olasz csomagolt pékárukkal bővülnek: négyféle különböző colomba, azaz húsvéti kalács és egy focaccia érkezik a húsvéti kínálatba. Ezeken felül hagyományosan nagy a kereslet a húsvéti csokoládék, desszertek és a különféle sütéshez szükséges alapanyagok iránt. Utóbbiakból több mint 300-félét kínál az áruházlánc. Ezek között szép számmal vannak olyanok is, amelyeket bátran fogyaszthatnak azok, akik valamilyen ételérzékenységgel élnek.

A húsvéti asztalról nem hiányozhatnak a friss zöldségek, gyümölcsök. Elsősorban a tavaszi primőr zöldségek - piros retek, vajretek, csemegehagyma - fogyasztása növekszik az ünnepi időszakban, de a paprika- és paradicsomfélék iránt is jelentős keresletet mutatkozik. Az áruház arra törekszik, hogy minél nagyobb részben hazai termelőktől származó termékekkel lássa el az üzleteket. A fejes saláta például egész évben kizárólag magyar termelőktől érkezik az üzletekbe.

Címlapkép: Getty Images