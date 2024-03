Cegléd városa is kapott 150 millió forint támogatást: mutatjuk, miért

Cegléden 150 millió forintos pályázati támogatásból megújul a Török Ignác utca és a Dinnyéshalom utca - közölte a város önkormányzata.

A helyhatóság tájékoztatása szerint teljes hosszában megújul a városrész egyik legforgalmasabb gyűjtőútja. A Török Ignác utca nemcsak a kiterjedt kertesházi övezet utcáit köti össze, hanem a város köztemetőjének is fő megközelítési útja. Az utcák a 441-es főút tehermentesítő útjai is egyben, összesen mintegy 1340 méter útszakasz újul meg. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a két úton kerékpáros nyomvonalat is létrehoznak.

A burkolatfelújítással egy időben a Dinnyéshalom utcában, az Újvárosi temető előtt járdát és gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, valamint kerékpártárolót helyeznek el. Mindemellett korszerűsítik a csapadékvíz-elvezető rendszert. Az utakra sebességcsökkentő küszöböket építenek, valamint sebességjelző táblákat helyeznek el

- ismertette az önkormányzat.

Címlapkép: Getty Images